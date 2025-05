Vlakový spoj od společnosti Brightline. Na Floridě mezi Orlandem a Miami dosahuje jen rychlosti v průměru 201 kilometrů za hodinu. To na splnění definice rychlotrati nestačí.(22. září 2023) | foto: AP

V oblasti železnic Spojené státy poměrně dramaticky zaostávají nejen za Čínou, ale třeba i Japonskem a některými státy v Evropě. Odborníci navíc říkají, že ke změně v USA chybí i politická vůle. Prezident Donald Trump totiž nedávno zrušil grant ve výši 63,9 milionů amerických dolarů (asi 1,5 miliardy korun) pro vysokorychlostní trať, která by spojila texaská města Dallas a Houston, píše BBC.

Alespoň drobné změny však v USA již nastaly. Ve výstavbě se nachází vysokorychlostní trať mezi San Franciskem a Los Angeles, která je kvůli kalifornským horám stavebně poměrně náročná. Pracuje se také na trati, která by v budoucnu měla spojit Los Angeles s Las Vegas. Kalifornská VRT by měl být kompletně dokončená v roce 2033, ta druhá dokonce o pět let dříve.

„Je pozitivní vidět, že se alespoň něco začíná dít,“ říká pro BBC Rick Harnish z neziskové organizace High Speed Rail Alliance s tím, že kromě již zmíněné texaské vysokorychlostní trati se uvažuje také o projektu, který by na severozápadě USA vedl ke spojení Portlandu, Seattlu i kanadského Vancouveru.

Výstavbu komplikují i byrokratické překážky

Rick Harnish ale zároveň podotýká, že kromě aktuální politické nevůle naráží americké železniční projekty také na řadu byrokratických překážek. Ve stejnou chvíli přitom celkový počet kilometrů vysokorychlostních tratí v Číně pomalu překračuje padesátitisícovou hranici.

Vpřed postupuje i Evropa s více než osmi tisícovkami kilometrů VRT. Na čele evropského žebříčku se nachází Španělsko, na které připadá zhruba třetina celkového počtu. Příliš nezaostává třeba ani Francie a do budoucna na ně spoléhají i další země včetně Česka.

„Američané si musí říct, jakou budoucnost vlastně chtějí. Osobně si ale myslím, že bez silné federální podpory rozvoj vysokorychlostních tratí v USA nenastane,“ domnívá se odborník Kaave Pour.

První významnější soukromou vlakovou trať se v USA povedlo zprovoznit v roce 2023. Na Floridě ji provozuje společnost Brightline, a to konkrétně mezi Orlandem a Miami. Vlaky tam ale dosahují jen rychlosti v průměru 201 kilometrů za hodinu.

Podle Mezinárodní železniční unie je ale možné za vysokorychlostní trať považovat jen tu, na které vlak dosahuje rychlosti alespoň 250 kilometrů za hodinu, což nedávno zprovozněná floridská trať nesplňuje.

Americká společnost Amtrak vysokorychlostní vlaky plánuje letos nasadit na trať mezi Bostonem a Washingtonem, ale 250 kilometrové rychlosti se jim tam až na několik málo kratších úseků rovněž dosáhnout nepodaří.

VRT v USA má své podporovatele i skeptiky

Někteří jsou ale k rozvoji VRT v rámci Spojených států skeptičtí. Příkladem je představitel francouzského výrobce vlaků Alstom, který dodává nové jednotky pro americký Amtrak.

„Města jako Dallas nebo Houston jsou až příliš hustě zastavěná, vysokorychlostní trať tam jednoduše nedostanete,“ upozorňuje jeden z výkonných manažerů firmy Scott Sherin.

Je patrné, že Spojené státy oproti Číně či některým zemím v Evropě dlouhodobě investice do železnic zanedbávaly. Ani momentální americká prezidentská administrativa navíc s takovými projekty do budoucna nepočítá.

„Jsme národ, který je závislý na autech. Mnoho Američanů se domnívá, že rychlovlaky nepotřebujeme a staví se proti jejich výstavbě,“ říká americký novinář a autor knihy o železnicích Will Doig s tím, že do úvahy připadá i čínsko-americká spolupráce, která se však kvůli nynějším politickým neshodám jeví spíše jako utopická.

BBC připomíná, že budování vysokorychlostních železničních tratí není snadné. Mimo jiné proto, že tratě musí být rovné a zcela oddělené od silnic.

Někteří ale říkají, že by VRT pro americká města byla přínosem. Příkladem mohou být čínská města, z nichž mnohá se podle některých analýz díky výstavbě rychlotratí ekonomicky posunula. I proto Čína počítá s tím, že do roku 2030 by se tam mělo nacházet již více než 60 tisíc kilometrů vysokorychlostních železničních tratí.

Čínské firmy navíc pomáhají stavět VRT i v dalších částech světa, a to včetně Vietnamu, Thajska, Malajsie či Indonésie. Odborník Will Doig se v tomto ohledu domnívá, že se Číně i díky tomu daří posilovat její geopolitický vliv. Řada ekonomik totiž vysokorychlostní železniční tratě staví na dluh, což může posilovat jejich celkovou závislost na Pekingu, uzavírá BBC.