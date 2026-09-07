Dohoda přichází jen několik dní poté, co Volkswagen schválil největší plán restrukturalizace ve své historii. Ten by mohl vést k uzavření nebo změně zaměření dalších německých závodů automobilky. Ty tvrdě zasáhlo oslabení evropského trhu, vysoké náklady na pracovní sílu a konkurence z Číny.
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Rostoucí poptávka po obranné technice je považována za jedno z hlavních řešení, jak se mohou evropské automobilky vypořádat s problémem nadbytečných kapacit. Tento trend se odráží také v aktivitách společností Rheinmetall a Continental.
Podle společného prohlášení o záměru, které se podepsalo v pondělí, by Aurelius převzal závod společně s Dolním Saskem. Tato spolková země je druhým největším akcionářem Volkswagenu. Izraelský investor by se přitom stal většinovým vlastníkem. Další podrobnosti o plánech nebyly zveřejněny, dohodu je ještě třeba dokončit.
Volkswagen uvedl, že prvním stěžejním projektem pro závod v Osnabrücku by měla být spolupráce s izraelskou společností Rafael Advanced Defense Systems, čímž potvrdil informace, které v květnu uvedla s odkazem na zdroje agentura Reuters.
„Tyto plány počítají s možnou výrobou systémů a komponentů pro systémy protivzdušné obrany pro Německo a Evropu,“ uvedl Volkswagen. Dodal, že spolupráce by otevřela cestu k dalším podobným projektům.
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Koncern Volkswagen má v současnosti v Německu deset továren vlastní značky, dva závody značky Audi a dvě výrobní továrny automobilky Porsche. V Německu zaměstnává přes 280 000 lidí, po celém světě má přes 100 závodů a přibližně 663 000 zaměstnanců.
Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímé důsledky na její aktivity.