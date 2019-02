Proti protekcionismu. EU a Japonsko skoncovaly s téměř všemi vzájemnými cly

Jak uvedla šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, obě strany mají co oslavovat.

„Dnes vstupujeme do dosud největší zóny volného obchodu,“ řekla Mogheriniová. Japonský ministr obchodu Hirošige Seko poukázal na význam dohody zejména v souvislosti s rostoucím protekcionismem v oblasti obchodu. Dohoda je v rozporu s postojem prezidenta USA Donalda Trumpa ke clům na dovoz od mnoha obchodních partnerů.



Pakt odstraní téměř všechna cla ve vzájemném obchodu a zahrne zhruba třetinu globálního hrubého domácího produktu (HDP) a 635 milionů lidí.

Vzhledem k jeho velkému dopadu na japonský vývoz automobilů do Evropy a evropské vývozy zemědělských produktů do Japonska se mu přezdívá „auta za sýr“. Jen evropští exportéři by měli na clech ušetřit kolem jedné miliardy eur (25,76 miliardy Kč) ročně.

Dohoda ruší na 99 procent cel na japonské zboží prodávané do EU, zatímco u vývozu z EU do Japonska bude odstraněno 94 procent cel s tím, že v budoucnu se podíl zvýší na 99 procent. Rozdíl je dán výjimkami u takových produktů, jako je rýže, jejíž dovoz má v Japonsku silnou politickou ochranu. Podle EU by pakt měl přinést zejména zvýšení vývozu chemikálií, oděvů, kosmetiky a piva.

Brusel odhaduje, že díky dohodě se unijní HDP do roku 2035, kdy má být dohoda plně zavedena, zvýší o 33 miliard eur, neboli 0,14 procenta. Podle japonské vlády bude přínos činit 5,2 bilionu jenů (asi bilion Kč), což představuje jedno procento HDP.