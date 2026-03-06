Vyprodáno, hlásí IKEA. Tržby jí zvedla nešťastná japonská opička

Tereza Hrabinová
  13:36
Videa z japonské zoo dojala internet a rozhýbala prodeje společnosti IKEA. Plyšový orangutan Djungelskog se během pár dnů vyprodal v několika zemích a na aukčních portálech se objevuje za násobky původní ceny.
Videa sedmiměsíčního mláděte makaka červenolícího jménem Punch, jak si hraje a tulí se k plyšovému orangutanovi, obletěla celý svět. Punche odmítla jeho matka přijmout, podle ošetřovatelů pravděpodobně kvůli mateřské nezkušenosti a extrémní vlně veder, která panovala loni v červenci, když mládě přišlo na svět.

Punchovi chyběla rodičovská náruč i socializace. Makakové žijí ve velkých skupinách a Punch měl v tlupě problémy s přijetím. Opice na něj útočily a malý makak se izoloval. Ošetřovatelé mu proto nabídli jako náhradu chybějícího kontaktu plyšového orangutana z kolekce Djungelskog od společnosti IKEA. Hlavně kvůli dlouhým chlupům. „Tohle plyšové zvíře má relativně dlouhé chlupy a několik míst, kde se mládě může snadno držet,“ řekl ošetřovatel Kosuke Šikano.

Vyprodané sklady a přeprodej za násobky

Záběry malého makaka, jak táhle ve výběhu plyšovou opici jednou tak velikou jako je on sám, dojaly miliony lidí. Sympatie se samozřejmě přelily do očekávané nákupní vlny.

Prodeje plyšové opice prudce vzrostly v obchodech IKEA nejen v Japonsku, ale také USA a Jižní Koreji. V Austrálii dokonce vyletěl prodej o 200 procent. A na internetových aukcích se jeho cena vyšplhala v přepočtu až k osmi tisíci korunám.

18. února 2026 v 19:20, příspěvek archivován: 5. března 2026 v 12:17
„Děláme maximum, aby se hračka co nejdřív znovu objevila skladem. Už dlouho patří k našim nejžádanějším produktům a příběh z Japonska jí teď přidal další vlnu sympatií,“ uvedl pro magazín The Washington Post Javier Quiñones, globální obchodní manažer IKEA. V Česku je hračka za 299 korun vyprodaná pouze v Ostravě.

Videa Punche s hračkou vyvolávají silné emoce. Fanoušci nekupují jen plyšáka, ale symbol útěchy, bezpečí a přijetí, který si s opičím mládětem spojili. Marketéři o nazývají proměnou běžného produktu v kus příběhu. A lidé chtějí být jeho součástí tím, že si plyšáka také pořídí.

Fronty před vstupem zoo

IKEA vlny popularity Punche s plyšovou opicí nemohla nechat ležet ladem. Pro sociální sítě vyrobila reklamu, kde makaka nahrazuje jiný plyšák, ale objetí oranžového orangutana je jasným odkazem na příběh malého Punche. A přidala slogan o rodině, který se dá přeložit jako: Někdy je rodina ten, koho si najdeme cestou.

Aby využití popularity malého makaka nebylo jen prvoplánové, švédský řetězec s nábytkem zajistili Punchovi prioritní zásobování plyšovou hračkou, aby měl vždy připravenou čistou „náhradní mámu“.

20. února 2026 v 0:00, příspěvek archivován: 5. března 2026 v 12:10
Malá japonská zoo také od společnosti obdržela další vylepšení do výběhu a do prostor pro děti. „Upřímně doufáme, že se Punch brzy bude cítit dobře a už nebude plyšovou hračku potřebovat,“ uvedl mluvčí obchodního řetězce.

Kritika aktivistů

Punchův příběh pochopitelně ovlivnil provoz zoologické zahrady. Před vstupem se začaly tvořit fronty a na makaka se přijíždí podívat i zahraniční návštěvníci. Malá lokální zoo tak v únoru hlásila více než čtyřnásobný nárůst návštěvnosti oproti běžnému stavu. Musela proto zavést několik opatření, která regulují davy zájemců. Například vymezila přesná místa, kam lidé mohou a kam nesmí, aby nestresovali zvířata nebo je dokonce neohrozili.

Jste vězení, kritizují aktivisté zoo, kterou proslavil opuštěný opičák s plyšákem

Příběh zároveň vyvolal debatu o etice. Organizace People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) poukazuje na krutost zoologických zahrad. „To, co někteří nazývají roztomilým, je ve skutečnosti projev traumatu mladého, vysoce sociálního primáta, který se vyrovnává s izolací a ztrátou,“ uvedl v prohlášení ředitel asijské pobočky organizace Jason Baker. Makak Punch má být podle něj přesunut do rezervace, kde by mohl žít v přirozenějším prostředí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

