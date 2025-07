Vyplatí se dovolená na Slovensku v roce 2025? Srovnání cen potravin, zmrzliny a benzinu

Ceny potravin v supermarketech

Kolik zaplatíte na Slovensku za běžný nákup? Ceny se mohou lišit podle regionu, typu obchodu i sezony, proto jsme pro objektivní srovnání vybrali prodejny stejného řetězce – konkrétně Billu v Bratislavě a v Praze. Slovenské částky jsme přepočítali na koruny podle aktuálního kurzu (1 euro ≈ 24,77 Kč).

Ceny vybraných potravin Položka a množství Praha Bratislava Mléko 3,5 % trvanlivé (1 l) 27,90 Kč 0,89 € (ve slevě, 22,05 Kč) Pivo Pilsner Urquel (0,5 l, plech) 37,90 Kč 1,55 € (38, 41 Kč) Pivo Zlatý Bažant 12 % (0, 5 l, plech) 18,90 Kč 0,89 € (22, 05 Kč) Máslo 84 % (250 g) 69,90 Kč 3,79 € (93, 89 Kč) Podestýlkové vejce (10 ks) 69,90 Kč 3,89 € (96,36 Kč) Losos, filet s kůží chlazený (1 kg) 439 Kč 23,90 € (592,05 Kč) Korbáčiky přírodní (1 kg) 671 Kč 23,25 € (575, 95 Kč) Rohlík (50 g) 2,90 Kč 0,12 € (2,97 Kč) Chléb konzumní kmínový (1 kg) 51,80 Kč 2,29 € (56,74 Kč) Citrony (síťka, 500 g) 34,90 Kč 1,19 € (29,48 Kč) Jablka (2 kg) 74,90 Kč 2,99 € (74,08 Kč) Rajčata (1 kg) 69, 90 Kč 2,99 € (74,08 Kč) Ceny na konci června 2025

Ceny základních potravin se liší oběma směry – některé položky vyjdou levněji v Bratislavě, jiné v Praze. Výrazně dražší je na Slovensku například máslo, vejce nebo losos.

Ceny v obchodním řetězci Billa v Bratislavě (červen 2025)

Vyplatí se koupit alkohol

Ušetřit na Slovensku můžete například nákupem alkoholu. Zatímco české Tesco udává cenu za 0,7 litru Spišské borovičky 339,90 korun, v tom slovenském je za 9,59 eur, což je při aktuálním kurzu téměř o sto korun méně. Podobně je na tom Tatratea original. Zatímco české Tesco nabízí 0,7litrové balení za 679 korun, to slovenské vyjde na 21,99 eur, tedy přibližně 547 korun. Jägermeister v Česku stojí 569 korun, na Slovensku 17,49 eur, tedy 435 korun.

Větší rozdíly jsou u masa, které vychází levněji na Slovensku. Zatímco v Česku zaplatí zákazník momentálně 214,90 korun za kilo prsních kuřecích řízků, na Slovensku je to 6,69 eur, tedy asi 163 korun.

Zmrzlina: Kolik zaplatíte za letní osvěžení?

Zmrzlina je neodmyslitelnou součástí letních dnů. Průměrná cena kopečkové zmrzliny v Bratislavě se pohybuje okolo 1,50–2,00 eura za porci.

V populárních zmrzlinárnách či turistických lokalitách může být i vyšší, okolo 2,50 eura za porci, především u řemeslné zmrzliny.

Fast food a rychlé občerstvení: Kolik stojí rychlý oběd?

Pokud se spokojíte s rychlým občerstvením, připravte si na klasické menu v mezinárodních řetězcích (např. McDonald’s) zhruba osm eur. Street food typu langoš nebo klobása se prodává za 3–5 eur v závislosti na lokalitě a velikosti porce. Obecně platí, že ceny rychlého občerstvení jsou na Slovensku srovnatelné s českými, v turisticky exponovaných místech mohou být vyšší.

Večeře v restauraci: Na kolik vyjde posezení s přáteli?

Ve známém Slovak Pubu v centru Bratislavy zaplatíte za denní menu 9,50 eur. Z klasického jídelního lístku pořídíte hovězí guláš s houskovým knedlíkem (300 g) za 13,50 eura, brynzové halušky s oštiepkom a slaninou (300 g) za 12,50 eura. Za pstruha na másle ze stupavského rybníka s šťouchanými brambory (220 g) zaplatíte 15,50 eura. Půllitr piva Kláštorný ležiak 11° vyjde na 2,80 eura, espresso stojí 2,50 eura.

V restauraci Karloveská v Segnerově ulici pořídíte grilovanou panenku se slaninou a přílohou (150 g) za 14,90 eura, grilovaný losos se zeleninou (150 g) stojí 13,90 eura. Pivo Staropramen vyjde na 2,50 eura, espresso na 2,30 eura.

Kde nabrat levný benzin? Před hranicemi

Cenami pohonných hmot patří Česko k nejlevnějším zemím EU. Na Slovensku a v Rakousku je benzin proti Česku dražší více než o 3 koruny a v Německu více než o 9 Kč/l.

Slovenské ceny se pohybují podle týdenních průměrů od 1,49 do 1,55 eura za litr benzinu a od 1,39 do 1,47 eura za litr nafty. Při kurzu 25 korun za euro to vychází na 37,25-38,75 za litr benzinu a 34,75–36,75 za litr nafty.

Dálniční známka pro osobní auto pak vyjde na 8,10 eura na jeden den (200 Kč), 10,8 eura za desetidenní (266 Kč) a 17,10 eura (422 Kč) za 30denní.