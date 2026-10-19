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Volkswagen plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týká se to i Škody, tvrdí odboráři
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Výsledky komunálních voleb
KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?
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Do padelu investoři vložili miliardy. V Británii už ale první firmy krachují
Padel zažívá nejen ve Velké Británii nebývalý rozmach. Do výstavby nových hřišť investoři ve Spojeném království vložili stovky milionů dolarů a další sportovní centra rychle přibývají. S rostoucí...
Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci
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Sucho může stát Česko až 50 miliard. Podívejte se, jak změnilo krajinu
Širší ekonomické dopady letošního extrémního sucha mohou v ČR dosáhnout podle odhadů až 50 miliard korun. Tento účet zahrnuje nejen nedostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale...
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Američané stále hůře zvládají rostoucí životní náklady. Inflace v září překonala očekávání ekonomů a zrychlila na 3,7 procenta. Drahé pohonné hmoty, potraviny i další výdaje nutí domácnosti omezovat...
Volkswagen plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týká se to i Škody, tvrdí odboráři
Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíců zaměstnanců. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl...
Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové
Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...
Čínská ekonomika zrychlila růst na 4,5 procenta, překonala veškerá očekávání
Čínská ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla na 4,5 procenta. Tempo růstu tak zrychlilo ze 4,3 procenta v předchozím čtvrtletí a překonalo očekávání analytiků. Ekonomiku podpořil silný...
Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?
Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...
Když se odpad z jatek mění na energii. Nová bioplynka zužitkuje prakticky všechno
Bioplynová stanice v maďarském Szarvasi byla od počátku navržena pro zpracování regionálního odpadu. Po převzetí skupinou MOL a díky následnému technickému vylepšení začala vyrábět také zelený...
Delší záruka rozhodne o nákupu. Nový štítek GARAN změní výběr zboží
Výrobci, kteří nabízejí bezplatnou záruku na celý výrobek delší než dva roky, budou své produkty označovat jednotným štítkem GARAN. Zákazníci díky němu snáze poznají, na které zboží se delší záruka...
Dětská hračka vyjde v USA na 30 dolarů. Čínský výrobce ale na ní vydělá drobné
Hračka, za kterou zákazník v americkém obchodě zaplatí 30 dolarů (asi 650 korun), přinese čínskému výrobci jen úplné minimum. Továrna za její výrobu získá zhruba šest dolarů (130 korun), ze kterých...
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Iron Maiden, Bruce Springsteen, AC/DC nebo Billie Eilish, Pitbull či další hvězdy. Jen během několika týdnů loňského léta se v Česku vystřídala jména, která běžně plní největší evropské stadiony. Na...
Tuňák za 200 dolarů. Japonské restaurace lákají na neobvyklou show
Japonské restaurace lákají na nevšední zážitek - porcování celého tuňáka přímo před očima hostů. Večeře, na které mohou ochutnat i vzácné části ryby, stojí stovky dolarů. Podnikům ale velký výdělek...
Amerika má zpoždění. Proč se tam rychlovlaky na rozdíl od Asie neprosadily
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Do padelu investoři vložili miliardy. V Británii už ale první firmy krachují
Padel zažívá nejen ve Velké Británii nebývalý rozmach. Do výstavby nových hřišť investoři ve Spojeném království vložili stovky milionů dolarů a další sportovní centra rychle přibývají. S rostoucí...
Pohled na lidi s pečivem v sáčku je ničil. Vyrobili alternativu k plastovým pytlíkům
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