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Volkswagen svolává přes 70 tisíc elektromobilů. Kvůli vadným bateriím hrozí požár

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  20:36
Volkswagen ID.3 Neo

Volkswagen ID.3 Neo | foto: Martin Šidlák

Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.7
Volkswagen ID.Buzz
Cupra Born
5 fotografií
Německá automobilka Volkswagen svolává po celém světě do servisů přes 70 tisíc elektromobilů kvůli vadným bateriím, které by v mimořádných případech mohly způsobit požár. Opatření se týká především modelů ID.3, ID.4, ID.7, ID.Buzz značky VW a modelu Born značky Cupra.

Podle koncernu Volkswagen interní kontroly odhalily u některých bateriových článků problémy s kvalitou, jejichž příčinou jsou výrobní chyby u dodavatelů. „V ojedinělých případech to může vést ke zvýšenému tepelnému namáhání těchto baterií. V extrémních případech může dojít k požáru,“ uvedla firma.

Zhruba 150 tisíc škodovek musí v Česku na svolávací akci kvůli problémům s řízením

Podle úřadu KBA zatím nebyly v souvislosti s tímto problémem zaznamenány žádné případy škod na majetku ani újmy na zdraví. Baterie ve svolávaných vozech bude zapotřebí překontrolovat v servisu. Do té doby by majitelé měli tyto elektromobily nabíjet maximálně na 80 procent, napsala agentura DPA.

Minulý měsíc koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením oznámil svolání několika milionů automobilů, včetně vozů značky Škoda.

Drahá patálie VW: Do servisu míří milion škodovek, může za to zatracený šroubek

Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit.

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