Vyrábíme pro chudáky. Tajná nahrávka přivedla slavnou značku polévek do potíží

Jan Dvořák
  20:00
Společnost Campbell’s, která v Americe vyrábí a prodává instantní polévky, má problém. Jeden z jejích zaměstnanců totiž tajně nahrál viceprezidenta společnosti, jak se neuctivě vyjadřuje o zákaznících instantních polévek. A navíc přiznal, že společnost pro jejich výrobu používá biotechnologicky vyrobené maso.
Campbellovy polévky v regálech v obchodě s potravinami v New Yorku (7. srpna...

Campbellovy polévky v regálech v obchodě s potravinami v New Yorku (7. srpna 2023) | foto: Profimedia.cz

Campbellovy polévky v regálech v obchodě s potravinami v New Yorku (7. srpna...
Campbell’s Soup Andyho Warhola na výstavě v Teheránském muzeu současného umění...
Andy Warhol patřil mezi osobnosti amerického pop art stylu (4. července 2016)
Plechovky Campbellovy polévky v Muzeu moderního umění v New Yorku (13....
6 fotografií

„Vyrábíme s**čky pro za**ané chudáky. Kdo kupuje ty naše s**čky? Já už produkty Campbell’s skoro nekupuju. Teď, když vím, co v nich je, už to není zdravé,“ zní část nahrávky, ve které se Martin Bally, viceprezident slavné firmy, vyjadřuje k vlastním produktům. Podle něj společnost navíc vyrábí a zákazníkům nabízí biotechnologicky vyrobené maso. „Nechci jíst kus kuřete, které vzešlo z 3D tiskárny,“ řekl.

Nyní už bývalý zaměstnanec firmy, který ji pořídil, si ji nejprve nechal pro sebe. V lednu 2025 se podle svých slov obrátil na svého přímého nadřízeného, aby mu oznámil, co zaznamenal. Brzy poté dostal výpověď.

local4news

"We have s--- for f------ poor people. Who buys our s---?" A Campbell's employee says he was fired after complaining about his supervisor's remarks.

20. listopadu 2025 v 20:43, příspěvek archivován: 25. listopadu 2025 v 10:56
oblíbit odpovědět uložit

„Obrátil se na svého nadřízeného a řekl mu, při čem šéfa přistihl a pak z ničeho nic dostal výpověď,“ říká jeho právník. „Ballyho výroky o indických spolupracovnících, o lidech, kteří kupují naše jídlo – kteří udržují naši společnost v chodu, jsou zcela nepřijatelné. A propuštění mého klienta je rovněž absurdní,“ dodal advokát.

Florida se nedá

Kauza okamžitě začala rezonovat na sociálních sítích. „Je mi líto, ale tahle polévka je tak odporná, že nejsou třeba žádní zaměstnanci společnosti Campbell’s, aby to řekli nahlas,“ napsal jeden z diskutujících na Instagramu. „Zábavné na tom je, že viceprezident má v podstatě pravdu. Campbellova polévka vážně chutná strašně,“ dodal jiný.

Zveřejnění kontroverzní nahrávky vyvolalo následnou reakci i v politických kruzích, především pak zmínky o umělém mase. Nejvyšší žalobce Floridy v pondělí prohlásil, že uzavře podniky porušující státní zákon o masu vyrobeném v laboratoři. „U nás na Floridě nevyrábíme falešné maso v laboratoři. Budeme prosazovat zákon a podniky uzavřeme!“ prohlásil James Uthmeier na síti X. Dodal, že oddělení ochrany spotřebitelů státu již zahájilo vyšetřování společnosti.

Podle deníku South Carolina Daily Gazette je vývoj a prodej masa pěstovaného v laboratoři zakázán v sedmi amerických státech. Zákaz na Floridě byl podepsán jako zákon loni.

„Florida brání proti plánu globální elity, která chce svět přinutit jíst maso pěstované v Petriho misce nebo hmyz, aby dosáhla svých autoritářských cílů,“ uvedl guvernér Floridy Ron DeSantis v loňském prohlášení k podpisu zákona. Administrativa se podle něj bude i nadále soustředit na investice do místních zemědělců a chovatelů. „Zachráníme naše hovězí maso,“ dodal.

Výrobce se brání

„Pokud je nahrávka autentická, jsou tyto komentáře zcela nepřijatelné,“ uvedl ke kauze mluvčí společnosti Campbell’s pro web Newsweek. Neodrážejí podle něj hodnoty a kulturu společnosti. „Bally je dočasně suspendován, tuto záležitost aktivně vyšetřujeme,“ dodal.

