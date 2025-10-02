Walmart reaguje na tlak nové administrativy. Skončí se syntetickými barvivy

Autor:
  13:37
Společnost Walmart plánuje do ledna 2027 odstranit syntetická barviva z potravinářských výrobků svých privátních značek ve Spojených státech. Připojuje se tak k dalším společnostem, které učinily podobné závazky po tlaku Trumpovy administrativy. Nalezení přírodních náhrad za některé barvy, například modré a zelené, může být ale náročné.
Společnost Walmart oznámila, že z potravinářských produktů svých privátních...

Společnost Walmart oznámila, že z potravinářských produktů svých privátních značek odstraní syntetická barviva a více než třicet dalších přísad. (1. října 2025) | foto: Walmart

Společnost Walmart oznámila, že z potravinářských produktů svých privátních...
Společnost Walmart oznámila, že z potravinářských produktů svých privátních...
Kulinářské a inovační centrum Walmartu (1. října 2025)
Společnost Walmart oznámila, že z potravinářských produktů svých privátních...
5 fotografií

Společnost Walmart uvedla, že vyloučí také třicet dalších ingrediencí, včetně některých umělých sladidel, náhražek tuků a konzervantů. Změna se týká všech potravin a nápojů vlastních značek, a to od cereálií a svačinek až po zálivky na saláty a sportovní nápoje. Pozměněné produkty by se v obchodech měly objevit v následujících měsících, napsala agentura Bloomberg.

Nestlé končí se syntetickými barvivy. Firma podlehla regulačnímu tlaku

„Víme, že zákazníci neustále hledají větší transparentnost u produktů, jednodušší a snadno čitelné seznamy ingrediencí,“ uvedl Scott Morris, který má ve Walmartu na starosti strategické řízení privátních značek.

Řada Great Value společnosti Walmart je největší privátní značkou potravin v USA a podle výzkumné společnosti NIQ ji kupuje téměř 90 procent amerických domácností. Privátní značky se pro spotřebitele staly atraktivnějšími, protože po letech vysoké inflace lidé stále častěji hledají v obchodech cenově dostupnější alternativy.

Barviva jako politické téma

Téma umělých barviv se v USA v posledních měsících stalo důležitou politickou otázkou. Ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy učinil odstranění umělých barviv hlavním bodem svého programu. Tvrdí, že jsou nebezpečná pro zdraví a vývoj dětí. Administrativa je zatím nezakázala, tlačí ale na průmysl, aby je přestal používat do konce příštího roku.

Texas chystá průlomový zákon. Pokud projde, potraviny budou mít varovná upozornění

Podle Morrise Walmart v minulosti již upravoval své produkty tak, aby neobsahovaly umělá barviva, narazil však na problémy s dostupností přírodních ingrediencí. Podle něj se ale v posledních dvou letech zlepšila dostupnosti těchto přírodních složek, zároveň se po nich zvýšila poptávka ze strany zákazníků. Podle jeho slov již asi 90 procent jeho potravinových výrobků privátní značky v USA neobsahuje syntetická barviva.

Společnost Walmart nahrazuje umělá barviva řepou, kurkumou, černou mrkví, špenátem a ibiškem. Podle Morrise jsou nicméně modré a zelené barvy obtížnější získat z přírodních zdrojů než ty ostatní. Například reformulované cereálie privátní značky Walmartu kombinují ovocné koncentráty, modrozelenou řasu spirulinu a také annatto, což je oranžovo-červené koření a potravinářské barvivo získané ze semen stromu achiote, původem z tropických částí Střední a Jižní Ameriky.

