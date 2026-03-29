Důchod strávený na vlnách. Senioři objevují nový život na výletních lodích

Stále více amerických důchodců se rozhoduje opustit pevninu a trvale žít na vlnách. Na výletních lodích totiž mohou kombinovat pohodlí domova s možností cestování a dobrodružství. Takové bydlení nabízí například loď Villa Vie Odyssey, která má kapacitu přibližně 650 rezidentů.
Loď Villa Vie Odyssey (30. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Dvaasedmdesátiletá Američanka Sharon Laneová dříve bydlela v komplexu pro seniory Laguna Woods Village v Kalifornii, jehož součástí jsou mimo jiné golfová hřiště a bazény. Protože jí ale chyběl pohled na moře při probouzení, prodala své auto a další majetek, sbalila si věci a přestěhovala se na loď Villa Vie Odyssey.

„Trochu si čtu, a když zvednu oči od knihy, můžu pozorovat oceán, mořské ptáky a cítit vánek,“ uvedla pro agenturu Bloomberg. Od poloviny července už zvládla přečíst přes 55 knih. „Tohle je pro mě ráj. Přesně tohle chci,“ doplnila.

Rezidenční loď Villa Vie Odyssey s kapacitou přibližně 650 obyvatel byla uvedena do provozu v roce 2024. Každé tři a půl roku má v plánu obeplout zeměkouli, a to po dobu nejméně 15 let,“ uvedl mluvčí společnosti Villa Vie Residences, která loď provozuje.

Obsazenost lodi stále roste. Měsíčně se podle zakladatele společnosti Mike Pettersona prodá nebo pronajme deset až dvacet kajut. Aktuálně je volných méně než stovka apartmánů. S plnou obsazeností počítá Petterson do konce léta.

„To, co začalo jako komunita 120 lidí na palubě, se za rok a půl rozrostlo na 360 obyvatel,“ uvedl Petterson. Podle něj je průměrný věk obyvatele přibližně 59 let. Odhaduje, že dvě třetiny pasažérů jsou v důchodu nebo pracují na poloviční úvazek. Zbytek pracuje na dálku.

Počet důchodců, kteří opustili souš a vydali se na moře, ale není jednoduché zmapovat. Jasnější je jejich motivace. Podle dat neziskové organizace AARP, která se zaměřuje na zlepšení života lidí ve věku 50 let a starších, má v plánu 70 procent Američanů nad 50 let cestovat, to je o pět procentních bodů než o rok dříve.

Organizace Cruise Lines International Association uvádí, že v roce 2024 byla zhruba polovina všech cestujících na výletních lodí ve věku 50 a více let.

Pobyt na lodi může být podle agentury Bloomberg pro některé obyvatele finančně výhodnější. Laneová si koupila kajutu za 220 000 dolarů (4 650 000 Kč). Podle jejich slov životem na kajutě ušetří tisíce dolarů měsíčně.

Podle neziskové organizace A Place for Mom je mediánová cena za samostatné bydlení v zařízeních pro seniory ve Spojených státech 3 145 dolarů (66 000 Kč) měsíčně.

Nejlevnější Kajuta na lodi Villa Vie Odyssey vyjde na 130 000 dolarů (2,7 milionu Kč). Měsíční poplatky pak začínají na 2 000 dolarech (42 000 Kč) na osobu, v jehož ceně je jídlo, úklid i aktivity na palubě.

Villa Vie Odyssey nabízí služby podobné těm poskytovaným v domovech pro seniory. K dispozici mají mimo jiné zdravotnický personál.

Společnost Villa Vie Residences chystá nový projekt, v jehož rámci má vzniknout luxusní loď Avora Lumina. Ta by měla zahájit provoz v roce 2028. Ceny apartmánů se mají pohybovat mezi 545 000 a 4,7 miliony dolarů (11,5 milionu a 99 milionu Kč).

Díky tomu se Villa Vie přiblíží svému nejznámějšímu konkurentovi, lodi The World, který kolem světa pluje už 24 let. Ceny rezidencí v The World sahají až do výše 15 milionů dolarů (316 milionů Kč). Na palubě se nachází například simulátor golfu. Přímo z paluby je navíc možné vstoupit do moře, k dispozici jsou i kajaky a vodní kola. Nechybí ani pestrý program hostujících lektorů, kteří se na loď připojují v různých přístavech.