Z regálů zmizí rostlinné hamburgery či párky. Itálie zakázala umělé maso

„V našich polévkách používáme stoprocentně pravé kuřecí maso,“ zpřesnil ve vyjádření firmy ředitel externí komunikace společnosti Campbell’s James F. Regan. Kuřecí v polévkových konzervách pochází podle jeho slov od dlouhodobě prověřených dodavatelů schválených USDA a splňuje vysoké standardy kvality. „Všechny naše polévky jsou vyrobeny z kuřecího masa bez antibiotik. Jakékoli tvrzení o opaku je zcela nepravdivé.“

Společnost Campbell’s je jeden z hlavních hráčů na globálním trhu instantních polévek. Podle Grand View Research je velikost amerického trhu s polévkami v roce 2024 odhadována na 4,95 miliardy amerických dolarů. Na něm má tato značka zhruba třetinový podíl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Vyrábíme pro chudáky. Tajná nahrávka přivedla slavnou značku polévek do potíží

Campbellovy polévky v regálech v obchodě s potravinami v New Yorku (7. srpna...

Společnost Campbell’s, která v Americe vyrábí a prodává instantní polévky, má problém. Jeden z jejích zaměstnanců totiž tajně nahrál viceprezidenta společnosti, jak se neuctivě vyjadřuje o...

25. listopadu 2025

Nejkontroverznější projekt v Británii má zelenou. Heathrow dostane třetí ranvej

Londýnské letiště Heathrow plánuje rozšíření o třetí dráhu.

Britská vláda podpořila plán rozšíření a modernizace londýnského letiště Heathrow za 49 miliard liber (1,3 bilionu Kč) předložený současným majitelem letiště. Dala mu přednost před konkurenčním...

25. listopadu 2025  18:47

Z týdnů se staly hodiny. Umělá inteligence může nakopnout britskou ekonomiku

Zaměstnanci společnosti Moore Kingston Smith v Londýně (13. listopadu 2025)

Umělá inteligence by mohla být klíčem k řešení dlouhodobých problémů britské ekonomiky. Podle ekonomů by její zavedení v sektorech, jako je účetnictví a finance, mohlo přinést výrazné zlepšení...

25. listopadu 2025

Po penny by se v USA mohl přestat razit i niklák. Náklady jsou příliš vysoké

Americký pěticent neboli niklák s portrétem prezidenta Jeffersona. I tato mince...

Jen před pár dny se ve Spojených státech přestal razit americký jednocent, a to po dlouhých 232 letech. Americké ministerstvo financí k tomuto kroku uvedlo, že výroba drobné mince stála více, než...

25. listopadu 2025  16:02

Proč miliony lidí stále platí přes SIPO? Jedna věc je pro ně důležitější než peníze

Ilustrační snímek

Pro majitele chytrých telefonů a mobilních bankovních aplikací ta služba nedává smysl. Přesto je stále populární a užívají ji údajně tři miliony plátců. SIPO jako způsob jednorázového placení...

25. listopadu 2025  13:55

Akcie vydělaly dolarovým milionářům víc než jejich podnikání, ukázala analýza

ilustrační snímek

Dolaroví milionáři zůstávají ohledně svých financí velmi optimističtí geopolitickému pnutí navzdory. Změnil se ale jejich hlavní zdroj příjmů. Zatímco dříve rostl jejich majetek zejména díky...

25. listopadu 2025  11:57

Bez stejných podmínek pro všechny nepřežijeme, žádají oceláři levnější elektřinu

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Ani několik týdnů po oznámení německé vlády, že se po Novém roce chystá výrazně snížit ceny elektřiny pro energeticky náročné podniky, se na české straně neděje prakticky nic. Zástupci vlády v demisi...

25. listopadu 2025  11:36

Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

25. listopadu 2025  10:20,  aktualizováno  11:22

Nejdražší soutěž iDNES.cz vrcholí, poslední šance vyhrát milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty finišuje. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond....

18. října 2025,  aktualizováno  25. 11. 10:48

Agrofert koupil společnost, která vlastní terminál čpavku v Nizozemsku

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V.

25. listopadu 2025  10:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Norský plyn míří do českých domácností: Pražská plynárenská podepsala klíčový kontrakt

Advertorial
Norský plyn míří do českých domácností: Pražská plynárenská podepsala klíčový...

Pražská plynárenská uzavřela desetiletou smlouvu se společností Equinor na dodávky zemního plynu z Norska. Partnerství posiluje energetickou bezpečnost Česka a zajišťuje dlouhodobé a předvídatelné...

25. listopadu 2025

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

25. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.