Evropa se stala největším dovozcem zbraní, vede Ukrajina, uvádí institut

Dáša Hyklová
  12:22
Evropa za posledních pět let zvýšila dovoz zbraní o 210 procent a stala se tak největším dovozním regionem na světě. Přispěl k tomu hlavně konflikt na Ukrajině, který z této východoevropské země učinil největšího jednotlivého dovozce zbraní. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI). Nárůst porovnává s obdobím let 2016 až 2020.
Testování amerických balistických raket ATACMS v Jižní Koreji (21. června 2023)

Testování amerických balistických raket ATACMS v Jižní Koreji (21. června 2023) | foto: Profimedia.cz

Rakety, letadla a exploze, Izrael s USA zaútočily na Írán.
Firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, která je s...
Moderní dělostřelecký systém Morana na podvozku Tatra Force 8×8 disponuje dělem...
Český holding Czechoslovak Group měl na veletrhu Eurosatory 2022 spolu s...
10 fotografií

Celosvětový objem transferů zbraní se v období mezi lety 2021 až 2025 zvýšil o 9,2 procenta. Spojené státy si upevnily pozici nejvýznamnějšího vývozce zbraní, zatímco vývoz z Ruska výrazně klesl. Růst globálních toků byl nejvyšší od období 2011 až 2015. Kromě Evropy a Ameriky se dovoz zbraní do všech ostatních regionů snížil. Česko se umístilo na 17. místě mezi vývozci zbraní, vyplývá z nových údajů zveřejněných SIPRI.

Ukrajina se v uplynulém pětiletém období podílela na globálním dovozu zbraní z 9,7 procenta, z toho téměř polovina pocházela z USA. Stala se tak největším jednotlivým dovozcem zbraní na světě. Loni se však dovoz do země prudce snížil, což lze vysvětlit poklesem dodávek z USA.

Vyzbrojeni Amerikou. Evropské armády jsou závislé na USA a hledají cestu ven

„Zatímco napětí a konflikty v Asii a Oceánii a na Blízkém východě nadále pohánějí rozsáhlý dovoz zbraní, prudký nárůst toků zbraní do evropských států zvýšil globální transfery zbraní o téměř 10 procent,“ uvedl Mathew George, ředitel programu transferů zbraní SIPRI.

Podle něj jsou dodávky na Ukrajinu od roku 2022 nejzřetelnějším faktorem, ale většina ostatních evropských států také začala dovážet výrazně více zbraní, aby posílila své vojenské schopnosti proti vnímané rostoucí hrozbě ze strany Ruska.

Vývoz z USA do Evropy raketově roste

Evropské státy obdržely 33 procent celosvětového dovozu zbraní, přičemž dovoz do regionu se mezi lety 2016–20 a 2021–25 zvýšil o 210 procent. Po Ukrajině byly největšími dovozci v Evropě v posledních pěti letech Polsko a Spojené království.

Téměř polovinu svých zbraní, konkrétně 48 procent, Evropa nakoupila z USA. Nahradila tak Blízký východ a stala se největším odběratelem amerických zbraňových systémů. Vývoz z USA do Evropy se zvýšil o 217 procent.

„Naše obrana se rozpadá.“ Vyčerpaná Ukrajina se chystá na rozhodující zimu

„Ačkoli evropské firmy zvýšily výrobu zbraní a nová investiční podpora Evropské unie pro zbrojní průmysl členských států vedla k řadě objednávek v rámci EU, evropské státy v letech 2021–25 nadále dovážely americké zbraně, zejména bojové letouny a systémy protivzdušné obrany dlouhého doletu,“ uvedla Katarina Djokićová, výzkumnice Programu transferů zbraní SIPRI. Jak dodává, zároveň největší evropští dodavatelé i nadále posílali většinu svého vývozu zbraní mimo Evropu.

