Analytik o panice na burzách: Trhy si uvědomily realitu a vracejí se k normálu

Jak je možné, že data z Ameriky mají tak drtivý dopad na celý svět?

Na první pohled se to tak může jevit, ale není to jediný faktor. Začalo to už zasedáním japonské centrální banky, kde došlo k překvapivému zvýšení sazeb. To zasáhlo i jen, který dosud fungoval jako měna, v níž si investoři půjčovali a pak peníze investovali jinde, kde jsou větší výnosy. Když ale v Japonsku začaly úroky růst a zvýšilo se riziko, investoři se mohou přetrhnout, aby kapitál začali vracet.

Ve středu večer pak zasedla i americká centrální banka. Trh viděl, že k diskutovanému poklesu úrokových sazeb nedošlo, proto se začaly objevovat hlasy, že by banka měla sazby stahovat s ohledem na kondici zdejší ekonomiky. Na to pak navázaly zprávy z americké ekonomiky především ohledně trhu práce, zároveň se nedá vyloučit riziko recese v Americe. Tato kaskáda událostí investory znejistila a způsobila výprodeje.

Dalším faktorem je výsledková sezona v USA, kdy se po dlouhé době u technologických firem nenaplnila očekávání zejména z pohledu tržeb.

Souhrnně výsledky nejsou vyloženě špatné, ale ani nijak zázračné jako dosud. Nedávají proto důvod, aby si akcie těchto firem udržely dosavadní ceny. Od března byl totiž růst extrémní. Z pohledu tohoto růstu se tak nyní neděje nic zásadního.

Stojíme na počátku masivních výprodejů?

Aktuálně sice indexy spadly, ale někam na hodnoty z přelomu května a června. Trhy si tedy uvědomují novou realitu. Nemyslím si ale, že se aktuálně děje něco hrozného. Nyní se spíše dostáváme do nějakého normálnějšího stavu.

Zatím se totiž opravdu ani v ekonomice neděje nic vyloženě strašného, například nezaměstnanost v USA sice vzrostla, ale docela mírně. Já to tedy vidím jako přehnanou reakci s tím, že se samozřejmě nedá vyloučit, že přibude více dat z ekonomiky, které temný scénář americké ekonomiky potvrdí. Na základě toho, co víme teď, mi to ale přijde přehnané. Hlavním důvodem je zřejmě to, že trhy byly tak vysoko, že jakýkoli náznak rizika je srazil více, než trh čekal.

Co to znamená pro drobné investory? Platí v těžších časech často opakovaná rada vydržet a neprodávat unáhleně?

Základní rada je neupírat na tuto událost moc pozornosti. Dlouhodobě trhy rostou, časování trhu se naprosté většině lidí nevyplácí. Určitě bych tedy neprodával, to je zdrojem zisku velkých hráčů. Ani bych zatím neměnil strategii, jestli si někdo do akciového fondu posílá pár tisíc měsíčně, tak bych v tom pokračoval dál. Třeba se to ještě propadne, ale další nákupy budou za nižší ceny a situace se může brzy otočit. Nemyslím si, že je zatím důvod ke změně strategie, dlouhodobé nákupy by měly dál fungovat.

Není to ale důvod, aby se i malí investoři podívali také po jiných oborech? Není neobvyklé, že mají lidé investováno třeba jen do technologických akcií anebo indexů, v nichž technologické firmy mají největší váhu.

Kdo má jen technologie, tak je to velká chyba, která ho teď bolí. Myslím si, že i ten, kdo nakupuje široký index S&P 500 má technologií možná víc, než by chtěl. Proto bych se podíval například po indexech, v nichž jednotlivé firmy mají stejnou váhu. Nedat tedy jen na velká jména, která všichni znají. Kdo nakupuje pouze technologie, musí se připravit na to, že propady tam budou výraznější, než kdyby měl akcie z jiných sektorů.

Jaké obory byste zvolil?

Doporučovat je těžké, ale obecně se dá říct, že technologií je opravdu příliš. Šel bych tedy cestou širokých indexů. Konkrétně z jednotlivých oblastí mohou být nyní zajímavé energie, takže i firmy ze energetického sektoru, ať už výrobci nebo ropní těžaři. Tyto firmy totiž docela zajímavě zlevnily.

Proč s sebou akciové trhy stahují i kryptoměny? Je to kvůli tomu, že krypto má zkrátka stále ještě v povaze chovat se jako technologická akcie?

Je to tak. Krypto patří mezi nejrizikovější aktiva podobně jako technologie. Krypto je velmi spekulativní aktivum, takže je závislé na levném financování. Právě na krypto si obchodníci leckdy půjčovali ve zmíněném jenu, který byl úročen nízko.

Co čeká Pražskou burzu cenných papírů? Jak situace doléhá na ni?

Pražská burza je ve vleku, následuje dění ve světě. Jsme stále rozvíjející se trh a investoři se ve složitých dobách z těchto trhů stahují. Rozvíjející trhy na tom tedy jsou hůř než třeba německý trh. V detailu patří k vůdcům výprodejů finanční sektor, který tvoří velkou část pražské burzy. Můžeme v zásadě čekat, že pokud na trzích bude panovat nejistota, pražská burza to odnese více než budou průměrné ztráty.