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Výletní lodě už nejsou jen pro důchodce. Mladé láká cena i zábava na palubě

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  17:00
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Společnost Royal Caribbean zájemce láká na moderní vzhled a vybavení.

Společnost Royal Caribbean zájemce láká na moderní vzhled a vybavení. | foto:  Royal Caribbean International

Výletní loď Icon of the Seas pojme více než 5 600 cestujících a 2 350 členů...
Největší výletní loď světa Icon of the Seas připlouvá do přístavu v Miami (10....
Výletní loď Icon of the Seas
Největší výletní loď světa Icon of the Seas připlouvá do přístavu v Miami (10....
9 fotografií
Výletní lodě si mladí lidé dříve spojovali hlavně s dovolenou rodičů a prarodičů. Dnes na nich přibývá dvacátníků i třicátníků, kteří objevují jejich výhody. Za poměrně málo peněz mohou navštívit několik zemí, dobře se najíst a užít si spoustu zábavy. Některé lodě navíc připomínají obří zábavní parky, kde se dá strávit celý den, aniž by člověk musel vystoupit na pevninu.

Když se dvaadvacetiletá Hannah Hanksová loni v dubnu vdala, okolí jí radilo, aby si pro svatební cestu vybrala něco jiného než výletní loď. S manželem přesto odjeli do přístavu Port Canaveral a vypluli do Karibiku. Podívali se do Portorika i na Panenské ostrovy. Celkem zaplatili 1 764 dolarů, což je přibližně 37 tisíc korun. O pár měsíců později rozhodně nelituje, píše agentura Bloomberg.

„Lidé nám říkali, ať to neděláme. Nám se to ovšem tolik líbilo, že jsme za sedm měsíců vyrazili znovu,“ vzpomíná mladá vizážistka.

Více míst za méně peněz

Rostoucí zájem mladých potvrzují i samotné firmy. U společnosti Virgin Voyages, která pořádá plavby výhradně pro dospělé, se podíl cestujících mladších 45 let zvýšil z 32 na přibližně 45 procent.

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Podobný trend zaznamenává také společnost Royal Caribbean, kde mileniálové a generace Z tvořili ve druhém čtvrtletí letošního roku zhruba polovinu všech hostů. Pro provozovatele je to dobrá zpráva, protože mladí zákazníci se mohou na jejich lodě vracet ještě desítky let.

Velkou roli hrají peníze. Mladí Američané se potýkají s drahým bydlením, splácením půjček a rostoucími životními náklady. Cestování se přesto vzdávat nechtějí, zvlášť když na sociálních sítích neustále vidí fotografie a videa z dovolených. Výletní lodě jim nabízejí možnost navštívit několik míst za poměrně dostupnou cenu.

Podle americké asociace AAA začínají ceny některých plaveb na 75 dolarech, tedy asi 1 575 korunách za osobu a noc. V částce je zahrnuté ubytování, stravování, řada aktivit i doprava mezi jednotlivými přístavy.

Najdou se přitom i levnější alternativy. Některé listopadové plavby vycházejí na pouhých 31 dolarů, přibližně 650 korun denně. Pro srovnání, za hotelový pokoj v USA lidé loni platili v průměru 174 dolarů, tedy asi 3 650 korun za noc.

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Své o tom ví třiatřicetiletá Jill Mone-Corallová z Miami, která má za sebou už přibližně 25 plaveb. S manželem využívá věrnostní program lodního kasina, díky němuž se občas dostanou na loď téměř zadarmo.

„Někdy zaplatíme jen 200 dolarů na přístavních poplatcích,“ pochvaluje si Američanka. Podle ní jde o výhodnou dovolenou i ve srovnání s běžným životem v Miami, kde může večeře pro dva snadno vyjít na více než sto dolarů.

Na palubě jako v zábavním parku

Vedle dostupných cen láká mladé cestující také zábava. Z výletních lodí se za poslední roky staly obrovské plovoucí resorty, v nichž nechybějí tobogany, motokárové dráhy, kluziště ani virtuální realita.

Kupříkladu loď Icon of the Seas společnosti Royal Caribbean pojme až 7 600 lidí a nabízí vodní park se šesti skluzavkami, desítky barů, komediální vystoupení i večírky, které pokračují dlouho do noci.

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„Mileniálové nechtějí jen dovolenou. Chtějí něco zažít,“ vysvětluje cestovní poradkyně Allie Thompsonová. Právě takové atrakce přitahují pozornost na sociálních sítích. Na TikToku lidé ukazují své kajuty, hodnotí jídlo nebo natáčejí, jak tráví jednotlivé dny na moři. Pro lodní společnosti jde o reklamu, která oslovuje další zájemce.

Každá společnost přitom láká na trochu jiný druh dovolené. Za zmínku stojí Virgin Voyages, která se zaměřuje výhradně na dospělé. Na palubě nabízí mimo jiné korejské grilování, lekce fitness, tetovací salony nebo odvážnější večírky.

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Disney Cruise Line zase sází na nostalgii. Její lodě mají kupříkladu bary inspirované Hvězdnými válkami a muzikály podle filmů z devadesátých let. Na plavby tak vyrážejí i dospělí, kteří nemají děti.

Pro dvaadvacetiletou Američanku Lexi Bellovou mají plavby ještě jednu výhodu. Během jediné dovolené může poznat několik míst a zjistit, kam by se chtěla někdy vrátit. Na lodi cestovala už šestnáctkrát a později se vydala na delší pobyt jmenovitě na Arubu nebo ostrov Svatý Martin.

Podobně uvažuje i Hannah Hanksová, která plánuje další cesty, tentokrát už třeba s budoucími dětmi. „Dokážu si představit, že na plavby budu jezdit celý život,“ uzavřela pro Bloomberg.

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