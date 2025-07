Sídlo banky JPMorgan Chase na Park Avenue v New Yorku (10. února 2011) | foto: Profimedia.cz

Ve druhém čtvrtletí se pozornost investorů soustředila především na celní politiku. Vývoj toho třetího by tentokrát mohl ovlivnit nejen americký prezident Trump, ale i americká centrální banka. Přestože nejistota a kolísání trhů často vyvolávají zmatek, právě to vytváří nové příležitosti k výdělku. Když jsou totiž investoři nervózní, více obchodují a banky, které jim s těmito obchody pomáhají, na tom profitují.

I když řada bankéřů kritizuje politické zásahy ohrožující nezávislost centrální banky, největší finanční domy jako JPMorgan Chase nebo Goldman Sachs ze současného tržního napětí těží. To ukazují i výsledky za druhé čtvrtletí.

Několik různých způsobů

JPMorgan Chase vydělala 8,9 miliardy dolarů, což je o patnáct procent více než ve stejném období minulého roku. „Zatímco se příjmy hodně zvýšily, zvýšila se značně i spotřeba zdrojů,“ řekl The Wall Street Journal finanční ředitel banky Jeremy Barnum. Bank of America zase zvýšila objem kapitálu přiděleného obchodnímu segmentu o 3,5 miliardy dolarů na celkových 49 miliard.

Banky vydělávají několika způsoby. Jedním z nich je přijetí vyššího tržního rizika, tedy ochota více riskovat s vidinou většího výnosu. V USA však obchodování za účelem vlastního zisku omezuje takzvané Volckerovo pravidlo.

Volí proto častěji druhou cestu a zvyšují objem obchodů i poskytování finančních prostředků klientům. Tato strategie je sice bezpečnější, ale zároveň náročná na vlastní zdroje, například právě na kapitál. Mnoho bank má ale v současnosti kapitálu dostatek. Nedávné kolo zátěžových testů vedlo k navýšení kapitálu u některých finančních institucí nad minimum, které nařizuje stát.

Úlevu by v tomto případě mohly poskytnout i státní dluhopisy. Regulační úřady totiž zvažují změnu pravidel, která by umožnila některé státní dluhopisy vyjmout z výpočtu takzvaného pákového efektu. Ten ukazuje, kolik peněz může banka půjčovat nebo investovat vzhledem k výši svého vlastního kapitálu – tedy finanční rezervy, kterou musí držet pro případ ztrát. Čím vyšší pákový efekt, tím více banka pracuje s cizími penězi.

Pokud by ale státní dluhopisy byly z tohoto výpočtu vyňaty, banky by je mohly nakupovat ve větším množství, aniž by si musely držet víc vlastních peněz jako zajištění.

A co návratnost?

Zisky z obchodování ale nejsou zadarmo. Kapitál vložený do jedné části podniku logicky chybí jinde. Může například omezit objem prostředků, které banka vrací akcionářům, nebo snižovat celkovou návratnost investic.

„Bank of America se rozhodla poskytnout více kapitálu a kapacity k růstu jednotce pro globální trhy, která toho moudře využila,“ uvedl tento týden výkonný ředitel instituce Brian Moynihan. „Ale když se podíváte na všechny naše podniky, jde o nejnižší návratnost přiděleného kapitálu,“ potvrzuje.

Do budoucna se očekává, že zisky z obchodních aktivit dále porostou. Otázkou ovšem je, jak dlouho je tento model udržitelný. Pokud banky najdou výnosnější způsoby využití svých prostředků, například v podobě většího poskytování úvěrů podnikům, může to znamenat stabilnější příjmy a větší důvěru investorů. Ti totiž nesledují jen výši zisku, ale i jeho stabilitu v čase. A právě ta může rozhodnout o dalším vývoji na Wall Street, uzavírá americký list.