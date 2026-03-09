Celosvětový objem transferů zbraní se v období mezi lety 2021 až 2025 zvýšil o 9,2 procenta. Spojené státy si upevnily pozici nejvýznamnějšího vývozce zbraní, zatímco vývoz z Ruska výrazně klesl. Růst globálních toků byl nejvyšší od období 2011 až 2015. Kromě Evropy a Ameriky se dovoz zbraní do všech ostatních regionů snížil. Česko se umístilo na 17. místě mezi vývozci zbraní, vyplývá z nových údajů zveřejněných SIPRI.
Ukrajina se v uplynulém pětiletém období podílela na globálním dovozu zbraní z 9,7 procenta, z toho téměř polovina pocházela z USA. Stala se tak největším jednotlivým dovozcem zbraní na světě. Loni se však dovoz do země prudce snížil, což lze vysvětlit poklesem dodávek z USA.
„Zatímco napětí a konflikty v Asii a Oceánii a na Blízkém východě nadále pohánějí rozsáhlý dovoz zbraní, prudký nárůst toků zbraní do evropských států zvýšil globální transfery zbraní o téměř 10 procent,“ uvedl Mathew George, ředitel programu transferů zbraní SIPRI.
Podle něj jsou dodávky na Ukrajinu od roku 2022 nejzřetelnějším faktorem, ale většina ostatních evropských států také začala dovážet výrazně více zbraní, aby posílila své vojenské schopnosti proti vnímané rostoucí hrozbě ze strany Ruska.
Vývoz z USA do Evropy raketově roste
Evropské státy obdržely 33 procent celosvětového dovozu zbraní, přičemž dovoz do regionu se mezi lety 2016–20 a 2021–25 zvýšil o 210 procent. Po Ukrajině byly největšími dovozci v Evropě v posledních pěti letech Polsko a Spojené království.
Téměř polovinu svých zbraní, konkrétně 48 procent, Evropa nakoupila z USA. Nahradila tak Blízký východ a stala se největším odběratelem amerických zbraňových systémů. Vývoz z USA do Evropy se zvýšil o 217 procent.
„Ačkoli evropské firmy zvýšily výrobu zbraní a nová investiční podpora Evropské unie pro zbrojní průmysl členských států vedla k řadě objednávek v rámci EU, evropské státy v letech 2021–25 nadále dovážely americké zbraně, zejména bojové letouny a systémy protivzdušné obrany dlouhého doletu,“ uvedla Katarina Djokićová, výzkumnice Programu transferů zbraní SIPRI. Jak dodává, zároveň největší evropští dodavatelé i nadále posílali většinu svého vývozu zbraní mimo Evropu.
Spojené státy měly za posledních pět let na celkovém transferu zbraní podíl 42 procent. Zvýšil se tak z 36 procent v letech 2016 až 2020. Celkem vyvezly USA zbraně do 99 států, nejvíce pak do Evropy, která měla na vývozu ze země podíl 38 procent, druhý Blízký východ 33 procent. Z jednotlivých zemí byla největším odběratelem Saúdská Arábie s podílem 12 procent na celkovém americkém vývozu.
Druhým největším dodavatelem zbraní byla s podílem na celkovém objemu 9,8 procenta Francie. Celkový vývoz ze země stoupl o 21 procent, z toho v rámci Evropy o 452 procent. Téměř 80 procent francouzských zbraní ale směřovalo mimo Evropu.
Podíl Ruska na celosvětovém vývozu klesl
Rusko bylo jediným dodavatelem z první desítky, jehož vývoz klesl, a to o 64 procent. Podíl země na celosvětovém vývozu se snížil na 6,8 procenta z 21 procent v období 2016 až 2020. V posledních pěti letech dodávalo Rusko hlavní zbraně 30 státům a 1 nestátnímu subjektu. Téměř tři čtvrtiny (74 procent) ruského vývozu zbraní směřovaly v letech 2021–25 do tří států: Indie (48 procent), Číny (13 procent) a Běloruska (13 procent).
Německo v uplynulém pětiletém období předstihlo Čínu a stalo se čtvrtým největším vývozcem zbraní z podílem na globálním vývozu 5,7 procenta. Téměř čtvrtina veškerého vývozu směřovala na Ukrajinu a dalších 17 procent do jiných evropských zemí.
Z dalších zemí pak vývoz z Itálie stoupl o 157 procent, země se tak posunula mezi vývozci zbraní na šestou příčku z desáté. Více než polovina vývozu směřovala na Blízký východ.
Izrael, který je sedmým největším dodavatelem zbraní na světě, pak zvýšil podíl na globálním vývozu o 1,3 procentního bodu na 4,4 procenta a poprvé předstihl Británii, jejíž podíl činil 3,4 procenta. Země se zaměřuje na systémy protivzdušné obrany, po kterých je celosvětově vysoká poptávka.
Česko se dostalo mezi 25 největších vývozců zbraní. Jeho podíl na celkovém vývozu zbraní činil 0,4 procenta, ve srovnání s obdobím 2016–20 stoupl o 0,1 procentního bodu. Celkový vývoz pak vzrostl o 62 procent. SIPRI loni v prosinci upozornil, že česká společnost Czechoslovak Group (CSG) zaznamenala v roce 2024 největší růst tržeb ze všech 100 největších výrobců zbraní na světě, a to o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu.
Mezi dovozci byla za Evropou druhým největším dovozním regionem Asie a Oceánie s podílem na celosvětovém dovozu 31 procent, a to navzdory prudkému poklesu dovozu do Jižní Koreje a Číny. Obě země omezily dovoz a stále více spoléhají na zbraně vlastní výroby. Čína se tak poprvé od období 1991 až 1995 nedostala mezi deset největších dovozců.