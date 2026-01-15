VIDEO: Po nárazu přišel výbuch. Soud zveřejnil dramatické záběry ze srážky lodí

  18:00
Dramatické video zachycuje výbuch, který následoval po nárazu kontejnerové lodi do ropného tankeru. Ve středu ho zhlédli porotci u londýnského soudu. K tragické nehodě došlo loni v březnu na řece Humber ve východní Anglii. Po srážce zemřel jeden muž, před soudem čelí obžalobě Rus Vladimir Motin.

Kontejnerová loď Solong narazila do kotvícího tankeru Stena Immaculate, který v té chvíli přepravoval více něž 220 tisíc barelů leteckého paliva. V důsledku jeho úniku obě lodi ihned po srážce zachvátil rozsáhlý požár.

Náhle se zjevila proti nám. Loď po srážce s tankerem stále hoří, palivo budí obavy

Záznamy přehrané porotě zachycují hlasitý náraz, chaos těsně po srážce i volání o pomoc. Na nahrávce z tankeru jsou slyšet členové posádky, kteří křičí, že nejde o cvičení.

Vyhořelá loď Solong. (28. března 2025)
21 fotografií

Při nehodě zahynul osmatřicetiletý Filipínec Mark Angelo Pernia, jenž pracoval na přídi lodi Solong. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Zbytek posádky se včas evakuoval na záchranných člunech. Podle obžaloby se však dalo i smrti námořníka zabránit.

Obžalobě ze zabití z nedbalosti čelí devětapadesátiletý Rus Vladimir Motin, který měl v době nehody držet samostatnou hlídku na lodi Solong. Ten ale vinu před soudem odmítl.

Britové obvinili ruského kapitána z hrubé nedbalosti a neúmyslného zabití

Motin měl radarem tanker zaznamenat s předstihem, pokus o změnu kursu byl nicméně neúspěšný. Manévr navíc podle obžaloby přišel pozdě.

Verdikt prozatím nepadl a proces pokračuje. Soud byl odročen do čtvrtka.

tanker, výbuch

