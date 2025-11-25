„Vyrábíme s**čky pro za**ané chudáky. Kdo kupuje ty naše s**čky? Já už produkty Campbell’s skoro nekupuju. Teď, když vím, co v nich je, už to není zdravé,“ zní část nahrávky, ve které se Martin Bally, viceprezident slavné firmy, vyjadřuje k vlastním produktům. Podle něj společnost navíc vyrábí a zákazníkům nabízí biotechnologicky vyrobené maso. „Nechci jíst kus kuřete, které vzešlo z 3D tiskárny,“ řekl.
Nyní už bývalý zaměstnanec firmy, který ji pořídil, si ji nejprve nechal pro sebe. V lednu 2025 se podle svých slov obrátil na svého přímého nadřízeného, aby mu oznámil, co zaznamenal. Brzy poté dostal výpověď.
„Obrátil se na svého nadřízeného a řekl mu, při čem šéfa přistihl a pak z ničeho nic dostal výpověď,“ říká jeho právník. „Ballyho výroky o indických spolupracovnících, o lidech, kteří kupují naše jídlo – kteří udržují naši společnost v chodu, jsou zcela nepřijatelné. A propuštění mého klienta je rovněž absurdní,“ dodal advokát.
Florida se nedá
Kauza okamžitě začala rezonovat na sociálních sítích. „Je mi líto, ale tahle polévka je tak odporná, že nejsou třeba žádní zaměstnanci společnosti Campbell’s, aby to řekli nahlas,“ napsal jeden z diskutujících na Instagramu. „Zábavné na tom je, že viceprezident má v podstatě pravdu. Campbellova polévka vážně chutná strašně,“ dodal jiný.
Zveřejnění kontroverzní nahrávky vyvolalo následnou reakci i v politických kruzích, především pak zmínky o umělém mase. Nejvyšší žalobce Floridy v pondělí prohlásil, že uzavře podniky porušující státní zákon o masu vyrobeném v laboratoři. „U nás na Floridě nevyrábíme falešné maso v laboratoři. Budeme prosazovat zákon a podniky uzavřeme!“ prohlásil James Uthmeier na síti X. Dodal, že oddělení ochrany spotřebitelů státu již zahájilo vyšetřování společnosti.
Podle deníku South Carolina Daily Gazette je vývoj a prodej masa pěstovaného v laboratoři zakázán v sedmi amerických státech. Zákaz na Floridě byl podepsán jako zákon loni.
„Florida brání proti plánu globální elity, která chce svět přinutit jíst maso pěstované v Petriho misce nebo hmyz, aby dosáhla svých autoritářských cílů,“ uvedl guvernér Floridy Ron DeSantis v loňském prohlášení k podpisu zákona. Administrativa se podle něj bude i nadále soustředit na investice do místních zemědělců a chovatelů. „Zachráníme naše hovězí maso,“ dodal.
Výrobce se brání
„Pokud je nahrávka autentická, jsou tyto komentáře zcela nepřijatelné,“ uvedl ke kauze mluvčí společnosti Campbell’s pro web Newsweek. Neodrážejí podle něj hodnoty a kulturu společnosti. „Bally je dočasně suspendován, tuto záležitost aktivně vyšetřujeme,“ dodal.
„V našich polévkách používáme stoprocentně pravé kuřecí maso,“ zpřesnil ve vyjádření firmy ředitel externí komunikace společnosti Campbell’s James F. Regan. Kuřecí v polévkových konzervách pochází podle jeho slov od dlouhodobě prověřených dodavatelů schválených USDA a splňuje vysoké standardy kvality. „Všechny naše polévky jsou vyrobeny z kuřecího masa bez antibiotik. Jakékoli tvrzení o opaku je zcela nepravdivé.“
Společnost Campbell’s je jeden z hlavních hráčů na globálním trhu instantních polévek. Podle Grand View Research je velikost amerického trhu s polévkami v roce 2024 odhadována na 4,95 miliardy amerických dolarů. Na něm má tato značka zhruba třetinový podíl.