Trump slíbil Američanům kolu slazenou cukrem. Firma změnu receptu nepotvrdila

V některých produktech by mohl Walmart barviva zcela vyřadit, a to například v případě sportovních nápojů. Společnost se aktuálně zaměřuje na design produktů a případné změny obalů či etiket. Průzkumy také ukazují, že rodiče dávají přednost čirým tekutinám pro své děti, uvedl Morris. Firma podle něj nejprve otestuje různé poznatky u zákazníků, než přistoupí k úpravě složení.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

Americké akcie porostou, pak je čeká kolaps jako v roce 1929, předvídá odborník

V příštích měsících je ještě čeká výrazný růst, pak přijde pád. Takový osud předpověděl americkým akciím šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel. Propad by podle něj...

Walmart reaguje na tlak nové administrativy. Skončí se syntetickými barvivy

Společnost Walmart plánuje do ledna 2027 odstranit syntetická barviva z potravinářských výrobků svých privátních značek ve Spojených státech. Připojuje se tak k dalším společnostem, které učinily...

2. října 2025  13:37

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

Nejhodnotnější startup je OpenAI. Firma předstihla i Muskův vesmírný projekt

Společnost OpenAI se stala nejhodnotnějším startupem na světě, předstihla dokonce vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska, píše agentura Bloomberg. Právě dokončila transakci, v jejímž rámci...

2. října 2025  9:20

V japonské Nagoji otevřeli luxusní hotel, cena za noc je až půl milionu

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 000 korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik...

2. října 2025  7:07

Kdo nepracuje, nedostane bonus. Novinky v superdávce ovlivní celou rodinu

Výhody nové superdávky, kterou bude vyplácet Úřad práce, prezentuje ministerstvo práce jako snížení byrokracie. Dávka má být ale také spravedlivější a pomáhat hlavně těm, kdo pasivně nespoléhají na...

2. října 2025

Po dobré sklizni přišly špatné ceny, situace je pro zemědělce frustrující

Zatímco ještě na konci sklizně se farmáři mohli usmívat, protože úroda letos nebyla špatná, nyní mnohým z nich zbyly jen oči pro pláč. Místo mírného navýšení cen obilovin, jak tomu na podzim bývá,...

2. října 2025

Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic

Premium

Převážně západo-východní orientace a faktury za výstavbu ve splatnosti. Tak by se ve stručnosti dala shrnout kritéria, podle kterých resorty dopravy a obrany vybíraly komunikace na seznam...

2. října 2025

Elon Musk pokořil rekord, jako první na světě má majetek půl bilionu dolarů

Bohatství nejbohatšího muže planety Elona Muska dosáhlo nových výšin a stal se prvním člověkem, jehož majetek činí více než 500 miliard dolarů (10,3 bilionu Kč). Musk je nyní o 150 miliard USD...

1. října 2025  22:56

Investice do AI jsou obrovské. Hrozí splasknutí bubliny, varují experti

Tradičním motorem americké ekonomiky je spotřeba domácností. Data ale ukazují, že v letošním roce to tak úplně neplatí. Domácnostem se totiž hravě vyrovnaly firemní investice do sféry umělé...

1. října 2025

Poslední zvonění pro razítka do pasu. Třicet evropských zemí zavádí nový systém

Už tento měsíc Evropská unie spustí automatizovaný biometrický program pro zahraniční cestující vstupujících do téměř 30 zemí bloku. Systém vstupu/výstupu (EES), jehož spuštění je naplánováno letos...

1. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rusko je největší dodavatel jaderného paliva do USA. Zákazu navzdory

Rusko bylo i v loňském roce největším dodavatelem jaderného paliva pro americké elektrárny, a to i poté, co loni vstoupil v platnost zákon zakazující dovoz obohaceného uranu z této země, jak vyplývá...

1. října 2025  16:25

KOMENTÁŘ: Evropská energetika hledá rovnováhu. Bez plynu to zatím nepůjde

Energetika je dnes v samotném srdci evropské strategické debaty, energetická bezpečnost se totiž stala po ruské invazi na Ukrajinu zásadní prioritou. Závislost na dovozu plynu a dalších surovin...

1. října 2025  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.