Star of the Seas se vydala na první plavbu. Láká na zážitky pro celou rodinu

Autor:
  20:00
Společnost Royal Caribbean představila svou novou zaoceánskou loď Star of the Seas, která právě vyplula na svou první plavbu z Floridy. Loď má dvacet palub a pojme až 5 610 cestujících. Její gigantické rozměry s sebou však přinášejí i nevýhody.

Loď, která je dlouhá 322 metrů a široká 68 metrů, zamířila na svou panenskou plavbu z Orlanda na Floridě na CocoCay na Bahamách, soukromý ostrov společnosti Royal Caribbean. Po návratu se bude pravidelně vydávat na sedmidenní výlety do východního a západního Karibiku, napsal portál Miami Herald.

Společnost Royal Caribbean uvádí, že plavby jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. „Ať začne vytváření vzpomínek – konečně je tady ta nejlepší rodinná dovolená,“ uvedla v tiskové zprávě.

Loď Star of the Seas společnosti Royal Caribbean připlouvá do přístavu Port Canaveral na Floridě. (9. srpna 2025)
Loď Star of the Seas společnosti Royal Caribbean (9. srpna 2025)
Loď Star of the Seas společnosti Royal Caribbean (červenec 2025)
Loď Star of the Seas společnosti Royal Caribbean (červenec 2025)
Pohled do interiéru lodě Star of the Seas společnosti Royal Caribbean (červenec 2025)
6 fotografií

Kluziště i simulátor surfování

Na palubě se snaží nabídnout širokou škálu zábavy, která by měla konkurovat zábavním parkům v Orlandu, jako je například Walt Disney World nebo Universal Studios. K dispozici jsou také zábavní představení, vodní skluzavky, kluziště či simulátor surfování. K tomu je i sedm bazénů a deset vířivek.

Cannes bojuje s overturismem. Zavádí drastická omezení výletních lodí

Nechybí ani stravovací zařízení – sedmnáct podniků, mezi nimiž je například pizzerie Sorrento’s, nevyžadují speciální příplatky a pokrmy mají být zahrnuté v ceně plavby. Dalších více než tucet restaurací a barů je zpoplatněných, mezi nimi je například Starbucks.

Ceny výletu se odvíjí mimo jiné od typu kajuty. Ceny sedmidenního dobrodružství po Západním Karibiku s odjezdem 21. září začínají na 1 272 dolarech na osobu (26 700 Kč). Za kajutu s oknem a pěkným výhledem je nutné si připlatit. Pokoj s balkonem, který nabízí výhled na oceán, vyjde na 1 514 dolarů (31 700 Kč) na osobu. Cena plavby v nejluxusnější kajutě pak činí 5 963 dolarů (125 000 Kč) na osobu.

Delší vzdálenosti, více kroků

Gigantické rozměry plavidla však přinášejí i určité nevýhody. Redaktoři portálu Daily Mail upozornili například na to, že cesta mezi určitými body může být dlouhá a vyčerpávající, stejně tak se mohou lidé setkat s frontou u výtahů.

„Už druhý den v neformálním rozhovoru ve výtahu pasažér vtipkoval: ‚Potí se mi nohy‘ a ‚Myslím, že už mám puchýře,‘ uvedli redaktoři. Stejně tak podle nich může být náročné najít volné lehátko přímo u bazénu. Kromě bazénů se hodně lidí nacházelo také v některých restauracích, barech či na atrakcích.

Debut Star of the Seas přichází v době, kdy popularita zaoceánských plaveb stále narůstá. Průmysl zaznamenal obrovský nárůst, jakmile pandemie covidu začala ustupovat a miliony lidí se rozhodly splnit si své přání a sny.

Zaoceánské lodě zažívají rozmach. Jsou horší než letadla, varují ekologové

Podle zprávy Cruise Lines International Association se v roce 2024 na zaoceánskou plavbu vydalo rekordních 35 milionů lidí, což je o devět procent více než v roce 2023. Jde téměř o téměř dvojnásobek celkového návštěvního počtu NFL (National Football League) během sezony 2024, poznamenal Miami Herald.

Nová loď připlouvá také v době, kdy společnost Royal Caribbean zažila několik nešťastných událostí. V srpnu na lodi Icon of the Seas muž sjížděl skluzavku, ze které vypadl panel z akrylového skla, a zranil se.

CNN @cnn

Videos show a hole in a broken water slide on the Royal Caribbean's Icon of the Seas cruise ship. Acrylic glass broke as a guest passed through the slide. A spokesperson said in a statement to CNN that the guest is being treated for injuries.

19. srpna 2025 v 14:30, příspěvek archivován: 19. srpna 2025 v 14:30

V červenci pětatřicetiletý jihoafrický člen posádky na palubě lodi Icon of the Seas smrtelně pobodal osmadvacetiletou kolegyni a poté vyskočil do moře poblíž Baham, kde byl později nalezen mrtvý. Společnost následně uvedla, že šlo o osobní spor.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Akční letáky