Spojené státy měly za posledních pět let na celkovém transferu zbraní podíl 42 procent. Zvýšil se tak z 36 procent v letech 2016 až 2020. Celkem vyvezly USA zbraně do 99 států, nejvíce pak do Evropy, která měla na vývozu ze země podíl 38 procent, druhý Blízký východ 33 procent. Z jednotlivých zemí byla největším odběratelem Saúdská Arábie s podílem 12 procent na celkovém americkém vývozu.

Druhým největším dodavatelem zbraní byla s podílem na celkovém objemu 9,8 procenta Francie. Celkový vývoz ze země stoupl o 21 procent, z toho v rámci Evropy o 452 procent. Téměř 80 procent francouzských zbraní ale směřovalo mimo Evropu.

Podíl Ruska na celosvětovém vývozu klesl

Rusko bylo jediným dodavatelem z první desítky, jehož vývoz klesl, a to o 64 procent. Podíl země na celosvětovém vývozu se snížil na 6,8 procenta z 21 procent v období 2016 až 2020. V posledních pěti letech dodávalo Rusko hlavní zbraně 30 státům a 1 nestátnímu subjektu. Téměř tři čtvrtiny (74 procent) ruského vývozu zbraní směřovaly v letech 2021–25 do tří států: Indie (48 procent), Číny (13 procent) a Běloruska (13 procent).

Německo v uplynulém pětiletém období předstihlo Čínu a stalo se čtvrtým největším vývozcem zbraní z podílem na globálním vývozu 5,7 procenta. Téměř čtvrtina veškerého vývozu směřovala na Ukrajinu a dalších 17 procent do jiných evropských zemí.

Ruská výroba dělostřelecké munice trhá rekordy, Evropu předčí třikrát

Z dalších zemí pak vývoz z Itálie stoupl o 157 procent, země se tak posunula mezi vývozci zbraní na šestou příčku z desáté. Více než polovina vývozu směřovala na Blízký východ.

Izrael, který je sedmým největším dodavatelem zbraní na světě, pak zvýšil podíl na globálním vývozu o 1,3 procentního bodu na 4,4 procenta a poprvé předstihl Británii, jejíž podíl činil 3,4 procenta. Země se zaměřuje na systémy protivzdušné obrany, po kterých je celosvětově vysoká poptávka.

Excalibur ze skupiny CSG získal zakázku na bojová vozidla za šest miliard

Česko se dostalo mezi 25 největších vývozců zbraní. Jeho podíl na celkovém vývozu zbraní činil 0,4 procenta, ve srovnání s obdobím 2016–20 stoupl o 0,1 procentního bodu. Celkový vývoz pak vzrostl o 62 procent. SIPRI loni v prosinci upozornil, že česká společnost Czechoslovak Group (CSG) zaznamenala v roce 2024 největší růst tržeb ze všech 100 největších výrobců zbraní na světě, a to o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu.

Mezi dovozci byla za Evropou druhým největším dovozním regionem Asie a Oceánie s podílem na celosvětovém dovozu 31 procent, a to navzdory prudkému poklesu dovozu do Jižní Koreje a Číny. Obě země omezily dovoz a stále více spoléhají na zbraně vlastní výroby. Čína se tak poprvé od období 1991 až 1995 nedostala mezi deset největších dovozců.

Vstoupit do diskuse

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej, stojí necelých 30 milionů

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Evropa se stala největším dovozcem zbraní, vede Ukrajina, uvádí institut

Testování amerických balistických raket ATACMS v Jižní Koreji (21. června 2023)

Evropa za posledních pět let zvýšila dovoz zbraní o 210 procent a stala se tak největším dovozním regionem na světě. Přispěl k tomu hlavně konflikt na Ukrajině, který z této východoevropské země...

9. března 2026  12:22

Od naděje k velkému problému. Ceny ropy trápí svět, Trump situaci bagatelizuje

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Globální ekonomiku zasáhl energetický šok. Ceny ropy se zvýšily od začátku útoků na Írán o padesát procent a dostaly se na úrovně, kde byly naposledy v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Podle...

