Kvůli parodii s Hitlerem ztratil práci. Teď dostane kompenzaci 4,5 milionu

Vyhazovu čelil Australan Scott Tracey poté, co na uzavřenou facebookovou skupinu přidal video, které mělo být parodií na firmu BP. Do velmi hojně parodované scény z filmu Pád třetí říše, ve které se Adolf Hitler rozčiluje, přidal titulky, a děj tak změnil na poradu BP o mzdách.



Na Traceyho vtípek později přišel zaměstnavatel a Australana v roce 2018 vyhodil. Tracey se proti rozhodnutí snažil bránit a trval na tom, že video nevzniklo za účelem někoho urazit či popudit, ale mělo sloužit pouze jako nástroj k pobavení.

Uvedl také, že video přímo neukazuje ani na firmu, ani na žádného konkrétního zaměstnance. Hájit se Traceyho snažila i jeho manželka, která mu s videem údajně pomáhala, píše CNBC.

Příběh Scotta Traceyho se teď po několika letech dočkal šťastného konce. Po vyhazovu totiž poprvé Fair Work Commission jeho volání po spravedlnosti zamítla, jelikož podle předsedkyně Melanie Binetové bylo video útočné a nevhodné.

Komise se ale nakonec přiklonila k názoru, že scéna je dlouhodobě používána jako internetový vtípek a došlo k jejímu kulturnímu oproštění od skutečné historické události. „Její význam je čistě parodický a má satiricky komentovat momentální situaci,” uznala komise.

Poté, co Fair Work Commission letos v únoru rozhodla, že vyhazov byl neoprávněný a Tracey se může do práce vrátit, v pondělí navíc ustanovila kompenzaci ve výši 177 324 dolarů, které by měly vtipálkovi zaplatit ušlé platy a bonusy.

Dalších 24 069 dolarů by pak měl Tracey dostat jako příspěvek na penzi. Tracey, který je podle slov svého právníka rád, že může opět pracovat v pobočce BP v australském Perthu, si tak díky rozhodnutí komise bude užívat téměř 4,5 milionu korun.