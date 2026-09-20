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AI boom zvyšuje poptávku po „věčných chemikáliích“, varují aktivisté

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  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rozmach umělé inteligence zvyšuje poptávku po PFAS, takzvaných věčných chemikáliích, které se používají mimo jiné při výrobě čipů i v některých systémech chlazení datacenter. Aktivisté varují, že plánované rozšiřování produkce může prohloubit jejich důsledky na zdraví lidí i životní prostředí.

Průzkum organizace ChemSec zjistil, že téměř všichni z deseti největších výrobců PFAS plánují zvýšit produkci těchto látek ve svých závodech v Evropě, Asii a Severní Americe, píše britský portál The Guardian.

„Plány těchto společností na rozšiřování výroby ukazují, že pokud vlády a regulační orgány neprosadí rychlé postupné ukončení jejich používání, čeká nás nová přílivová vlna věčných chemikálií,“ uvedla Anne-Sofie Bäckarová, výkonná ředitelka švédské organizace pro kontrolu chemických látek ChemSec.

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PFAS se v souvislosti s rozvojem umělé inteligence využívají například v novém typu ponorného chlazení datacenter, který je prezentován jako úspornější z hlediska spotřeby vody a energie. Servery jsou při něm ponořeny do speciální kapaliny, která odvádí vznikající teplo.

Tyto látky zároveň hrají důležitou roli v řadě kroků při výrobě polovodičů. Jsou mimořádně odolné vůči teplu, vodě i chemikáliím, což je činí vhodnými pro náročné průmyslové využití. Zároveň se ale v životním prostředí prakticky nerozkládají.

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„Ve světě mikročipů nejsou tyto ‚věčné chemikálie‘ pouze okrajovými přísadami. Jsou zásadními složkami používanými až v 1 000 různých výrobních krocích na nanometrické úrovni,“ cituje The Guardian nedávnou zprávu pro investory od Danske Bank. Analytici zároveň varovali, že PFAS představují skryté riziko boomu umělé inteligence a mohou v budoucnu vést k mnohamiliardovým nákladům na sanace a soudní spory.

Mezi firmami, které podle ChemSec plánují zvýšit produkci PFAS, je například americká chemická společnost Chemours. Ta již nyní čelí dlouhodobým sporům a zásahům úřadů kvůli vypouštění PFAS do životního prostředí. Letos firma souhlasila s pokutou a nápravnými opatřeními, která mají omezit vypouštění PFAS a zajistit čistou či náhradní pitnou vodu některým dotčeným komunitám.

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Mezi další společnosti zvyšující produkci patří podle ChemSec japonské firmy Daikin a AGC, francouzská Arkema, čínský konglomerát Dongyue, indický chemický gigant Gujarat Fluorochemicals, ruský výrobce PFAS HaloPolymer, mexická společnost Orbia Fluor & Energy Materials, americký výrobce fluorovaných plynů Solstice a belgická nadnárodní společnost Syensqo.

Firmy sázejí také na baterie

Firmy rovněž vidí růstový potenciál v PFAS používaných v lithium-iontových bateriích, které se používají v elektromobilech, noteboocích a mobilních telefonech. Generální ředitel společnosti Gujarat Fluorochemicals Bir Kapoor označil baterie vedle datacenter, polovodičů a vodíkových technologií za jeden z perspektivních růstových sektorů. „Je tam obrovská příležitost k růstu,“ řekl.

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Vědci nicméně upozorňují, že tyto látky jsou v přírodě prakticky nerozložitelné a hromadí se ve vzduchu, vodě i půdě. Byly zjištěny také v krvi lidí. Podle studie z roku 2022 už jejich globální rozšíření překročilo jednu z planetárních mezí pro chemické znečištění, přestože se PFAS používají méně než sto let.

ChemSec rozeslala šéfům evropských výrobců PFAS testovací sady na odběr krve a vyzvala je, aby zveřejnili výsledky měření. „Lidé, kteří tyto společnosti vedou, si musí uvědomit, že i je samotné zasahují toxiny, jež sami produkují a které byly zjištěny v krvi více než 99 procent lidí na celém světě,“ uzavřela Anne-Sofie Bäckarová, výkonná ředitelka švédské organizace pro kontrolu chemických látek ChemSec.

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