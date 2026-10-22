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Nejdřív se v JPMorgan bitcoinu smáli. Teď mu předpovídají větší výnos než zlatu

Ivana Vaňkátová
  13:45

Bitcoin má podle amerického bankovního giganta překonat akcie i zlato. Má to však háček | foto: Shutterstock.comShutterstock

Americká investiční společnost JPMorgan poprvé zahrnula bitcoin do své dlouhodobé prognózy výnosů. V příštím desetiletí od něj v základním scénáři očekává průměrné roční zhodnocení o deset procent, čímž by překonal velké americké akcie, nemovitosti i zlato. Přestože jde o historický posun v přístupu jedné z největších bank světa, instituce bitcoin kvůli jeho extrémní kolísavosti dál odmítá zařadit do svých hlavních modelů doporučených portfolií.

Když každý rok na podzim zveřejní investiční divize americké finanční skupiny JPMorgan Chase svou dlouhodobou investiční prognózu, investoři zpozorní. J.P. Morgan Asset Management totiž patří k největším správcům aktiv na světě.

Letošní zpráva 2027 Long-Term Capital Market Assumptions řadu tradičních investorů překvapila. Skupina v ní totiž poprvé modeluje také budoucí výkonnost kryptoměn. A v žebříčku hlavních makro-aktiv se bitcion dokonce ocitl na samém vrcholu.

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Zatímco pro americké akcie velkých společností banka v horizontu příštích deseti až patnácti let modeluje roční výnos 7,5 procenta, u zlata počítá s 5,5 procenty a u tradičního modelu portfolia složeného ze 60 procent z akcií a 40 procent z dluhopisů předpovídá sedm procent, základní scénář pro bitcoin ukazuje na roční zhodnocení o 10 procent.

Model JPMorgan přitom kombinuje tři různé přístupy – hlavní váhu staví na vztahu nabídky bitcoinu k rostoucí globální peněžní zásobě, zčásti zohledňuje jeho možnou roli jako náhrady za zlato a malou částí sleduje i využívání samotné blockchainové sítě.

Srovnání vybraných očekávaných ročních výnosů

  • Bitcoin (základní scénář): 10,0 %
  • Private equity (soukromý kapitál): 9,8 %
  • Americké nemovitostní fondy (REIT): 8,2 %
  • Americké akcie malých firem: 7,7 %
  • Americké akcie velkých firem: 7,5 %
  • Zlato: 5,5 %
  • Americké státní dluhopisy: 4,6–6,6 %

Analytici banky pro bitcoin spočítali i krajní varianty. V optimistickém (býčím) scénáři by mohl roční výnos dosáhnout až 17 procent, zatímco v pesimistickém (medvědím) naopak počítají s ročním propadem o 9,7 procenta.

Vysoký výnos má svou cenu

Fakt, že JPMorgan zařadila bitcoin do své prestižní zprávy, neznamená, že by šlo o bezvýhradné doporučení k nákupu. Autoři studie, portfolio manažerka Sheena Shahová a stratég Dennis Cristallo, v materiálu opakovaně zdůrazňují, že bitcoin zůstává spekulativním aktivem, které postrádá to, co tradiční investice definují – tedy dividendy, úroky nebo hmatatelné peněžní toky (cash flow).

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Hlavním kamenem úrazu je obří kolísavost. Zatímco u velkých amerických akcií banka odhaduje roční volatilitu na 18 procent a u zlata na 17,2 procenta, u bitcoinu počítá s volatilitou na úrovni 55 procent.

Právě tato rozkolísanost způsobuje matematický jev, kterému se v investičním světě říká volatility drag (brzda volatility). Přestože je teoretický průměrný roční růst bitcoinu spočítán na více než 20 procent, divoké výkyvy (kdy po hlubokém propadu musíte pro návrat na nulu vygenerovat násobně vyšší růst) sráží reálný složený výnos pro investora na konečných 10 procent.

Právě kvůli této nestabilitě banka bitcoin odmítá zahrnout do svých modelových strategických portfolií. Jak analytici trefně shrnuli, bitcoin podle nich nemá v portfoliu jinou strategickou roli než sázku na rozšiřování nabídky tradičních měn (fiat peněz) nebo na budoucí obchodování na blockchainu.

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Nejdřív se bitcoinu smáli, teď s ním počítají

Tento krok vyvolal na trzích pozdvižení i proto, že vztah JPMorgan ke kryptoměnám je lemován ostrými slovy jejího generálního ředitele Jamieho Dimona. Ten se v roce 2017 proslavil výrokem, že bitcoin je „podvod“ (fraud), a léta tvrdil, že by propustil ze zaměstnání každého makléře, který by s kryptoměnou obchodoval. Ačkoliv Dimon své nejostřejší formulace v průběhu let mírnil, jeho osobní skepse vůči bitcoinu dál trvá.

Zatímco šéf banky drží od bitcoinu odstup, investiční a technologická divize banky mezitím koná. Ve stejné době, kdy banka počítá analytické modely pro krypto, zároveň rozvíjí vlastní blockchainové systémy a infrastrukturu. Jak na síti X poznamenal investiční ředitel společnosti Bitwise Matt Hougan: „Nejdřív vás ignorují, pak se vám smějí, potom proti vám bojují, a nakonec vás zařadí do své dlouhodobé prognózy.“

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Co to znamená pro českého investora?

Pohled na slibovaný desetiprocentní roční výnos může svádět k okamžitému nákupu, pro běžného střadatele však zpráva nese hlavně varování před rizikem:

  1. Měnové riziko: Prognóza JPMorgan je počítaná v dolarech. Pokud by americká měna vůči koruně oslabila, reálný výnos v korunách bude nižší (a naopak).
  2. Není to záruka: Jde o modelový matematický předpoklad na základě minulých trendů peněžní zásoby, nikoliv o pevný cílový kurz.
  3. Míra zastoupení: Pokud se investor rozhodne bitcoin do svého portfolia zařadit, měl by vzhledem k jeho 55% volatilitě tvořit jen velmi opatrnou a zanedbatelnou část majetku, jejíž případný hluboký propad neohrozí rodinný rozpočet.
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