Jak se dostaneme domů? Válka uvěznila v kajutách pasažéry výletních lodí

Autor:
  18:00
Nejméně šest výletních lodí uvízlo v Dubaji a Dauhá poté, co eskalující konflikt uzavřel klíčový Hormuzský průliv. Plavidlům bylo nařízeno zůstat v doku nebo na kotvištích. Cestující zůstávají na palubách, mnozí z nich se nemají jak vrátit domů.

Darren Lee, který aktuálně žije ve Španělsku, je momentálně uvězněn se svou rodinou na lodi MSC Euribia v Dubaji a je mezi několika tisíci cestujícími, kteří čekají na zprávy a pokyny. „Slyšeli jsme pár výbuchů, o kterých nám bylo řečeno, že šlo o zachycení raket a dronů,“ uvedl pro portál The Daily Mail.

Výletní loď Celestyal Journey kotvící v přístavu v Dauhá v Kataru. Několik plavidel zůstává zakotveno v přístavech v Perském zálivu kvůli omezením v regionálním vzdušném prostoru i námořní dopravě. (2. března 2026)
Výletní loď Celestyal Journey kotvící v přístavu v Dauhá v Kataru. Několik plavidel zůstává zakotveno v přístavech v Perském zálivu kvůli omezením v regionálním vzdušném prostoru i námořní dopravě. (2. března 2026)
Výletní loď Celestyal Journey kotvící v přístavu v Dauhá v Kataru. Několik plavidel zůstává zakotveno v přístavech v Perském zálivu kvůli omezením v regionálním vzdušném prostoru i námořní dopravě. (2. března 2026)
Výletní loď Celestyal Journey kotvící v přístavu v Dauhá v Kataru. Několik plavidel zůstává zakotveno v přístavech v Perském zálivu kvůli omezením v regionálním vzdušném prostoru i námořní dopravě. (2. března 2026)
6 fotografií

Do Dubaje dorazila rodina ve čtvrtek, kde měla původně v plánu zdržet se dva dny. Nakonec se kvůli aktuální situaci musí zdržet déle. Podle jeho slov si již rezervovali letenky u společnosti Emirates, jejich let byl však zrušen. „Dělám si starosti ohledně toho, že se nedostanu domů. Nebojím se války,“ uvedl otec dvou dětí.

Útok na Írán a odveta způsobily největší omezení letecké dopravy od pandemie

„Vygooglil jsem si to a Emirates mají tuším 5 000 letů denně, a teď tři nebo čtyři dny neletěli, takže se vytvoří obrovské zpoždění. Teď na mě ta realita začíná doléhat, ale vždycky jsem se snažil být pozitivní člověk,“ zmínil Lee.

Zahraniční média informují, že loď MSC Euribia zůstává zakotvena v Dubaji pod přísnou ostrahou a vylodění je až do odvolání pozastaveno. Mezi dotčenými plavidly jsou také například lodě společnosti Celestyal Cruises a MSC Cruises.

„V současné době nemůžeme v souladu s pokyny místních úřadů vylodit hosty. Úzce spolupracujeme s příslušnými orgány a vylodění v Dubaji zahájíme, jakmile bude uděleno povolení,“ citoval britský portál The Sun mluvčího společnosti společnosti Celestyal Cruises.

Je to úleva, ale ne běžný provoz. Návrat lidí z Blízkého východu je komplikovaný

Společnost je podle jeho slov ochotná poskytnou podporu s transferem na letiště v Abu Zabí. „Všem pasažérům, kteří měli cestovat na zrušených plavbách, nabídneme možnost plné refundace nebo kreditu na budoucí plavbu,“ uvedl.

Mluvčí společnosti MSC Cruises zmínil, že se firma řídí pokyny regionálních amerických vojenských úřadů a ponechává loď v přístavu v Dubaji. „V tuto chvíli je situace na palubě klidná a naši hosté i posádka se cítí dobře a je o ně dobře postaráno. I nadále poskytujeme všem hostům vysoce kvalitní služby,“ uzavřel mluvčí společnosti MSC Cruises.

