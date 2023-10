Nesnáze čínského pivního obra. Dělník v pivovaru pomočil suroviny

Virální videoklip zachycuje muže v pracovním oblečení a s přilbou na hlavě, který nejprve přeleze zeď a následně se vymočí přímo do jednoho z kontejnerů v areálu pivovaru. Po identitě muže už pátrá policie, web BBC ale cituje portál National Business Daily, podle něhož by autor videa ani močící vandal neměli být kmenovými zaměstnanci pivovaru.

Pivovar Tsingtao také obratem ujistil zákazníky, že inkriminovanou várku piva okamžitě zabezpečil a že incident nebere na lehkou váhu. Na zabezpečení kontaminovaného piva spolupracovaly i úřady města Pingdu, kde se pivovar nachází.

Tsingtao je čínskou pivní dvojkou a ovládá zhruba patnáct procent tamního pivního trhu. Má tedy i řadu příznivců, kteří značce v internetových komentářích vyjádřili podporu. „Firma by měla toho chlapa dohnat před soud, ať zaplatí za celou škodu,“ zní nejlajkovanější komentář na čínské platformě Weibo. Další lamentují, jak jeden jediný člověk může tolik pošpinit jméno celého pivovaru.

Jak už to v podobných případech bývá, škodolibých poznámek je také dost. „Vždycky jsem říkal, že to pivo chutná jako koňská moč. Ukázalo se, že jsem se pletl,“ napsal podle webu The Straits Times jeden ze čtenářů. „Díky, myslím, že si dám raději víno,“ poznamenal další.