Atmosféra lodi The Worlds přilákala například Petera Antonucciho, který se na ni přestěhoval krátce po odchodu do důchodu. Po sedmi letech se ale vrátil na pevninu. Přitažlivost takového životního stylu podle něj už na něho přestala působit.

„Obzvlášť jsem si užíval prvních pár let, kdy pro mě bylo vše nové. Jak říkal můj otec o tom, když se člověk pohybuje pořád mezi stejnými lidmi: Je to jako být v blízkosti čerstvě ulovených ryb. Zpočátku jsou skvělé, ale po chvíli začnou zapáchat,“ uzavřel podle Bloombergu.

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Oficiální zahájení provozu moderních bezbariérových jednotek řady 847 RegioFox...

Na trase takzvaného Posázavského pacifiku z Prahy do Vraného nad Vltavou a Čerčan vyjely po letech nové motorové vlaky. Jednotky RegioFox zde budou podle plánů Prahy a Středočeského kraje jezdit...

Peníze. Vyděláváme je, abychom je obratem utráceli. Někdy mají podobu...

Peníze, peníze, peníze! Vyděláváme je, abychom je obratem utráceli. Někdy mají podobu virtuálních čísel, jindy mincí, ale historicky třeba i mušlí. Dějepis platidel přibližuje magazín Víkend DNES.

Australský premiér Anthony Albanese a předsedkyně Evropské komise Ursula von...

Po téměř deseti letech dlouhého vyjednání konečně uzavřela Evropská unie obchodní dohodu s Austrálií. Přinese zrušení cel na evropské zboží pro australské spotřebitele a zároveň snížení celních...

Byznys třída Delta One aerolinky Delta Air Lines (30. ledna 2026)

Američtí letečtí dopravci ve svých letadlech na dálkových i vnitrostátních letech přidávají počet sedadel ve vyšších třídách. Od ledna 2020 vzrostl počet nabízených míst v byznys a první třídě na...

Petr Otava, MTX Group

Podnikatel Petr Otava převedl svou průmyslovou skupinu MTX Group pod rodinný nadační fond NextGen Avato Foundation, dál ho ale bude řídit. Podle Otavy má převedení holdingu do fondu mimo jiné...

Voyah Dream

Japonská spolehlivost, německá preciznost nebo americký výkon. To jsou zažité charakteristiky tradičních automobilek, které se však v posledních letech musí vyrovnávat s novou konkurencí. Tou jsou...

Tyčinka KitKat

Společnost KitKat spadající pod švýcarský potravinářský koncern Nestlé přišla o více než 400 tisíc kusů čokolád z její nové řady. Někdo totiž ukradl nákladní vůz, který je převážel. Informovala o tom...

Indie se podle v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických...

Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný se setkal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma vyrábějící vozidla pro veřejnou dopravu o tom informovala v tiskové zprávě,...

KFC vytvořilo průhlednou plastovou bundu naplněnou místo peří plátky okurek v...

Řetězec rychlého občerstvení KFC přichází s netradiční marketingovou kampaní. Představil prošívanou bundu, jejíž výplň netvoří peří ani syntetika, ale skutečné nakládané okurky a lák. Neobvyklý...

Trhy kvůli úderu Američanů a Izraelců na Írán zažívají extrémní turbulence....

Rozkolísané burzy a komoditní i finanční trhy nedají obchodníkům vydechnout. Každé zaváhání se může investičně krutě nevyplatit. V anketě agentury Reuters se přiznávají, že kvůli nervovému vypětí...

Premium
Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON (27. března 2026)

Energetika nereaguje kvůli krizi na Blízkém východě jako benzinové pumpy. V tomto směru jsme odolnější, říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Pro stávající zákazníky má...

Obchodníci na newyorské burze na Wall Street v New Yorku. Akcie výrazně klesly...

Americké akcie v pátek opět výrazně oslabily kvůli obavám z hospodářských důsledků konfliktu na Blízkém východě. Jejich hlavní indexy tak zakončily obchodování na nejnižších úrovních za více než půl...

