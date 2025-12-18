Je to jen pár měsíců, co hudebním světem proletěla zpráva, že se po mnoha letech nalezla ztracená basová kytara Paula McCartneyho. Byl to nejenom tentýž nástroj, na který hrál v hitech jako She Loves You, I Want to Hold Your Hand anebo Twist and Shout a která při něm stála v klíčových momentech nejslavnější kapely všech dob. Byla to navíc i jeho úplně první baskytara. Model Höfner 500/1 zakoupil v roce 1961 v obchodě v Hamburku, kde kapela odehrála stovky koncertů, než se stala slavnou, píše web The Telegraph.
Nástroj však mizel v roce 1972 ze zadní části dodávky v západním Londýně. Teprve v roce 2023 ji konečně našla jedna rodina na půdě svého řadového domu v Sussexu a následně ji vrátila McCartneymu.
„Höfnerku mám od samého začátku. Mám tři modely, ale ten nejstarší je stále můj nejoblíbenější,“ řekl McCartney kdysi v jednom z rozhovorů. Má toho podle něj za sebou tolik, že některé její části drží pohromadě jen lepicí páska. V pozdějších rozhovorech muzikant popsal, jak se vrátil k baskytarám značky Höfner poté, co viděl, jak ovlivnily jeho styl. „Můžete na ni hrát rychlé kytarové věci, protože je lehká.“
Nyní hrozí výrobci s dlouhou a bohatou historií zánik. O insolvenci společnosti Höfner ale bylo zatím zveřejněno jen málo podrobností. Insolvenčním správcem pověřeným záchranou firmy a splacením dluhů se stal Hubert Ampferl. Ten bude nyní zkoumat, zda je možné firmu zachránit, reorganizovat, případně prodat jinému zájemci.
Historie začala v Česku
Společnost Höfner má dlouhou a bohatou historii. Značku založil v roce 1887 houslař Karl Höfner v Schönbachu (dnes Luby u Chebu), tehdy významném centru výroby strunných nástrojů. Firma se původně specializovala na housle, violy a kontrabasy, později i na kytary. Po druhé světové válce byla rodina Höfnerů odsunuta z Československa a výrobu nástrojů obnovila v Bubenreuthu v Bavorsku, kde sídlí dodnes.
V 50. a 60. letech se značka Höfner prosadila na mezinárodním trhu výrobou elektrických kytar a baskytar. V roce 1956 vznikl legendární model Höfner 500/1 „Violin Bass“, kterou proslavil právě Paul McCartney.
Společnost pokračovala v expanzi i v 60. a 70. letech. V roce 1994 značku převzala skupina Boosey & Hawkes, což vedlo k dalšímu rozvoji. Pokračovala pak v kombinaci ruční výroby v Německu a levnější produkce v zahraničí, aby zůstala konkurenceschopná. V roce 2003 prodala Boosey & Hawkes svou divizi hudebních nástrojů, včetně Höfneru, společnosti Music Group v rámci záchranného odkupu. V prosinci 2004 značku Höfner koupil její dlouholetý generální ředitel Klaus Schöller.
Značka Höfner se stala symbolem evropské tradice výroby strunných nástrojů, zejména v oblasti baskytar a klasických smyčcových nástrojů. Kytarový průmysl však čelí v posledních letech řadě překážek, přičemž dopad cel a inflace neúměrně zasáhl menší výrobce, jako je Höfner.
Není ale sama. V červenci britský distributor a dodavatel hudebních nástrojů John Hornby Skewes oznámil, že po šedesáti letech ukončuje svou činnost. Společnost Höfner se zatím ke kauze nevyjádřila, uzavírá britský portál.