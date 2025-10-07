Projekt vysokorychlostní trati v USA se komplikuje. Bude o miliardy dražší

Autor:
  9:59
Ačkoliv Spojeným státům z pohledu infrastruktury dlouhodobě dominují především silniční komunikace, na jaře loňského roku zahájila společnost Brightline West výstavbu nové železniční vysokorychlostní tratě, která by měla spojit Las Vegas v Nevadě s jihem Kalifornie. Ukazuje se ale, že proti původním plánům bude výstavba mnohem dražší.
Vlakový spoj od společnosti Brightline. Na Floridě mezi Orlandem a Miami...

Vlakový spoj od společnosti Brightline. Na Floridě mezi Orlandem a Miami dosahuje jen rychlosti v průměru 201 kilometrů za hodinu. To na splnění definice rychlotrati nestačí.(22. září 2023) | foto: AP

Vlakový spoj od společnosti Brightline na Floridě (22. září 2023)
Vlakový spoj od společnosti Brightline na Floridě (22. září 2023)
Šéf společnosti Brightline Mike Reininger (22. září 2023)
Interiér spoje společnosti Brightline (22. září 2023)
8 fotografií

Projekt jedné z prvních soukromých vysokorychlostních železnic v USA vůbec by měl nakonec stát o 5,5 miliardy dolarů (asi 120 miliard korun) více, než se původně plánovalo. Celkem by se suma měla vyšplhat až na 21,5 miliardy dolarů (asi 470 miliard korun), odhadují podle agentury Bloomberg kalkulace amerického ministerstva dopravy.

Společnost Brightline West s těmito dodatečnými náklady původně nepočítala, a proto požádala americkou vládu o dodatečný úvěr ve výši 6 miliard amerických dolarů (asi 130 miliard korun). „Museli jsme najít cestu, jak projekt posunout dál,“ podotýká ředitel firmy Mike Reininger.

Nové rychlovlaky Acela mají USA přiblížit světu. Ten však jezdí rychleji

Z pohledu financování firma kromě dodatečného úvěru od americké vlády momentálně počítá i s vlastním kapitálem nebo 5,5 miliardami dolarů z daňově zvýhodněných dluhopisů. Z veřejných peněz projekt vysokorychlostní železnice navíc získal 3 miliardy dolarů (zhruba 66 miliard korun) za éry Joe Bidena.

Dražší materiály i pracovní síla

Vyšší nákladnost projektu vysokorychlostní železnice má souviset s dražší pracovní silou i materiálem. Reininger vidí souvislost zejména s tím, že napříč USA se nyní hojně staví. Vpřed se posouvají mnohé dopravní projekty, rostou nové elektrárny a technologické firmy investují do budování nových datových center.

Rychlotratím vládne Čína. V USA vlaky nikde nepřekonají rychlost 250 km/h

Trumpova administrativa ale vysokorychlostní železnicím příliš nefandí. Americký ministr dopravy Sean Duffy se před nedávnem nechal slyšet, že podobné záměry vnímá jako plýtvání penězi daňových poplatníků. Pro některé projekty na železnici dokonce jež americká vláda omezila původně slíbené veřejné peníze, a to kupříkladu pro vysokorychlostní železniční trať mezi Dallasem a Houstonem.

Jediný železniční projekt s podporou Trumpa

V případě železnice mezi jihem Kalifornie a Las Vegas taková kritika ze strany Trumpovy administrativy nezaznívá. „Jsme jediným projektem vysokorychlostní železnice, který americká vláda aktuálně podporuje,“ doplnil šéf společnosti Brightline West.

Za realizaci projektu vděčí Brightline West i podpoře ze strany investiční skupiny Fortress Investment Group. Železniční trať by po dokončení měla být 350 kilometrů dlouhá a vlaky na ni budou dosahovat maximální rychlosti ve výši 320 kilometrů za hodinu.

Termín dokončení zatím není dosud znám, řada Američanů však doufá, že by to mohlo být už v roce 2028, kdy se v Los Angeles budou konat letní olympijské hry. Cesta mezi Las Vegas a jihem Kalifornie by po dokončení měla trvat dvě hodiny, tedy asi polovinu toho, co v dnešní době trvá běžná jízda autem.

V USA vzniká další vysokorychlostní železnice. Spojí Las Vegas a Kalifornii

První soukromé vysokorychlostní vlaky v USA začaly jezdit teprve během září roku 2023. Opět za nimi stojí společnost Brightline, která vlaky provozuje na Floridě mezi Miami a Orlandem. Dosahují však jen maximální rychlosti 200 kilometrů za hodinu.

