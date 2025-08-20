Star of the Seas se vydala na první plavbu. Láká na zážitky pro celou rodinu

Loď, která je dlouhá 322 metrů a široká 68 metrů, zamířila na svou panenskou plavbu z Orlanda na Floridě na CocoCay na Bahamách, soukromý ostrov společnosti Royal Caribbean. Po návratu se bude pravidelně vydávat na sedmidenní výlety do východního a západního Karibiku, napsal portál Miami Herald.
Společnost Royal Caribbean uvádí, že plavby jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. „Ať začne vytváření vzpomínek – konečně je tady ta nejlepší rodinná dovolená,“ uvedla v tiskové zprávě.
Kluziště i simulátor surfování
Na palubě se snaží nabídnout širokou škálu zábavy, která by měla konkurovat zábavním parkům v Orlandu, jako je například Walt Disney World nebo Universal Studios. K dispozici jsou také zábavní představení, vodní skluzavky, kluziště či simulátor surfování. K tomu je i sedm bazénů a deset vířivek.
|
Cannes bojuje s overturismem. Zavádí drastická omezení výletních lodí
Nechybí ani stravovací zařízení – sedmnáct podniků, mezi nimiž je například pizzerie Sorrento’s, nevyžadují speciální příplatky a pokrmy mají být zahrnuté v ceně plavby. Dalších více než tucet restaurací a barů je zpoplatněných, mezi nimi je například Starbucks.
Ceny výletu se odvíjí mimo jiné od typu kajuty. Ceny sedmidenního dobrodružství po Západním Karibiku s odjezdem 21. září začínají na 1 272 dolarech na osobu (26 700 Kč). Za kajutu s oknem a pěkným výhledem je nutné si připlatit. Pokoj s balkonem, který nabízí výhled na oceán, vyjde na 1 514 dolarů (31 700 Kč) na osobu. Cena plavby v nejluxusnější kajutě pak činí 5 963 dolarů (125 000 Kč) na osobu.
Delší vzdálenosti, více kroků
Gigantické rozměry plavidla však přinášejí i určité nevýhody. Redaktoři portálu Daily Mail upozornili například na to, že cesta mezi určitými body může být dlouhá a vyčerpávající, stejně tak se mohou lidé setkat s frontou u výtahů.
„Už druhý den v neformálním rozhovoru ve výtahu pasažér vtipkoval: ‚Potí se mi nohy‘ a ‚Myslím, že už mám puchýře,‘ uvedli redaktoři. Stejně tak podle nich může být náročné najít volné lehátko přímo u bazénu. Kromě bazénů se hodně lidí nacházelo také v některých restauracích, barech či na atrakcích.
Debut Star of the Seas přichází v době, kdy popularita zaoceánských plaveb stále narůstá. Průmysl zaznamenal obrovský nárůst, jakmile pandemie covidu začala ustupovat a miliony lidí se rozhodly splnit si své přání a sny.
|
Zaoceánské lodě zažívají rozmach. Jsou horší než letadla, varují ekologové
Podle zprávy Cruise Lines International Association se v roce 2024 na zaoceánskou plavbu vydalo rekordních 35 milionů lidí, což je o devět procent více než v roce 2023. Jde téměř o téměř dvojnásobek celkového návštěvního počtu NFL (National Football League) během sezony 2024, poznamenal Miami Herald.
Nová loď připlouvá také v době, kdy společnost Royal Caribbean zažila několik nešťastných událostí. V srpnu na lodi Icon of the Seas muž sjížděl skluzavku, ze které vypadl panel z akrylového skla, a zranil se.
V červenci pětatřicetiletý jihoafrický člen posádky na palubě lodi Icon of the Seas smrtelně pobodal osmadvacetiletou kolegyni a poté vyskočil do moře poblíž Baham, kde byl později nalezen mrtvý. Společnost následně uvedla, že šlo o osobní spor.