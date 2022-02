Rusko oplácí stejnou mincí. Uzavřelo vzdušný prostor desítkám aerolinek

Řada členských států unie již uzavřela svůj vzdušný prostor ruským strojům a tento zákaz se během víkendu rozšířil na celou EU. Přidaly se i mimounijní státy. Svůj vzdušný prostor ruským letadlům uzavřela také Kanada. Přistávat strojům ruské letecké společnosti Aeroflot na svém území hned ve čtvrtek zakázala Velká Británie.

Odvetný akt nyní zahájilo také Rusko. To v pondělí zakázalo vstup do svého vzdušného prostoru leteckým společnostem ze 36 zemí včetně Británie, Německa, Španělska, Itálie a Kanady. Informovala o tom agentura Interfax. Jde o odvetu za to, že ruská letadla nemohou do vzdušného prostoru Evropské unie, což je trest za ruskou invazi na Ukrajinu.

Uzavřený vzdušný prostor má: Albánie, Anguilla (britské zámořské území), Belgie, Bulharsko, Britské Panenské ostrovy, Spojené království, Maďarsko, Německo, Gibraltar, Řecko, Dánsko (včetně Grónska, Faerských ostrovů a územních moře), Jersey, Irsko, Island, Španělsko, Itálie, Kanada, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Česká republika, Švédsko a Estonsko.

Mnoha leteckým společnostem se kvůli protiruským sankcím komplikují trasy nad Evropou. Týká se to zejména těch ruských, potíže ale mají i britské, kterým vedou letové koridory přes Rusko do Asie. V důsledku toho se dnes ztrojnásobil letecký provoz nad Kazachstánem.

Ukrajina kvůli ruské agresi ve čtvrtek zcela uzavřela vzdušný prostor. Uzavření se však týkalo také části území okolních zemí, v bezprostřední blízkosti ukrajinských hranic. Letecké společnosti, které doposud létaly nad územím Ukrajiny tuto oblast aktuálně oblétají z bezpečné vzdálenosti a létají přes zabezpečené vzdušné prostory jiných zemí, uvedla agentura Reuters.