Cesta mezi těmito turistickými centry vyjde na 3,5 hodiny a vlaky na jedné cestě ujedou celkem 378 kilometrů. Podle odhadů by tuto linku mělo každý rok využít zhruba 8 milionů cestujících, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Když dědeček dovolí. Trumpova vnučka dobývá trh vlastní kolekcí oblečení

Mnoho teenagerů má dnes své vlastní módní značky, ale pouze jedna dívka může využívat Bílý dům k propagaci svých oděvů. Seznamte se s Kai Trumpovou, 18letou vnučkou amerického prezidenta. Minulý...

Projekt vysokorychlostní trati v USA se komplikuje. Bude o miliardy dražší

Ačkoliv Spojeným státům z pohledu infrastruktury dlouhodobě dominují především silniční komunikace, na jaře loňského roku zahájila společnost Brightline West výstavbu nové železniční vysokorychlostní...

7. října 2025  9:59

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

7. října 2025

Místo aut obrněná vozidla. Automobilky v krizi zvažují fúzi s obranným průmyslem

Premium

Tradiční evropské automobilky jsou kvůli potížím s přechodem na elektromobilitu v problémech. V Německu se kvůli tomu zavírají továrny, o práci už přišly tisíce lidí, hlavně u dodavatelských firem...

7. října 2025

Rychlotrať u Brna musí splnit šedesát podmínek, myslí se i na vlhy a břehule

První čtyřicetikilometrový úsek rychlotratí v Česku získal zelené razítko EIA – a s ním i přesná pravidla, kolikrát do roka bude nutné kosit louky, požadavek na stěhování vlh, břehulí a ledňáčků nebo...

6. října 2025

Větší utrácení i zdražování. Analytici řekli, co čeká ekonomiku po volbách

Ve volbách zvítězilo hnutí ANO, které ve svém programu slibuje velké rozdávání. Chce například vyšší rodičovský příspěvek nebo zjemnit změny v důchodech, které prosadila dosavadní vláda. Podle...

6. října 2025

Bez helmy pokuta. Pozor na přísnější pravidla na alpských sjezdovkách

Lyžaři a snowboardisté, kteří se chystají tuto zimu do Itálie, by se měli připravit na nové bezpečnostní regule, které země zavádí. Jejich nedodržení může vést k vysokým pokutám a pozastavení...

6. října 2025  15:58

V Třinci uvedli do provozu opravenou vysokou pec, časem ji nahradí elektrická

Třinecké železárny už opět vyrábějí surově železo ve dvou vysokých pecích. Produkci omezila rekordně krátká odstávka pece číslo čtyři kvůli její rekonstrukci, která trvala jen 42 dní a přišla na 700...

6. října 2025  14:26

My vám auta, vy nám kešu. Čína s Íránem obcházejí sankce barterovým obchodem

Sankce ze strany západních států vedou k rozvoji barterového obchodu. Ten sice ve světě dominoval před několika sty lety, nyní ale mnohé ekonomiky v podstatě nemají jinou možnost. Barterového obchodu...

6. října 2025  14:06

Holding CSG založil novou firmu AviaNera se zaměřením na drony

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada založil novou firmu AviaNera Technologies, která se zaměří na výrobu bezpilotních prostředků a pokročilých...

6. října 2025  14:06

Z Berlína do Prahy přijel poslední „knedlíkový expres“. Nahradí ho ComfortJet

Na cestu z Berlína do Prahy v pondělí ráno vyjel poslední vlak s jídelním vozem s červenými koženkovými sedačkami a českou kuchyní, jemuž Němci přezdívali knedlíkový expres. Potvrdil to mluvčí...

6. října 2025  11:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Klienti zkrachovalé AZ Energies mají půl roku, aby si našli nového dodavatele

Během víkendu skončili klienti společnosti AZ Energies v režimu dodavatelů poslední instance. Podle posledního srpnového reportu operátora trhu OTE je to 2 839 odběrných míst, z toho 2 248 elektřina...

6. října 2025  11:16

Rusko-čínský obchod vázne. Peking zastavil dodávky přesných obráběcích strojů

Čína zpřísnila svá vývozní omezení, to Rusku prakticky znemožnilo dovážet čínské obráběcí stroje s přesností 3–4 mikrony. Informoval o tom majitel společnosti Tatpromstan Ildar Nuriev na fóru o...

6. října 2025  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.