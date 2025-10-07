Projekt jedné z prvních soukromých vysokorychlostních železnic v USA vůbec by měl nakonec stát o 5,5 miliardy dolarů (asi 120 miliard korun) více, než se původně plánovalo. Celkem by se suma měla vyšplhat až na 21,5 miliardy dolarů (asi 470 miliard korun), odhadují podle agentury Bloomberg kalkulace amerického ministerstva dopravy.
Společnost Brightline West s těmito dodatečnými náklady původně nepočítala, a proto požádala americkou vládu o dodatečný úvěr ve výši 6 miliard amerických dolarů (asi 130 miliard korun). „Museli jsme najít cestu, jak projekt posunout dál,“ podotýká ředitel firmy Mike Reininger.
|
Nové rychlovlaky Acela mají USA přiblížit světu. Ten však jezdí rychleji
Z pohledu financování firma kromě dodatečného úvěru od americké vlády momentálně počítá i s vlastním kapitálem nebo 5,5 miliardami dolarů z daňově zvýhodněných dluhopisů. Z veřejných peněz projekt vysokorychlostní železnice navíc získal 3 miliardy dolarů (zhruba 66 miliard korun) za éry Joe Bidena.
Dražší materiály i pracovní síla
Vyšší nákladnost projektu vysokorychlostní železnice má souviset s dražší pracovní silou i materiálem. Reininger vidí souvislost zejména s tím, že napříč USA se nyní hojně staví. Vpřed se posouvají mnohé dopravní projekty, rostou nové elektrárny a technologické firmy investují do budování nových datových center.
|
Rychlotratím vládne Čína. V USA vlaky nikde nepřekonají rychlost 250 km/h
Trumpova administrativa ale vysokorychlostní železnicím příliš nefandí. Americký ministr dopravy Sean Duffy se před nedávnem nechal slyšet, že podobné záměry vnímá jako plýtvání penězi daňových poplatníků. Pro některé projekty na železnici dokonce jež americká vláda omezila původně slíbené veřejné peníze, a to kupříkladu pro vysokorychlostní železniční trať mezi Dallasem a Houstonem.
Jediný železniční projekt s podporou Trumpa
V případě železnice mezi jihem Kalifornie a Las Vegas taková kritika ze strany Trumpovy administrativy nezaznívá. „Jsme jediným projektem vysokorychlostní železnice, který americká vláda aktuálně podporuje,“ doplnil šéf společnosti Brightline West.
Za realizaci projektu vděčí Brightline West i podpoře ze strany investiční skupiny Fortress Investment Group. Železniční trať by po dokončení měla být 350 kilometrů dlouhá a vlaky na ni budou dosahovat maximální rychlosti ve výši 320 kilometrů za hodinu.
Termín dokončení zatím není dosud znám, řada Američanů však doufá, že by to mohlo být už v roce 2028, kdy se v Los Angeles budou konat letní olympijské hry. Cesta mezi Las Vegas a jihem Kalifornie by po dokončení měla trvat dvě hodiny, tedy asi polovinu toho, co v dnešní době trvá běžná jízda autem.
|
V USA vzniká další vysokorychlostní železnice. Spojí Las Vegas a Kalifornii
První soukromé vysokorychlostní vlaky v USA začaly jezdit teprve během září roku 2023. Opět za nimi stojí společnost Brightline, která vlaky provozuje na Floridě mezi Miami a Orlandem. Dosahují však jen maximální rychlosti 200 kilometrů za hodinu.
Cesta mezi těmito turistickými centry vyjde na 3,5 hodiny a vlaky na jedné cestě ujedou celkem 378 kilometrů. Podle odhadů by tuto linku mělo každý rok využít zhruba 8 milionů cestujících, uzavírá Bloomberg.