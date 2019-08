Diesely od Volkswagenu mohou škodit dětem, tvrdí vědci ze Spojených států

Dej si pozor na to, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit. Tohle rčení musí v centrále Volkswagenu v­ německém Wolfsburgu nenávidět. Tak dlouho se totiž koncern VW snažil prosadit na náročném trhu v USA, až se mu to podařilo. Jenže právě na americkém trhu vypukla aféra Dieselgate, která už největší automobilku světa stála desítky miliard dolarů.

A účet ještě není hotov. Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) upozornil na studii, podle níž by mohla jízda vozů s „cinknutým“ dieselovým motorem v letech 2008 až 2015 souviset s tím, že se ženám narodily děti s porodní hmotností nižší než 2,5 kilogramu. U takových novorozenců se častěji objevuje spousta neduhů, přičemž v letech 2007 až 2015 se narodilo 38 611 těchto dětí. Kromě toho se materiál zaměřil na výskyt astmatu a i v tomto případě se objevil podobný vztah.

Autoři studie Diane Alexanderová a Hannes Schwandt se podívali na prodeje 18 modelů s dieselovým motorem německé provenience (značky VW, Audi a Porsche) a ­dvou modelů od koncernu Fiat Chrysler Automobiles. Porovnali údaje o prodejích nových vozů v ­jednotlivých amerických okrscích s údaji o počtu dětí s nízkou porodní hmotností a vyšlo jim, že na území s vyššími prodeji dieselů šla nahoru i nevítaná čísla porodníků. Zároveň se zkoumané okrsky zásadně nelišily demografickým složením nebo ekonomickou aktivitou – většinou šlo o čtvrtě obývané vzdělanějšími Američany bílé barvy pleti.

Aby podezření prověřili, zpracovali rovněž statistiku z­ okrsků, kde dominovaly benzinové motory. Nejdřív se snažili zjistit rozdíly mezi kupci naftových a benzinových motorů. „Zákaznický profil majitele vozu na benzin nebo na naftu se příliš neliší,“ uvádí Schwandt. Pokud by v neprospěch „dieselových oblastí“ hrály jiné faktory, musely by se projevit alespoň zčásti také v „benzinových oblastech“, ale to se podle Schwandta nestalo.

Dieselgate jako miliardová předehra

Závěr vědců zní – prodej více než 600 tisíc aut s dieselovým motorem, ve kterých emise kamufloval podvodný software, může souviset s nižší porodní hmotností novorozenců. A obětí může být přes 38 tisíc.

Deník FAZ upozorňuje, že podobné studie dříve či později přilákají právníky. Vzhledem k počtu případných žalobců, jejich nízkému věku a hrozícím zdravotním indispozicím by pro VW mohly nakonec miliardové náklady na první dějství Dieselgate představovat jen spropitné.

„Hromadná žaloba je v tomto případě docela pravděpodobný scénář,“ vyjádřil se pro německý list Kirk Junker, odborník na anglosaské právo z Kolína nad Rýnem. A ­varuje, že američtí právníci nebudou spor s VW začínat na zelené louce. V nejhorším možném scénáři je podle něj možné, že by VW mohl platit za každé dítě a­ prokázané zdravotní následky.

Volkswagen se ke studii postavil odmítavě. „VW vítá výzkum spojený s automobilovými emisemi, avšak pro vyvození závěrů musí být studie důkladně provedené na dostatečně širokém vzorku,“ odpověděla automobilka listu FAZ. VW navíc upozornil, že nelze jen tak vzít různé datové soubory, začít je mezi sebou porovnávat a hledat mezi nimi příčinné souvislosti a že nyní v USA již žádné vozy s cejchem Dieselgate nejezdí.

Schwandt souhlasí s tím, že ve vztahu emisí a porodní hmotnosti nemusí jít o příčinu a následek. Tím spíš je ale podle něj nutné se na případ zaměřit a dále ho zkoumat. A ­dodává, že nelze problém smést ze stolu se slovy, že jde o náhodu. Normální člověk se podle něj snaží vyhýbat nezdravému prostředí, takže si nejde zaběhat třeba na dálnici. „V případě okrsků, které jsme zkoumali, však neměl nikdo o ­potenciálním nebezpečí tušení a­ choval se, jako by riziko neexistovalo. Tak se mohla škodlivost projevit naplno,“ říká. Cinknuté diesely mohou podle testů produkovat 150krát více škodlivých dusíkatých emisí než benzinová verze stejného vozu.

Volkswagen prodával Američanům své naftové produkty jako „čistá auta“. Kvůli podvodům s emisemi nicméně dokázal slovo „diesel“ znevěrohodnit a umést tím cestu pro nástup elektroaut.