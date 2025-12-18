Výrobce hudebních nástrojů Höfner je v insolvenci. Značku proslavil Paul McCartney

Německý výrobce hudebních nástrojů Höfner podal v Bavorsku návrh na ochranu před věřiteli. Vyplývá to z nového podání u okresního soudu ve Fürthu v Bavorsku. Společnost, která vznikla v Lubech u Chebu, se proslavila basovou kytarou ve tvaru houslí. Ta se stala charakteristickým nástrojem Paula McCartneyho z kapely The Beatles.
Paul McCartney na koncertu z turné One on One (16. června 2016, O2 arena, Praha)

Paul McCartney na koncertu z turné One on One (16. června 2016, O2 arena, Praha)

Je to jen pár měsíců, co hudebním světem proletěla zpráva, že se po mnoha letech nalezla ztracená basová kytara Paula McCartneyho. Byl to nejenom tentýž nástroj, na který hrál v hitech jako She Loves You, I Want to Hold Your Hand anebo Twist and Shout a která při něm stála v klíčových momentech nejslavnější kapely všech dob. Byla to navíc i jeho úplně první baskytara. Model Höfner 500/1 zakoupil v roce 1961 v obchodě v Hamburku, kde kapela odehrála stovky koncertů, než se stala slavnou, píše web The Telegraph.

Nástroj však mizel v roce 1972 ze zadní části dodávky v západním Londýně. Teprve v roce 2023 ji konečně našla jedna rodina na půdě svého řadového domu v Sussexu a následně ji vrátila McCartneymu.

Hledá se ztracená McCartneyho baskytara. Nová kampaň chce záhadu vyřešit

„Höfnerku mám od samého začátku. Mám tři modely, ale ten nejstarší je stále můj nejoblíbenější,“ řekl McCartney kdysi v jednom z rozhovorů. Má toho podle něj za sebou tolik, že některé její části drží pohromadě jen lepicí páska. V pozdějších rozhovorech muzikant popsal, jak se vrátil k baskytarám značky Höfner poté, co viděl, jak ovlivnily jeho styl. „Můžete na ni hrát rychlé kytarové věci, protože je lehká.“

Nyní hrozí výrobci s dlouhou a bohatou historií zánik. O insolvenci společnosti Höfner ale bylo zatím zveřejněno jen málo podrobností. Insolvenčním správcem pověřeným záchranou firmy a splacením dluhů se stal Hubert Ampferl. Ten bude nyní zkoumat, zda je možné firmu zachránit, reorganizovat, případně prodat jinému zájemci.

Historie začala v Česku

Společnost Höfner má dlouhou a bohatou historii. Značku založil v roce 1887 houslař Karl Höfner v Schönbachu (dnes Luby u Chebu), tehdy významném centru výroby strunných nástrojů. Firma se původně specializovala na housle, violy a kontrabasy, později i na kytary. Po druhé světové válce byla rodina Höfnerů odsunuta z Československa a výrobu nástrojů obnovila v Bubenreuthu v Bavorsku, kde sídlí dodnes.

V 50. a 60. letech se značka Höfner prosadila na mezinárodním trhu výrobou elektrických kytar a baskytar. V roce 1956 vznikl legendární model Höfner 500/1 „Violin Bass“, kterou proslavil právě Paul McCartney.

Našla se ukradená baskytara Paula McCartneyho, vrátila se mu po půl století

Společnost pokračovala v expanzi i v 60. a 70. letech. V roce 1994 značku převzala skupina Boosey & Hawkes, což vedlo k dalšímu rozvoji. Pokračovala pak v kombinaci ruční výroby v Německu a levnější produkce v zahraničí, aby zůstala konkurenceschopná. V roce 2003 prodala Boosey & Hawkes svou divizi hudebních nástrojů, včetně Höfneru, společnosti Music Group v rámci záchranného odkupu. V prosinci 2004 značku Höfner koupil její dlouholetý generální ředitel Klaus Schöller.

Značka Höfner se stala symbolem evropské tradice výroby strunných nástrojů, zejména v oblasti baskytar a klasických smyčcových nástrojů. Kytarový průmysl však čelí v posledních letech řadě překážek, přičemž dopad cel a inflace neúměrně zasáhl menší výrobce, jako je Höfner.

Není ale sama. V červenci britský distributor a dodavatel hudebních nástrojů John Hornby Skewes oznámil, že po šedesáti letech ukončuje svou činnost. Společnost Höfner se zatím ke kauze nevyjádřila, uzavírá britský portál.

Výrobce hudebních nástrojů Höfner je v insolvenci. Značku proslavil Paul McCartney

Paul McCartney na koncertu z turné One on One (16. června 2016, O2 arena, Praha)

Německý výrobce hudebních nástrojů Höfner podal v Bavorsku návrh na ochranu před věřiteli. Vyplývá to z nového podání u okresního soudu ve Fürthu v Bavorsku. Společnost, která vznikla v Lubech u...

18. prosince 2025  13:39

