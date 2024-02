Čínu obchází strašák deflace. Malé firmy začínají mít ekonomické potíže

Když se majitel čínské továrny na výrobu osvětlení Kris Lin dostal v novém roce do práce, stál před velmi těžkou volbou. Od svého obchodního partnera totiž obdržel objednávku, která ekonomicky nevycházela. Musel se rozhodnout, jestli ji se ztrátou přijme, nebo svým pracovníkům sdělí, aby si začali hledat práci jinde. Informovala o tom agentura Reuters.

„Prakticky ale nebylo možné, abych si tuto zakázku nechal ujít. Přišel bych o důležitého klienta, někteří by o našem podnikání mohli začít pochybovat. Pokud by se rozšířily nějaké fámy, mohlo by to ovlivnit rozhodování našich dodavatelů a v konečném důsledku ohrozit živobytí mnoha lidí,“ říká čínský továrník.

Příběh z reálné čínské ekonomiky je ukázkou toho, jak dlouholetá deflace ohrožuje nejmenší čínské producenty. Ty se ocitly v neúprosných cenových válkách. Situaci nenahrávají vysoké úrokové sazby v zahraničí ani rostoucí obchodní protekcionismus, který stlačuje poptávku. Ziskové marže se v Číně postupně snižují, v ohrožení jsou tisíce pracovních míst i čínská hospodářská expanze.

Problémem však je i trvající nemovitostní krize, se kterou se Číně stále nedaří zatočit.

Exportně orientované firmy v problémech

V ohrožení jsou hlavně firmy, které z Číny vyváží do zahraničí. Data ukazují, že v takových podnicích momentálně pracuje asi 180 milionů lidí. Ekonom Raymond Yeung ze společnosti ANZ říká, že řešení deflace by pro Čínu mělo být jednou z předních politických priorit. Dokonce jde o přednější boj než dosažení původně plánované úrovně hospodářského růstu.

„Společnosti nejprve snižují ceny koncových produktů, následně se začíná sahat na mzdy zaměstnanců. V takovém případě by se ale propadla i spotřebitelská poptávka. Je to začarovaný kruh,“ říká analytik Yeung.

Zisky čínských průmyslových podniků v loňském roce meziročně klesly o 2,3 procenta. V roce 2022 dokonce tento propad dosáhl až na úroveň 4 procent. A především, exportní objednávky klesají již jedenáct měsíců. V případě továrníka Krise Lina to vše znamená, že jeho letošní zakázka v hodnotě 1,5 milionů dolarů je o 25 procent nižší než loni. V porovnání s výrobními náklady je tento rozdíl asi desetiprocentní.

V roce 2015 byl čínský boj s deflací úspěšný

Čína si deflačním strašákem prošla i v roce 2015. Tehdy tato asijská ekonomika zareagovala redukcí nadbytečných kapacit v problémových sektorech s velkou rolí státu, jako bylo kupříkladu ocelářství. Zdroje se naopak přesunuly do výstavby nové infrastruktury a nemovitostí. Tentokrát ale mají problém spíše soukromé společnosti.

Řada soukromých firem v Číně zatím nepřistoupila k výraznější redukci pracovních míst zejména s ohledem na společenskou odpovědnost. Investice soukromých firem, které v Číně stojí za 80 procenty pracovních míst ve městech, loni klesly o 0,4 procenta. Ty státní pak vzrostly o zhruba 6,4 procenta.

„Snížení nabídky je obtížné. Čína by měla vyvinout větší úsilí na straně poptávky,“ uzavírá ekonom Nie Wen ze společnosti Hwabao Trust.