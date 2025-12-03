Jen každý šestý zaměstnanec Volkswagenu věří vedení. Šéf prosazuje další úspory

Z interního výzkumu vyplývá, že pouze šestnáct procent zaměstnanců, tedy zhruba každý šestý věří, že jsou pro představenstvo ekonomická efektivita a zajištění pracovních míst stejně důležité.
V roce 2021 tomu ještě věřilo téměř 40 procent firemních pracovníků. Aktuální průzkum mezi zaměstnanci provedla celopodniková rada.
Podle šéfa podniku má VW výrobky a špičkové technologie, po kterých je poptávka. Teď jde o to, zvýšit produktivitu a zjednodušit procesy, řekl Blume. Jen hospodářsky silná firma může nabízet jistotu zaměstnání, dodal.
Předsedkyně zaměstnanecké závodní rady Daniela Cavallová ale uvedla, že v zaměstnancích zanechalo hluboké stopy zrušení garance pracovních míst a fakt, že společnost nevyloučila možné zavírání některých německých závodů. „Důvěra ve vedení společnosti výrazně utrpěla,“ sdělila Cavallová podle DPA v interním příspěvku podnikové rady.
Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, se potýká s americkými dovozními cly, sílící konkurenci z Číny i s novými domácími předpisy zaměřenými na urychlení přechodu na elektromobily.
Vedení firmy a odborový svaz IG Metall se proto na konci prosince 2024 dohodly na restrukturalizačním programu, který do roku 2030 v Německu počítá s rušením 35 tisíc pracovních míst. Na oplátku VW znovu zavedl dříve zrušenou záruku garance pracovních míst a prodloužil ji do roku 2030.