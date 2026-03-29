Dvaasedmdesátiletá Američanka Sharon Laneová dříve bydlela v komplexu pro seniory Laguna Woods Village v Kalifornii, jehož součástí jsou mimo jiné golfová hřiště a bazény. Protože jí ale chyběl pohled na moře při probouzení, prodala své auto a další majetek, sbalila si věci a přestěhovala se na loď Villa Vie Odyssey.
„Trochu si čtu, a když zvednu oči od knihy, můžu pozorovat oceán, mořské ptáky a cítit vánek,“ uvedla pro agenturu Bloomberg. Od poloviny července už zvládla přečíst přes 55 knih. „Tohle je pro mě ráj. Přesně tohle chci,“ doplnila.
|
Rezidenční loď Villa Vie Odyssey s kapacitou přibližně 650 obyvatel byla uvedena do provozu v roce 2024. Každé tři a půl roku má v plánu obeplout zeměkouli, a to po dobu nejméně 15 let,“ uvedl mluvčí společnosti Villa Vie Residences, která loď provozuje.
Zájem roste
Obsazenost lodi stále roste. Měsíčně se podle zakladatele společnosti Mike Pettersona prodá nebo pronajme deset až dvacet kajut. Aktuálně je volných méně než stovka apartmánů. S plnou obsazeností počítá Petterson do konce léta.
„To, co začalo jako komunita 120 lidí na palubě, se za rok a půl rozrostlo na 360 obyvatel,“ uvedl Petterson. Podle něj je průměrný věk obyvatele přibližně 59 let. Odhaduje, že dvě třetiny pasažérů jsou v důchodu nebo pracují na poloviční úvazek. Zbytek pracuje na dálku.
|
Počet důchodců, kteří opustili souš a vydali se na moře, ale není jednoduché zmapovat. Jasnější je jejich motivace. Podle dat neziskové organizace AARP, která se zaměřuje na zlepšení života lidí ve věku 50 let a starších, má v plánu 70 procent Američanů nad 50 let cestovat, to je o pět procentních bodů než o rok dříve.
Organizace Cruise Lines International Association uvádí, že v roce 2024 byla zhruba polovina všech cestujících na výletních lodí ve věku 50 a více let.
Výhodnější bydlení?
Pobyt na lodi může být podle agentury Bloomberg pro některé obyvatele finančně výhodnější. Laneová si koupila kajutu za 220 000 dolarů (4 650 000 Kč). Podle jejich slov životem na kajutě ušetří tisíce dolarů měsíčně.
Podle neziskové organizace A Place for Mom je mediánová cena za samostatné bydlení v zařízeních pro seniory ve Spojených státech 3 145 dolarů (66 000 Kč) měsíčně.
|
Nejlevnější Kajuta na lodi Villa Vie Odyssey vyjde na 130 000 dolarů (2,7 milionu Kč). Měsíční poplatky pak začínají na 2 000 dolarech (42 000 Kč) na osobu, v jehož ceně je jídlo, úklid i aktivity na palubě.
Villa Vie Odyssey nabízí služby podobné těm poskytovaným v domovech pro seniory. K dispozici mají mimo jiné zdravotnický personál.
Rozvoj luxusu
Společnost Villa Vie Residences chystá nový projekt, v jehož rámci má vzniknout luxusní loď Avora Lumina. Ta by měla zahájit provoz v roce 2028. Ceny apartmánů se mají pohybovat mezi 545 000 a 4,7 miliony dolarů (11,5 milionu a 99 milionu Kč).
Díky tomu se Villa Vie přiblíží svému nejznámějšímu konkurentovi, lodi The World, který kolem světa pluje už 24 let. Ceny rezidencí v The World sahají až do výše 15 milionů dolarů (316 milionů Kč). Na palubě se nachází například simulátor golfu. Přímo z paluby je navíc možné vstoupit do moře, k dispozici jsou i kajaky a vodní kola. Nechybí ani pestrý program hostujících lektorů, kteří se na loď připojují v různých přístavech.
|
Atmosféra lodi The Worlds přilákala například Petera Antonucciho, který se na ni přestěhoval krátce po odchodu do důchodu. Po sedmi letech se ale vrátil na pevninu. Přitažlivost takového životního stylu podle něj už na něho přestala působit.
„Obzvlášť jsem si užíval prvních pár let, kdy pro mě bylo vše nové. Jak říkal můj otec o tom, když se člověk pohybuje pořád mezi stejnými lidmi: Je to jako být v blízkosti čerstvě ulovených ryb. Zpočátku jsou skvělé, ale po chvíli začnou zapáchat,“ uzavřel podle Bloombergu.