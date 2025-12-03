Největší evropský projekt na těžbu lithia se může rozjet. Těžaři si zajistili finance

Autor: ,
  13:17
Australská těžařská společnost Vulcan Energy Resources si zajistila 2,2 miliardy eur (5,1 miliardy korun), aby mohla tento týden v Německu zahájit projekt Lionheart, který má být největším evropským projektem na těžbu lithia. Firma to ve středu uvedla v oznámení pro burzovního regulátora. Cílem projektu v údolí Horního Rýna na hranici Německa a Francie je získat levné lithium a snížit závislost EU na dodávkách z Číny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Firma bude k těžbě ze solanky pod zemí využívat geotermální energii, takže by měla být uhlíkově neutrální. V prvních deseti letech by produkce měla činit zhruba 24 tisíc tun hydroxidu lithného ročně, což by mělo stačit na výrobu baterií pro 500 tisíc elektromobilů.

Lithium z projektu bude Vulcan dodávat mimo jiné společnostem Stellantis, LG., Umicore a Glencore. Hydroxid lithný je průmyslová forma lithia, která se používá hlavně v bateriovém průmyslu, ale také v chemii.

Projekt mimo jiné podpořily evropské a německé vládní agentury a konsorcium 13 finančních institucí, včetně Evropské investiční banky (EIB). Finance na rozjezd projektu zahrnují také investice samotné firmy a peníze z posílení kapitálu.

Čínský supervýrobce baterií CATL postaví se Stellantisem továrnu ve Španělsku

„Představenstvo přijalo konečné investiční rozhodnutí, projekt je plně financován a v pátek zahájíme stavbu,“ řekl agentuře Reuters výkonný předseda Francis Wedin. Upozornil hlavně na silnou podporu projektu od evropských a australských vládních institucí. Dodal, že stavba potrvá dva a půl roku, těžba by měla začít v roce 2028.

Zhruba 90 procent lithia, které firma plánuje vyprodukovat v prvních deseti letech, je už prodáno. Většina dodávek má buď pevně stanovenou cenu nebo cenu s minimální či maximální hranicí.

Zahájení projektu už bylo dvakrát odloženo. Lithiové projekty po celém světě se potýkají se zpožděním kvůli propadu cen kovu. Cena uhličitanu lithného, tedy průmyslové využitelné formy lithia, se koncem října pohybovala kolem 10 tisíc dolarů (207 tisíc korun) za tunu. V roce 2023 přitom činila více než 70 tisíc dolarů za tunu, ukazují údaje společnosti Benchmark Mineral Intelligence.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Zemřela manželka miliardáře Richarda Bransona, žili spolu téměř padesát let

Sir Richard Branson s manželkou Joan Templemanovou na galavečeru v Beverly...

Britský miliardář a zakladatel společnosti Virgin Atlantic oznámil na sociálních sítích, že zemřela jeho manželka Joan Templemanová. Branson uvedl, že je zdrcený ztrátou manželky a partnerky, s níž...

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  13:58

Agrofert uvažuje o stavbě nového závodu na výrobu čpavku, poprvé mimo Evropu

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše uvažuje o stavbě nového závodu na výrobu čpavku mimo Evropu, a to buď v Americe, nebo na Středním východě....

3. prosince 2025  13:54

Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi

Smíchov City. Staré průmyslové zóny se mění.

Na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je třeba 14,8 průměrných ročních mezd. Je to o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině letošního roku, ale o přibližně pět ročních výdělků...

3. prosince 2025  13:42

Skupina AFI koupila od Skansky za více než 3 miliardy kanceláře Port7 v Holešovicích

Komplex Port7 v pražských Holešovicích

Izraelská skupina AFI koupila od společnosti Skanska kancelářský komplex Port7 v pražských Holešovicích za 3,16 miliardy korun. Obě společnosti o tom dnes informovaly v tiskové zprávě. Port7 se...

3. prosince 2025  13:01,  aktualizováno  13:26

Největší evropský projekt na těžbu lithia se může rozjet. Těžaři si zajistili finance

Těžba lithia v Portugalsku (2. března 2023)

Australská těžařská společnost Vulcan Energy Resources si zajistila 2,2 miliardy eur (5,1 miliardy korun), aby mohla tento týden v Německu zahájit projekt Lionheart, který má být největším evropským...

3. prosince 2025  13:17

Jak zabránit dalšímu blackoutu? ČR musí posílit přeshraniční spojení, tvrdí experti

Rozvodna ve Výškově na Lounsku. Právě zde podle ČEPS vznikl prvotní problém,...

Česká republika musí posílit přeshraniční elektrická spojení, v budoucnu budou klíčová pro předcházení dalších rozsáhlých výpadků proudu. Vliv budou mít také na ceny elektřiny. Vyplývá to ze studie...

3. prosince 2025  12:02

Energošmejdi opět řádí, varuje úřad. Triky, které využívají, se neustále mění

ilustrační snímek

Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na takzvané energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět...

3. prosince 2025  10:14

Airbus snížil cíl dodávek na letošní rok. Může za to nově zjištěná výrobní vada

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus snížil letošní cíl dodávek komerčních letadel z přibližně 820 zhruba na 790. Na vině je výrobní vada kovových trupových panelů, která zpozdila či pozastavila část...

3. prosince 2025  9:39

Město žaluje potravinářské giganty. Z devastace zdraví viní Nestlé či Coca-Colu

Před 110 lety došlo k patentu na láhev Coca-Coly jak ji známe dnes.

Zástupci San Francisca tvrdí, že jde o první žalobu svého druhu. Podali ji na ji na velké potravinářské firmy vyrábějící vysoce zpracované potraviny, které podle zdravotnických expertů v posledních...

3. prosince 2025  9:13

Dva roky čekání na Five Guys v Praze. Proč lidi šílí a čím jsou tak výjimeční?

Five Guys

Americký řetězec rychlého občerstvení Five Guys si vydobyl takřka kultovní postavení. Především mladí zákazníci básní o jejich hamburgerech, které mohli ochutnat ve Vídni, Londýně či Madridu. První...

3. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Energetika vychází z modelu, který by neobstál ani jako bakalářka, tvrdí studie

Ilustrační snímek

Ignorování ztrát v síti i požadavků na výkonovou rezervu, rozpory s oficiálními daty, či nadhodnocování využití obnovitelných zdrojů energie. Těmito a dalšími neduhy trpí tzv. model SEEPIA, z nějž...

3. prosince 2025

První stovky bytů pro podporu bydlení jsou připravené. Kdo bude mít nárok

Premium
Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude...

Do nového systému pro podporu bydlení jsou obce připravené zapojit prvních čtyři sta bytů. Od Nového roku se spustí síť celkem 154 kontaktních míst, která budou radit a pomáhat lidem v bytové nouzi....

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.