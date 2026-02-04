Disney má nového šéfa. Kormidlo přebírá dosavadní šéf zábavních parků

Novým generálním ředitelem americké zábavní společnosti The Walt Disney Company stane Josh D’Amaro, oznámila ve středu firma v tiskové zprávě. Dosud působil jako šéf divize zábavních parků. Spolupředsedkyně mediální a obsahové divize Dana Waldenová byla současně jmenována kreativní ředitelkou.
Šéf divize zábavních parků Josh D’Amaro nahradí Boba Igera ve funkci generálního ředitele The Walt Disney Company. Ujme se funkce 18. března. (8. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Čtyřiapadesátiletý D’Amaro v čele společnosti vystřídá od 18. března Boba Igera, jemuž bude za týden 75 let. Jemu se připisuje zásluha na vybudování současné podoby firmy prostřednictvím dohod se s několika studii. List The Wall Street Journal (WSJ) minulý týden s odvoláním na zdroje obeznámené se situací napsal, že Iger hodlá z funkce odstoupit ještě před vypršením kontraktu.

Společnost Walt Disney pod Igerovým vedením převzala výrobce animovaných filmů Pixar, filmovou a nakladatelskou společnost Marvel, filmové studio Lucasfilm či zábavní aktivity společnosti 21st Century Fox. Spustila rovněž streamovací službu Disney+.

Jako první Disney. Panamským kanálem proplula dosud největší osobní loď

Iger stál v čele společnosti Walt Disney od roku 2005. Podle členky správní rady Susan Arnoldové se tržní hodnota podniku během jeho funkčního období zpětinásobila. V současnosti se pohybuje kolem 230 miliard dolarů (5,3 bilionu Kč).

Josh D’Amaro nastoupil do společnosti v roce 1998 v Disneyland Resortu, než se vypracoval na svou současnou pozici předsedy divize Disney Experiences, která má momentálně 185 000 zaměstnanců. Loni vygenerovala tržby ve výši 36 miliard dolarů.

V této funkci 54letý muž dohlíží na dvanáct zábavních parků a 54 resortů po celém světě. Má za sebou projekty jako World of Frozen a Star Wars: Galaxy’s Edge a řídí také digitální podniky, jako je spolupráce Disney s firmou stojící za hrou Fortnite.

V rozhovoru pro CNBC předseda představenstva společnosti Disney James Gorman řekl, že D’Amaro přinesl nejen finanční dovednosti, ale také skvělý kreativní cit.

Čtvrtletní zisk předčil očekávání

The Walt Disney Company v prvním finančním čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o pět procent na téměř 26 miliard dolarů (zhruba 533 miliard Kč). Hrubý zisk vzrostl o procento na 3,7 miliardy dolarů. Výsledky překonaly očekávání analytiků. Přispěly k tomu tematické parky a úspěch filmu Zootropolis: Město zvířat 2.

Nejmocnější muž Hollywoodu končí. Šéf Disney Bob Iger odstoupil

„Začátek našeho finančního roku nás potěšil. Náš úspěch je odrazem obrovského pokroku, kterého jsme dosáhli,“ uvedl šéf podnik Robert Iger, jehož pracovní smlouva vyprší na konci letošního roku. Poukázal mimo jiné na komerční úspěch filmů Zootropolis: Město zvířat 2 a Avatar: Oheň a popel. Snímek Avatar: Oheň a popel vstoupil do kin krátce před koncem prvního finančního čtvrtletí.

