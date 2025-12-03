Jen každý šestý zaměstnanec Volkswagenu věří vedení. Šéf prosazuje další úspory

  19:18
Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume se na jednání se zaměstnanci setkal s výraznými výhradami k jeho manažerským schopnostem. Apeluje totiž na větší efektivitu a chce proto nadále pokračovat v úsporných opatřeních.
Šéf Volkswagenu Oliver Blume, šéf značky VW Thomas Schaefer a finanční ředitel...

Šéf Volkswagenu Oliver Blume, šéf značky VW Thomas Schaefer a finanční ředitel Arno Antlitz (4. září 2024)

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v...
Šéf Porsche Oliver Blume od 1. září převezme po Herbertovi Diessovi vedení...
Chlubí se 800voltovou elektrickou architekturou, zatímco elektrické modely...
Volkswagen, který si nekoupíte. První čínské elektrické SUV od Volkswagenu pro...
14 fotografií

Z interního výzkumu vyplývá, že pouze šestnáct procent zaměstnanců, tedy zhruba každý šestý věří, že jsou pro představenstvo ekonomická efektivita a zajištění pracovních míst stejně důležité.

V roce 2021 tomu ještě věřilo téměř 40 procent firemních pracovníků. Aktuální průzkum mezi zaměstnanci provedla celopodniková rada.

Podle šéfa podniku má VW výrobky a špičkové technologie, po kterých je poptávka. Teď jde o to, zvýšit produktivitu a zjednodušit procesy, řekl Blume. Jen hospodářsky silná firma může nabízet jistotu zaměstnání, dodal.

Předsedkyně zaměstnanecké závodní rady Daniela Cavallová ale uvedla, že v zaměstnancích zanechalo hluboké stopy zrušení garance pracovních míst a fakt, že společnost nevyloučila možné zavírání některých německých závodů. „Důvěra ve vedení společnosti výrazně utrpěla,“ sdělila Cavallová podle DPA v interním příspěvku podnikové rady.

Slabý zájem o elektromobily nutí Volkswagen omezit výrobu ve dvou továrnách

Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, se potýká s americkými dovozními cly, sílící konkurenci z Číny i s novými domácími předpisy zaměřenými na urychlení přechodu na elektromobily.

Vedení firmy a odborový svaz IG Metall se proto na konci prosince 2024 dohodly na restrukturalizačním programu, který do roku 2030 v Německu počítá s rušením 35 tisíc pracovních míst. Na oplátku VW znovu zavedl dříve zrušenou záruku garance pracovních míst a prodloužil ji do roku 2030.

3. prosince 2025  19:18

