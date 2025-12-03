Firma bude k těžbě ze solanky pod zemí využívat geotermální energii, takže by měla být uhlíkově neutrální. V prvních deseti letech by produkce měla činit zhruba 24 tisíc tun hydroxidu lithného ročně, což by mělo stačit na výrobu baterií pro 500 tisíc elektromobilů.
Lithium z projektu bude Vulcan dodávat mimo jiné společnostem Stellantis, LG., Umicore a Glencore. Hydroxid lithný je průmyslová forma lithia, která se používá hlavně v bateriovém průmyslu, ale také v chemii.
Projekt mimo jiné podpořily evropské a německé vládní agentury a konsorcium 13 finančních institucí, včetně Evropské investiční banky (EIB). Finance na rozjezd projektu zahrnují také investice samotné firmy a peníze z posílení kapitálu.
„Představenstvo přijalo konečné investiční rozhodnutí, projekt je plně financován a v pátek zahájíme stavbu,“ řekl agentuře Reuters výkonný předseda Francis Wedin. Upozornil hlavně na silnou podporu projektu od evropských a australských vládních institucí. Dodal, že stavba potrvá dva a půl roku, těžba by měla začít v roce 2028.
Zhruba 90 procent lithia, které firma plánuje vyprodukovat v prvních deseti letech, je už prodáno. Většina dodávek má buď pevně stanovenou cenu nebo cenu s minimální či maximální hranicí.
Zahájení projektu už bylo dvakrát odloženo. Lithiové projekty po celém světě se potýkají se zpožděním kvůli propadu cen kovu. Cena uhličitanu lithného, tedy průmyslové využitelné formy lithia, se koncem října pohybovala kolem 10 tisíc dolarů (207 tisíc korun) za tunu. V roce 2023 přitom činila více než 70 tisíc dolarů za tunu, ukazují údaje společnosti Benchmark Mineral Intelligence.