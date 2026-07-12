Povolení pro provoz jaderných elektráren obvykle počítají s limitem průtoku řeky či teploty vody odebírané z řek pro chlazení jaderných elektráren. Při dosažení limitů musí odběry přestat či se snížit.
EDF nechala kvůli tomu odstavit reaktor v elektrárně Golfech u řeky Garonny, v elektrárně Bugey u řeky Rhôny a v elektrárně Chooz u řeky Mázy. Dnes oznámená omezení se tak celkově týkají 11 z 57 reaktorů, které EDF provozuje.
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Francie v uplynulých dnech zažívá třetí vlnu veder od začátku roku. Nějaký stupěň výstrahy platí na celém evropském území Francie s výjimkou jihozápadu, uvádí meteorologická služba Météo France.
Nejvyšší stupeň výstrahy platí na území, kde žije zhruba 40 procent obyvatelstva. Podobná situace má být i v pondělí. Vedle toho Francie čelí i silným lesním požárům. Ministr vnitra Laurent Nu?ez dnes řekl, že úřady odhadují, že požáry zničily celkem na 25.000 hektarů území, což dvakrát větší plocha než rozloha Paříže.