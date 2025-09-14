Když v roce 1993 Kalifornská rada pro zpracování mléka (California Milk Processor Board) představila reklamní kampaň s názvem Got Milk?, byla to reakce na tehdy klesající spotřebu tohoto produktu ve státě.
Později rada její použití licencovala pro celostátní použití a z vizuálů, na nichž se tehdejší celebrity objevovaly s knírkem od mléka, se stal celosvětový fenomén, píše portál The Wall Street Journal.
Podle společnosti Circana zabývající se průzkumem trhu poklesl prodej mléka v USA za 52 týdnů končících 10. srpnem 2025 o 0,3 procenta z hlediska objemu, ale vzrostl o 4,6 procent z hlediska hodnoty.
Mléko zažívá v Americe comeback. Popularitu dmýchají sociální sítě
„Prodej mléčných výrobků dlouhodobě klesal o 1 až 3 procenta ročně, a to po velmi dlouhou dobu,“ uvedl John Crawford, senior viceprezident pro klientské analýzy v mlékárenském sektoru ve společnosti Circana. „Je tedy velmi pozitivní, že nyní se alespoň stabilizoval.“
#DEEDSTIMELAPSE: The 1996 "Got Milk?" campaign, created by Goodby Silverstein & Partners for the California Milk Processor Board, became a cultural touchstone in American advertising. Its memorable tagline, "Got Milk?" and its humorous ads featuring celebrities and ordinary… pic.twitter.com/rqCFq1kXhA— Deeds Magazine (@Deedsmag) August 29, 2024
Nedávný silnější výkon v dolarovém vyjádření odráží rostoucí popularitu mléčných výrobků s přidanou hodnotou, které obsahují více bílkovin, méně cukru anebo žádnou laktózu. „Takové výrobky jsou však dražší než běžné mléko, dodal Crawford. V minulosti rostoucí popularita rostlinného mléka naopak mezi zákazníky chladne, což Crawford částečně přisuzuje vysokým cenám produktů v této kategorii a touze spotřebitelů po „čistých“ složeních.
Podle společnosti Circana poklesl prodej rostlinného mléka v USA v roce končícím 10. srpnem o 6,1 procent v objemu a o 3,5 procenta v dolarovém vyjádření.
Po čem spotřebitelé touží
Kalifornská rada pro zpracování mléka bedlivě všechny trendy sleduje a snaží se jich využít. „Snažíme se vyjít vstříc touze spotřebitelů po jednoduchých, pravých a přírodních produktech – a upřímně řečeno, právě to teď spotřebitelé chtějí,“ řekl její výkonný ředitel Steve James.
Nová kampaň má připomínat 30 let od vzniku marketingové kampaně, která zahrnovala focení 12 000 obyvatel Kalifornie v mobilním fotografickém studiu instalovaném na různých místech po celém státě. „Bylo to tak dojemné, po dlouhých letech, kdy mléko nebylo z různých, převážně kulturních důvodů oblíbeným nápojem spotřebitelů, vidět zase, jak lidi nadšení z mléka tvoří fronty a čekají, aby se mohli vyfotografovat,“ řekl James.
Původní slogan Got Milk? vytvořila americká reklamní agentura Goodby Silverstein & Partners v roce 1993 a první reklama s mléčným knírkem vznikla o rok později. V dobových reklamních klipech se obvykle objevovali lidé v různých situacích, kdy jedli suché potraviny anebo sladkosti a pak se ocitli v nepříjemné situaci, protože měli plná ústa a neměli nic, čím by to zapili. Na konci reklam se postava vždy smutně podívá přímo do kamery a zeptá se: „Máš mléko?“
Poté, co Slogan Got Milk? Kalifornská rada pro zpracování mléka v roce 1995 dala k dispozici pro použití v tištěných reklamách, na jejích vizuálech se objevily ty největší hvězdy šoubyznysu včetně Britney Spears, Beyoncé, Rihanny anebo sester Williamsových. Coby hlavní postavy kampaně však posloužily i fiktivní postavy z komiksů, televize, videoher a filmů, jako jsou Avengers, Simpsonovi, Batman, Mario anebo třeba SpongeBob v kalhotách. „Kde je tvůj knírek?“ ptaly se.
Podle webových stránek Got Milk? má kampaň v USA dodnes přes 90procentní povědomí o reklamě a slogan je od roku 1995 licencován mlékárenským radám po celé zemi. Got Milk? je dnes silná značka a byla dále licencována pro spotřební zboží včetně panenek Barbie, autíček Hot Wheels, dětského a teenagerského oblečení anebo třeba kuchyňského nádobí. Reklama skončila v USA v roce 2014.
Každý může být hvězda
Nová výroční kampaň vznikla ve spolupráci agentur Gallegos United, Rox United a Canvas United a probíhá po celém státě Kalifornie. Na rozdíl od té původní zaměřené spíše na celebrity nová reklamní verze vyzývá k účasti publikum nové generace, která možná nikdy neviděla původní reklamy s mléčným knírkem, píše portál MediaPost.
Kampaň stojí na fotografiích mladého mexicko-amerického fotografa Alda Chacóna. „Vybrali jsme ho pro jeho schopnost odrážet autentičnost, rozmanitost a hrdost, které dnes definují Kalifornii,“ uvedla kalifornská mléčná rada.
Podobně jako u původní kampaně je i nyní středobodem putovní fotoateliér cestující po celé Kalifornii od San Diega až po Sacramento. Všude tam, kde se zastaví, si kolemjdoucí mohou nechat zhotovit portrét s mléčným knírkem a obdržet vlastní tištěný plakát.
Během aktuálního turné Got Milk? vzniklo již téměř 12 000 fotografií a dosud se vytisklo a lidem doručilo více než 1 000 plakátů. Na rozdíl od typického marketingového přístupu vedlo turné k tomu, že si lidé plakáty zarámovali a vystavili doma.
Nová kampaň Got Milk? však zahrnuje i tradičnější prvky propagace. Po celém státě probíhá série outdoorových instalací včetně billboardů, plakátů a CLV. Kampaň zahrnuje také speciální webovou stránku k 30. výročí a sérii reklam na Instagramu.
Jedna z raných reklam kampaně Got Milk? z roku 1996.