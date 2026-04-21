Volkswagen prohlubuje ústup ze slávy. Plánuje další drastické omezení výroby

  21:33
Německá automobilová skupina Volkswagen chce snížit v příštích letech celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy asi o 11 procent. Dosavadní plánované objemy jsou kvůli dnešní situaci na trhu a konkurenčnímu prostředí nereálné. Časopisu Manager Magazin to řekl šéf koncernu Oliver Blume.
Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.
Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.
„Nadbytečné kapacity nejsou pro naši společnost z dlouhodobého hlediska udržitelné,“ uvedl Blume, který stojí v čele mateřského koncernu české Škody Auto od roku 2022. „A v dnešní situaci na trhu a v konkurenčním prostředí je objemové plánování z minulosti nereálné,“ dodal.

Největší německý výrobce vozů v současnosti vyprodukuje každoročně zhruba devět milionů automobilů. V uplynulých letech skupina už snížila výrobu v Číně o jeden milion vozů. Do roku 2028 by měly v Evropě vyrábět o milion vozů méně značky Audi a kmenový Volkswagen.

Firma v reakci na situaci na globálním automobilovém trhu snižuje náklady. Čelí clům, která zavedl americký prezident Donald Trump, zvýšenému konkurenčnímu tlaku v Číně, poklesu evropského trhu a v poslední době i válce na Blízkém východě.

Blume s listem mluvil i o tom, co tyto plány znamenají pro firemní závody v Německu, jak se společnost hodlá zapojit do obranného průmyslu a co plánuje s projektem pick-upu Scout ve Spojených státech.

Aktuálně chce koncern zrušit v domovské zemi do roku 2030 zhruba 50 tisíc pracovních míst, tedy zhruba 18 procent.