9. března 2026  10:36

Kyberzločin je třetí největší ekonomikou světa. Česko je v hledáčku, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma Kyberbezpečnost jsou: zleva Monika Mareková...

Nová legislativa zaměřená na kyberútoky klade důraz na technologie i na hlídání bezpečnosti z nejvyšších pater firem. V iDNES Lounge na toto téma debatovali Monika Mareková, advokátka specializující...

9. března 2026

Ceny ropy prudce rostou kvůli dalším bojům na Blízkém východě

Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán (7. března 2026)

Ceny ropy zahájily týden prudkým růstem, vysoko překročily psychologickou hranici 100 dolaru za barel a dostaly se na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili...

9. března 2026  8:15,  aktualizováno 

Když na své děti nemáte čas. Umělá inteligence v Číně pronikla i do vzdělávání

Chatbot Doubao získává pozornost stále více Číňanů (4. března 2026).

Umělá inteligence naplno proniká i do světa vzdělávání. Ačkoliv třeba Američané se k tomuto trendu staví ještě poměrně omezeně a rezervovaně, jiná situace panuje v Číně. Tamní děti totiž s novými...

9. března 2026

Povolenky čeká revize. Co se Bruselu s ETS nepovedlo a jak to funguje ve světě

Premium
ilustrační snímek

Státy EU minulý čtvrtek formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Pro se vyjádřilo 22 zemí, Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko byly proti, Belgie se...

9. března 2026

Vinařství mění strategii, přibývá odolných odrůd. Nejrozšířenější je Pálava a Merlot

ilustrační snímek

Česká vinařství mění strategii. Nové hektary nepřibývají, ale přibývá odolných odrůd i investic do obnovy vinic. Data za rok 2025 ukazují posun od rozšiřování ploch k jejich cílené přestavbě....

8. března 2026

Pobyt jako divadelní představení. V Kjótu otevřeli jeden z nejdražších hotelů v zemi

Hotel se nachází v areálu divadla Gion Kobu Kaburenjo, někdejšího centra...

Ve čtvrtek se v japonském Kjótu v čtvrti Gion otevřel nový luxusní hotel jménem Imperial. Má jen 55 pokojů v sedmi nadzemních a dvou podzemních podlažích. Nachází se přímo v areálu divadla Gion Kobu...

8. března 2026

Je těžké najít lidi. Kolumbijští farmáři čelí výzvám, navzdory rekordní sklizni

Detail kávovníku v Planadas v oblasti Tolima (25. října 2021)

Navzdory rekordním cenám kávy čelí kolumbijští farmáři výzvám, které ohrožují jejich živobytí. Farmáři například popisují, že je těžké sehnat sběrače kávy. K tomu se mimo jiné přidávají negativní...

8. března 2026

Němci kvůli cenám paliv jezdí tankovat i do Česka. Neušli však pozornosti celníků

ilustrační snímek

Skokové zdražení paliv vyvolané konfliktem na Blízkém východě vyhnalo německé řidiče za levnějším tankováním do sousedních zemí. Na čerpacích stanicích v Česku a Polsku výrazně ušetří, což neuniklo...

8. března 2026  11:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Stačilo pár dní a obraz dokonalosti se rozplynul. Dubaj opouštějí investoři z Číny

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Válka Spojených států a Izraele proti Íránu mocně otřásá renomé Dubaje. Metropole začíná ztrácet bohaté investory včetně těch z Asie, které od dalšího působení odrazují íránské útoky. Řada z nich...

8. března 2026

Mladí Evropané už kupují i samostatné pokoje, trh je nutí improvizovat

ilustrační snímek

Mladí lidé v Evropě hledají stále neobvyklejší cesty k vlastnímu bydlení. Ve Španělsku se prodávají samostatné pokoje ve sdílených bytech, v Británii vznikají hypotéky pro skupiny přátel a do nabídek...

8. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.