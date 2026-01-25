Dominantní část tržeb Walmartu dlouhodobě pochází z prodeje potravin. Marže v této sféře ale nejsou nijak závratné, což si vedení dobře uvědomuje. I proto postupně rozšiřuje nabídku i o prodej kuchyňských spotřebičů, nábytku nebo bytového textilu. Zákazníkům nabízí také propracovaný, zajímavý a lákavý design, který Američané oceňují, píše The Wall Street Journal.
Rozdíly v tržbách mezi Walmartem a Amazonem v posledních letech snižují. V prvních devíti měsících loňského roku dosáhly tržby Amazonu na 503 miliard amerických dolarů (asi 11 bilionů korun). Příjmy konkurenčního Walmartu však ve stejném období byly pouze o zhruba 20 miliard dolarů (asi 440 miliard korun) vyšší.
Z tohoto porovnání vyplývá, že dlouhodobá obchodní strategie Amazonu se vzhledem ke stále menším rozdílům jako jeví jako o něco úspěšnější. Možná i proto se Walmart čím dál více snaží Amazonu podobat.
Marketing bez zajímavého nápadu
Walmart vychází z interních analýz, ze kterých vyplývá, že nabídka největšího maloobchodního řetězce v USA mnohým zákazníkům připadá zastaralá. Další část spotřebitelů se podle těchto průzkumů zároveň domnívá, že marketingové strategii řetězce dlouhodobě chybí zajímavý nápad.
„Z našich průzkumů dlouhodobě vyplývá, že zákazníci spojují hezký design s vyšší kvalitou,“ říká Creighton Kiperová, která má ve Walmartu na starosti produktovou nabídku v oblasti domácích potřeb.
Walmart přitom má na co navazovat. Už v roce 2017 zařadil do své nabídky třeba oblíbené svíčky Yankee Cadle. Tento krok se osvědčil, tržby Walmatu začaly následně zásadně růst a zájem o tyto svíčky mezi zákazníky byl značný.
Sázka Walmartu na netradiční barvy
Podobně úspěšný byl i rok 2020, kdy Walmart do své nabídky zahrnul také kávovary značky Nespresso. Ještě větší úspěch ale nastal poté, co začal prodávat barevné kuchyňské spotřebiče značky Beautiful. Například fritézy v šalvějově zelené barvě se krátce po uvedení do prodeje vyprodaly během 24 hodin.
Právě na tyto úspěchy chce Walmart nyní navazovat. Američtí zákazníci totiž pestré barvy oceňují a nebojí se za ně utrácet. „Když si kupujete ročník za osm dolarů, už nemusí být jen v bílé nebo tmavě modré barvě,“ uzavírá pro The Wall Street Journal Creighton Kiperová z Walmartu.