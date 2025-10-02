Společnost Walmart uvedla, že vyloučí také třicet dalších ingrediencí, včetně některých umělých sladidel, náhražek tuků a konzervantů. Změna se týká všech potravin a nápojů vlastních značek, a to od cereálií a svačinek až po zálivky na saláty a sportovní nápoje. Pozměněné produkty by se v obchodech měly objevit v následujících měsících, napsala agentura Bloomberg.
„Víme, že zákazníci neustále hledají větší transparentnost u produktů, jednodušší a snadno čitelné seznamy ingrediencí,“ uvedl Scott Morris, který má ve Walmartu na starosti strategické řízení privátních značek.
Řada Great Value společnosti Walmart je největší privátní značkou potravin v USA a podle výzkumné společnosti NIQ ji kupuje téměř 90 procent amerických domácností. Privátní značky se pro spotřebitele staly atraktivnějšími, protože po letech vysoké inflace lidé stále častěji hledají v obchodech cenově dostupnější alternativy.
Barviva jako politické téma
Téma umělých barviv se v USA v posledních měsících stalo důležitou politickou otázkou. Ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy učinil odstranění umělých barviv hlavním bodem svého programu. Tvrdí, že jsou nebezpečná pro zdraví a vývoj dětí. Administrativa je zatím nezakázala, tlačí ale na průmysl, aby je přestal používat do konce příštího roku.
Podle Morrise Walmart v minulosti již upravoval své produkty tak, aby neobsahovaly umělá barviva, narazil však na problémy s dostupností přírodních ingrediencí. Podle něj se ale v posledních dvou letech zlepšila dostupnosti těchto přírodních složek, zároveň se po nich zvýšila poptávka ze strany zákazníků. Podle jeho slov již asi 90 procent jeho potravinových výrobků privátní značky v USA neobsahuje syntetická barviva.
Společnost Walmart nahrazuje umělá barviva řepou, kurkumou, černou mrkví, špenátem a ibiškem. Podle Morrise jsou nicméně modré a zelené barvy obtížnější získat z přírodních zdrojů než ty ostatní. Například reformulované cereálie privátní značky Walmartu kombinují ovocné koncentráty, modrozelenou řasu spirulinu a také annatto, což je oranžovo-červené koření a potravinářské barvivo získané ze semen stromu achiote, původem z tropických částí Střední a Jižní Ameriky.
V některých produktech by mohl Walmart barviva zcela vyřadit, a to například v případě sportovních nápojů. Společnost se aktuálně zaměřuje na design produktů a případné změny obalů či etiket. Průzkumy také ukazují, že rodiče dávají přednost čirým tekutinám pro své děti, uvedl Morris. Firma podle něj nejprve otestuje různé poznatky u zákazníků, než přistoupí k úpravě složení.