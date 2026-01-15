Kontejnerová loď Solong narazila do kotvícího tankeru Stena Immaculate, který v té chvíli přepravoval více něž 220 tisíc barelů leteckého paliva. V důsledku jeho úniku obě lodi ihned po srážce zachvátil rozsáhlý požár.
|
Náhle se zjevila proti nám. Loď po srážce s tankerem stále hoří, palivo budí obavy
Záznamy přehrané porotě zachycují hlasitý náraz, chaos těsně po srážce i volání o pomoc. Na nahrávce z tankeru jsou slyšet členové posádky, kteří křičí, že nejde o cvičení.
Při nehodě zahynul osmatřicetiletý Filipínec Mark Angelo Pernia, jenž pracoval na přídi lodi Solong. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Zbytek posádky se včas evakuoval na záchranných člunech. Podle obžaloby se však dalo i smrti námořníka zabránit.
Obžalobě ze zabití z nedbalosti čelí devětapadesátiletý Rus Vladimir Motin, který měl v době nehody držet samostatnou hlídku na lodi Solong. Ten ale vinu před soudem odmítl.
|
Britové obvinili ruského kapitána z hrubé nedbalosti a neúmyslného zabití
Motin měl radarem tanker zaznamenat s předstihem, pokus o změnu kursu byl nicméně neúspěšný. Manévr navíc podle obžaloby přišel pozdě.
Verdikt prozatím nepadl a proces pokračuje. Soud byl odročen do čtvrtka.