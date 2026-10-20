Podle koncernu Volkswagen interní kontroly odhalily u některých bateriových článků problémy s kvalitou, jejichž příčinou jsou výrobní chyby u dodavatelů. „V ojedinělých případech to může vést ke zvýšenému tepelnému namáhání těchto baterií. V extrémních případech může dojít k požáru,“ uvedla firma.
|
Zhruba 150 tisíc škodovek musí v Česku na svolávací akci kvůli problémům s řízením
Podle úřadu KBA zatím nebyly v souvislosti s tímto problémem zaznamenány žádné případy škod na majetku ani újmy na zdraví. Baterie ve svolávaných vozech bude zapotřebí překontrolovat v servisu. Do té doby by majitelé měli tyto elektromobily nabíjet maximálně na 80 procent, napsala agentura DPA.
Minulý měsíc koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením oznámil svolání několika milionů automobilů, včetně vozů značky Škoda.
|
Drahá patálie VW: Do servisu míří milion škodovek, může za to zatracený šroubek
Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit.