Ve čtvrtek oblehly stovky lidí supermarkety řetězce Lidl v Paříži. Před obchody a v nich docházelo k četným potyčkám a hádkám kvůli prodeji levných klimatizačních jednotek. Zatímco jinde se za méně než 1 200 (eur téměř neprodávají, Lidl zákazníkům nabídl základní modely v akci za pouhých 179 eur (4 353 Kč). Policie zasahovala v nejméně dvou prodejnách, píše portál France24.
Zákazník Mousa Traore spolu asi se dvěma stovkami dalších čekal více než hodinu ve frontě v malé prodejně Lidl v severní pařížské čtvrti. Pak ale oznámili zákazníkům, že v nabídce jsou už jen dva kusy. „Ale pak přijela policie a řekli nám, že v prodejně už žádné nemají. Myslím, že si je odnesli sami policisté,“ řekl.
I přesto podle mnohých panovala mezi lidmi v obchodě Lidl převážně dobrá nálada. Došlo ale také k několika sporům, když se někteří lidé pokoušeli předběhnout frontu.
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„Obchod neotevřu, dokud neodejdete,“ křičela před otevřením vedoucí jednoho ze supermarketů. Čekající zákazníci ji za to ostře zkritizovali. Jiný zaměstnanec agentuře AFP sdělil, že do této pobočky byly dodány pouze dva kusy zlevněné klimatizace. Odmítl však sdělit, zda již byly prodány.
🇫🇷🛒 FLASH | Des climatiseurs Lidl vendus hier sont apparus quelques heures plus tard sur des sites de revente, parfois à deux, trois ou quatre fois leur prix. https://t.co/3ajnqAV1PX pic.twitter.com/Mq3LwBxFxl— Cerfia (@CerfiaFR) July 3, 2026
Další stovky lidí se nahrnuly do supermarketu v Sevranu, kde fronty aut čekajících na vjezd na parkoviště obchodu zablokovaly celé okolí. Podobná situace panovala i v nedalekém předměstí Livry-Gargan.
„Vzdávám to, je to šílenství. Nechal jsem auto několik ulic dál, abych se tam dostal pěšky, ale na parkovišti už je obrovská fronta lidí. Je to nemožné,“ řekl agentuře AFP jeden z místních obyvatel.
Klimatizace jako politikum
Francie v minulých dnech zažila rekordní vlnu veder, která vedla k úmrtím, přetížení nemocnic, uzavření škol a zrušení hudebních festivalů. Meteorologické služby předpovídají na nadcházející víkend další vlnu horkého počasí.
Vzhledem k tomu, že léta byla v minulosti spíše mírná, je v zemi jen málo domácností a škol vybavených klimatizací. Nejsou tak dostatečně připraveny čelit stále častějším vlnám veder, které podle vědců souvisejí s globálním oteplováním.
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Klimatizace se ve Francii stala také doslova žhavým politickým tématem: hlavní krajně pravicová opoziční strana kritizuje vládu za to, že se na teplejší počasí nepřipravila, ekologové naopak varují před vysokou energetickou náročností provozu klimatizačních zařízení.
„Je hanba, že novorozenci v nemocnicích, nemocní a starší lidé jsou nuceni snášet takové extrémní teploty jen proto, že se zde odmítá instalovat klimatizace,“ uvedla ve svém příspěvku na X francouzská krajně pravicová politička Marine Le Penová. Tyto vlny veder pode ní zabíjejí. „Musíme zavést rozsáhlý plán na instalaci klimatizací!“