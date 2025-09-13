Největší výletní loď na světě bude mít tři sestry. Obliba „měst na moři“ stále roste

  16:00
Největší výletní loď světa Icon of the Seas společnosti Royal Caribbean postupně doplní tři sesterské lodě podobné velikosti. Na jedné z nich je i obrovský aquapark. Výletní společnost se stavbou „měst na moři“ snaží čelit rostoucí konkurenci.
Star of the Seas, sestra největší výletní lodi světa známé jako Icon of the...

Star of the Seas, sestra největší výletní lodi světa známé jako Icon of the Seas, byla uvedena do provozu. (9. srpna 2025)

Star of the Seas, sestra největší výletní lodi světa známé jako Icon of the...
Star of the Seas, sestra největší výletní lodi světa známé jako Icon of the...
Už v lednu příštího roku poprvé vypluje největší výletní loď světa známá jako...
Největší výletní loď světa známá jako Icon of the Seas. (4. ledna 2024)
Royal Caribbean od ledna 2024 provozuje Icon of the Seas. První sesterská loď zvaná Star of the Seas následně začala plout po východním a západním Karibiku letos v srpnu. Legend of the Seas, na které je obrovský aquapark, si svou premiéru odbude za necelý rok, dokonce v Evropě. Její snímky se ale již objevily.

Stavba čtvrté kusu, dosud nepojmenované megalodi, která bude stejně jako ostatní dlouhá více než 300 metrů a bude mít kapacitu přibližně 5 610 cestujících, začala tento týden v loděnici ve finském Turku. V provozu by měla být v roce 2027.

Star of the Seas, sestra největší výletní lodi světa známé jako Icon of the Seas, byla uvedena do provozu. (9. srpna 2025)
Star of the Seas, sestra největší výletní lodi světa známé jako Icon of the Seas, byla uvedena do provozu. (5. srpna 2025)
Star of the Seas, sestra největší výletní lodi světa známé jako Icon of the Seas, byla uvedena do provozu. (5. srpna 2025)
Už v lednu příštího roku poprvé vypluje největší výletní loď světa známá jako ICON of the SEAS. Stavbu plavidla společnosti Royal Caribbean nyní dokončují inženýři ve finském přístavním městě Turku, první komerční plavba se pak uskuteční z Miami na Floridě. Co všechno loď zájemcům nabídne, si můžete prohlédnout na následujících unikátních snímcích.
Mezinárodní asociace výletních lodí přitom dle stanice CNN uvedla, že společnosti si objednávají více výletních lodí než kdykoli předtím. V roce 2025 by jejich služby mělo podle odhadů využít 37 milionů pasažérů.

Podle CNN poskytovatelé lodí čelí stále konkurenčnějšímu trhu a snaží se to řešit právě výstavbou obrovských lodí. Ta fungují jako „města na moři“ s téměř nekonečným množstvím restaurací, barů, kin a tobogánů.

Nová éra luxusu na moři. Největší výletní loď světa poprvé vyplouvá

Společnost MSC Cruises v dubnu uvedla do provozu loď MSC World America s kapacitou 6 762 pasažérů. Společnost Carnival Cruise Line v roce 2029 plánuje spustit svou dosud největší třídu výletních lodí, které mohou mít maximální kapacitu téměř 8 000 hostů.

