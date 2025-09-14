Vzpomínáte na knírek z mléka? Slavná reklamní kampaň se po třiceti letech vrací

Jan Dvořák
  9:00
Oblíbená reklamní kampaň na mléko Got Milk? zažívá comeback. Po třiceti letech se snaží zákazníky opět přimět k nákupu mléka a mléčných výrobků. Nyní však ve světle faktu, že prodej rostlinných náhražek mléka v USA neustále klesá. Na rozdíl od tehdejších celebrit se její hlavní postavou může stát každý.
Americká herečka Priah Ferguson (Stranger Things) během oslav 30. výročí reklamní kampaně Got Milk? ve West Hollywoodu v Kalifornii. (9. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Když v roce 1993 Kalifornská rada pro zpracování mléka (California Milk Processor Board) představila reklamní kampaň s názvem Got Milk?, byla to reakce na tehdy klesající spotřebu tohoto produktu ve státě.

Později rada její použití licencovala pro celostátní použití a z vizuálů, na nichž se tehdejší celebrity objevovaly s knírkem od mléka, se stal celosvětový fenomén, píše portál The Wall Street Journal.

Podle společnosti Circana zabývající se průzkumem trhu poklesl prodej mléka v USA za 52 týdnů končících 10. srpnem 2025 o 0,3 procenta z hlediska objemu, ale vzrostl o 4,6 procent z hlediska hodnoty.

Mléko zažívá v Americe comeback. Popularitu dmýchají sociální sítě

„Prodej mléčných výrobků dlouhodobě klesal o 1 až 3 procenta ročně, a to po velmi dlouhou dobu,“ uvedl John Crawford, senior viceprezident pro klientské analýzy v mlékárenském sektoru ve společnosti Circana. „Je tedy velmi pozitivní, že nyní se alespoň stabilizoval.“

Nedávný silnější výkon v dolarovém vyjádření odráží rostoucí popularitu mléčných výrobků s přidanou hodnotou, které obsahují více bílkovin, méně cukru anebo žádnou laktózu. „Takové výrobky jsou však dražší než běžné mléko, dodal Crawford. V minulosti rostoucí popularita rostlinného mléka naopak mezi zákazníky chladne, což Crawford částečně přisuzuje vysokým cenám produktů v této kategorii a touze spotřebitelů po „čistých“ složeních.

Podle společnosti Circana poklesl prodej rostlinného mléka v USA v roce končícím 10. srpnem o 6,1 procent v objemu a o 3,5 procenta v dolarovém vyjádření.

Po čem spotřebitelé touží

Kalifornská rada pro zpracování mléka bedlivě všechny trendy sleduje a snaží se jich využít. „Snažíme se vyjít vstříc touze spotřebitelů po jednoduchých, pravých a přírodních produktech – a upřímně řečeno, právě to teď spotřebitelé chtějí,“ řekl její výkonný ředitel Steve James.

Nová kampaň má připomínat 30 let od vzniku marketingové kampaně, která zahrnovala focení 12 000 obyvatel Kalifornie v mobilním fotografickém studiu instalovaném na různých místech po celém státě. „Bylo to tak dojemné, po dlouhých letech, kdy mléko nebylo z různých, převážně kulturních důvodů oblíbeným nápojem spotřebitelů, vidět zase, jak lidi nadšení z mléka tvoří fronty a čekají, aby se mohli vyfotografovat,“ řekl James.

Rostlinné nápoje se mohou jmenovat mléko, navrhl americký regulační orgán

Původní slogan Got Milk? vytvořila americká reklamní agentura Goodby Silverstein & Partners v roce 1993 a první reklama s mléčným knírkem vznikla o rok později. V dobových reklamních klipech se obvykle objevovali lidé v různých situacích, kdy jedli suché potraviny anebo sladkosti a pak se ocitli v nepříjemné situaci, protože měli plná ústa a neměli nic, čím by to zapili. Na konci reklam se postava vždy smutně podívá přímo do kamery a zeptá se: „Máš mléko?“

Amerikou obchází salmonela. Na vině je rostoucí obliba nepasterovaného mléka

Poté, co Slogan Got Milk? Kalifornská rada pro zpracování mléka v roce 1995 dala k dispozici pro použití v tištěných reklamách, na jejích vizuálech se objevily ty největší hvězdy šoubyznysu včetně Britney Spears, Beyoncé, Rihanny anebo sester Williamsových. Coby hlavní postavy kampaně však posloužily i fiktivní postavy z komiksů, televize, videoher a filmů, jako jsou Avengers, Simpsonovi, Batman, Mario anebo třeba SpongeBob v kalhotách. „Kde je tvůj knírek?“ ptaly se.

Podle webových stránek Got Milk? má kampaň v USA dodnes přes 90procentní povědomí o reklamě a slogan je od roku 1995 licencován mlékárenským radám po celé zemi. Got Milk? je dnes silná značka a byla dále licencována pro spotřební zboží včetně panenek Barbie, autíček Hot Wheels, dětského a teenagerského oblečení anebo třeba kuchyňského nádobí. Reklama skončila v USA v roce 2014.

Každý může být hvězda

Nová výroční kampaň vznikla ve spolupráci agentur Gallegos United, Rox United a Canvas United a probíhá po celém státě Kalifornie. Na rozdíl od té původní zaměřené spíše na celebrity nová reklamní verze vyzývá k účasti publikum nové generace, která možná nikdy neviděla původní reklamy s mléčným knírkem, píše portál MediaPost.

Kampaň stojí na fotografiích mladého mexicko-amerického fotografa Alda Chacóna. „Vybrali jsme ho pro jeho schopnost odrážet autentičnost, rozmanitost a hrdost, které dnes definují Kalifornii,“ uvedla kalifornská mléčná rada.

Podobně jako u původní kampaně je i nyní středobodem putovní fotoateliér cestující po celé Kalifornii od San Diega až po Sacramento. Všude tam, kde se zastaví, si kolemjdoucí mohou nechat zhotovit portrét s mléčným knírkem a obdržet vlastní tištěný plakát.

Během aktuálního turné Got Milk? vzniklo již téměř 12 000 fotografií a dosud se vytisklo a lidem doručilo více než 1 000 plakátů. Na rozdíl od typického marketingového přístupu vedlo turné k tomu, že si lidé plakáty zarámovali a vystavili doma.

Nová kampaň Got Milk? však zahrnuje i tradičnější prvky propagace. Po celém státě probíhá série outdoorových instalací včetně billboardů, plakátů a CLV. Kampaň zahrnuje také speciální webovou stránku k 30. výročí a sérii reklam na Instagramu.

Jedna z raných reklam kampaně Got Milk? z roku 1996.

Mýtus o životnosti paneláků má tuhý kořínek. Ve skutečnosti vydrží víc

Premium

Třicetiletá životnost panelových domů, kterou údajně plánovali u mnohých tuzemských sídlišť tehdejší konstruktéři, se v různých intervalech vrací. Obvykle o omezené životnosti panelových konstrukcí...

13. září 2025

S některými moukami se šidí, problém je hlavně špalda, říká šéf Babiččiny volby

Mlýny se po začátku krize na Ukrajině díky zvýšení cen nadechly, mnohé z nich žijí z tehdejších prodejů dosud, říká v rozhovoru s IDNES.cz ředitel české pobočky GoodMills David Truxa. I tak ale v...

13. září 2025

