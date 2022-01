Šéf, který přes Zoom vyhodil 900 lidí, se vrací do práce. Na dovolené se kál

Americká společnost Better.com poskytující hypotéky online v úterý zaslala dopis zaměstnancům, v němž je informuje o návratu šéfa Vishala Garga do práce. Podle CNN Business se v dopise píše, že Garg využil dovolené, aby „popřemýšlel o svém vedení, znovu se spojil s hodnotami, díky nimž je Better skvělou firmou, a úzce spolupracoval se svým koučem.“

Firma dále informovala, že najala externí právní agenturu na přezkoumání kultury na pracovišti. V návaznosti na to Better.com zavádí změny, najímá další manažery a nového ředitele lidských zdrojů.

Zaměstnancům Better.com přišel v úterý dopis také od samotného Garga. „Chápu, jak těžké musely být poslední týdny. Hluboce se omlouvám za rozčilení, rozptýlení a ostudu, které jsem svým jednáním způsobil. Hodně času jsem strávil přemýšlením o tom, kde se jako společnost nacházíme a jaký typ vedení společnost Better potřebuje... a taky jakým lídrem bych chtěl být,“ píše Garg svým pracovníkům.

Je to docela podstatná změna rétoriky. Vishal Garg na začátku loňského prosince svolal videohovor na platformě Zoom a nic netušícím zaměstnancům sdělil: „Nechci to udělat. Naposledy, když jsem to udělal, tak jsem plakal. Doufám, že tentokrát budu silnější. Kdo jste na tomto hovoru, jste součástí nešťastné skupiny, která je propuštěna.“ Vyhodil tak naráz 900 lidí, tedy devět procent zaměstnanců své firmy.

„Váš pracovní poměr zde končí s okamžitou platností,“ dodal přes Zoom a zároveň zaměstnance informoval, že mohou očekávat e-mail s podrobnostmi o odstupném. Jeden z dnes už bývalých zaměstnanců Better.com pro CNN sdělil, že bezprostředně po videohovoru ztratil přístup ke svému firemnímu počítači, telefonu, emailu i zprávám.

I přesto se Garg za své způsoby v inkriminovaném videohovoru omlouval už 7. prosince. V dopise pro zaměstnance následně uvedl, že „složitou situaci ještě zhoršil.“ „Neprojevil jsem patřičnou míru úcty a uznání jednotlivcům, kteří byli postiženi, a jejich přínosu pro Better.“

Hypoteční společnost Better.com má hodnotu 6,9 miliardy dolarů (147,5 miliardy korun), v letech 2021 a 2020 se umístila na prvním místě žebříčku nejlepších startupů na síti LinkedIn. Má rovněž záštitu holdingové nadnárodní společnosti SoftBank.