Černá mořská víla i polibek leseb. Disney tlačí diverzitu, přichází o miliardy

Když v prosinci roku 2022 uvedlo studio film Rakeťák coby spin-off oblíbeného Příběhu hraček, ve snímku vystupoval lesbický pár, který si na plátně neodpustil polibek. Právě tato maličkost přiměla čtrnáct různých zemí včetně Saúdské Arábie, Libanonu, Kuvajtu, Egypta, Indonésie a Malajsie, aby snímek doma zakázaly. Nakonec vydělal v pokladnách kin celosvětově 226,4 milionu dolarů, jeho výroba ale stála 200 milionů dolarů (4,5 miliardy Kč).

Nedlouho poté Studia Walt Disney a Pixar představila svou první nebinární postavu, která se objevila v červnu 2023 v animovaném filmu Mezi živly. Rovněž ji namluvil herec s nebinární identifikací. Milostný příběh o přitahování protikladů a podobenstvím o následování svých snů v červnu na domácím trhu utržil 29,6 milionu dolarů (669 milionů Kč), což je zdaleka nejhorší premiéra v historii Pixaru.

Kontroverze vyvolalo také obsazení afroamerické herečky Halle Baileyové do hlavní role Ariel v nedávno uvedeném hraném remaku slavné Malé mořské víly. Film sice vydělal 525 milionů dolarů (11,8 miliard Kč), ale jeho výroba stála 250 milionů. Jen pro srovnání, animovaná klasika z roku 1989 vygenerovala kolem $250 milionů (5,6 miliard Kč).

„Lidé takový obsah už prostě nekupují,“ říká americká novinářka, právnička a politická komentátorka Megyn Kellyová pro list New York Post. V nedávném podcastu hovořila na téma Disney s Charliem Kirkem, zakladatelem organizace Turning Point USA, neziskové organizace prosazující konzervativní politiku na středních a vysokých školách. „Značka Disney kdysi bývala zdravou rodinnou společností, která vydělávala miliardy dolarů na rodinách, jako je ta moje. Rodiče jí důvěřovali. Nyní ale zaslouží utrpení, protože tuto důvěru zklamala,“ řekl Kirk.

Aspoň padesát procent

„Společnost musí udělat více pro to, aby byl její obsah inkluzivnější,“ uvedla Karey Burkeová, prezidentka divize General Entertainment Content společnosti Disney. „Říkám to jako matka dvou queer dětí, jednoho transgenderového a jednoho pansexuálního dítěte a také jako vedoucí pracovnice,“ dodala manažerka. Disney pod jejím vedením slíbilo, že zajistí, aby dosud nedostatečně zastoupené skupiny, jako jsou například rasové menšiny nebo komunita LGBTQ, budou součástí alespoň 50 procent všech jeho postav.

V červnu však odešla z vedoucí pozice v oddělení pro diverzitu společnosti Disney Latondra Newtonová. Právě ona byla rozhodujícím článkem zodpovědným za woke politiku, jejímž cílem je zavedení postav gayů, lesbiček, transsexuálů, nebinárních osob a dalších menšin do animovaných seriálů a filmů. Od roku 2017 koordinovala práci různých týmů s cílem vytvářet zábavu odrážející globální publikum a udržující přívětivé a inkluzivní pracoviště pro všechny, jak uvádí profil na webových stránkách společnosti.

Že Newtonové podobní vedoucí diverzity nyní opouštějí své pozice také v jiných firmách, uvedla i novinářka Kellyová. Podobný scénář zavládl například ve společnostech Netflix a Warner Bros nebo Discovery. „Všechny tyto mediální společnosti a velké technologické firmy kousek po kousku ruší své šéfy diverzity, protože je to prostě zbytečná pozice,“ říká. Dodává, že snad se firmy do budoucna poučí.

Jde jen o peníze

Americká youtuberka a moderátorka Lauren Chenová označila kroky společnosti Disney v posledních letech za falešné a vypočítavé, píše portál GBNews. Podle ní její počiny dokazují, že firma absolutně a bezvýhradně zastává woke agendu a činí tak proto, že do jejích týmů pronikli aktivisté, kteří se maskují buď za scénáristy anebo za umělce. Z korporátního hlediska se také honí za dolary přicházející od investorů, jako je BlackRock. Ti trvají na tom, aby se firmy usilovně držely woke linie. „Tyto firmy se snaží prosazovat levicovou sociální agendu, ale vidíme, že to u diváků nezabírá,“ dodává youtuberka.

Podle ní tkví Disneyho počínání také ve velké dávce pokrytectví. Na jedné straně se studio snaží být na Západě dostatečně woke, a zároveň se lísá k takovým věcem, jako je Komunistická strana Číny. A samozřejmě jde hlavně o marketing filmů. „S radostí vyškrtnou jakákoli potenciálně citlivá témata, jen aby získali přístup na čínský trh nebo trhy na Blízkém východě. To podle ní jasně ukazuje, jak falešný a vypočítavý je jejich morální aktivismus v těchto otázkách,“ dodává Chanová.

„Upřímně řečeno jde jen o vydělávání peněz. Ale je to ironie, protože ani toho už nejsou schopni,“ dodává Chenová. Podle ní rodiče nevodí své děti do kina, aby jim Disney představil koncepty, jako jsou náhradní homosexuální páry nebo nebinární postavy. „Chtějí se prostě jen pobavit,“ říká. „Neznám žádné rodiče, kteří by něco takového ve filmech od Disneyho hledali,“ uzavírá Chenová podle portálu GBNews.