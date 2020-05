Manažeři VW se dohodli na ukončení stíhání kvůli manipulaci s trhem

Prokuratura vinila Diesse a Pötsche z toho, že záměrně neposkytli investorům včasné informace o finančních důsledcích emisního skandálu. Podle ní v rozporu se svou zákonnou povinností záměrně informovali kapitálový trh příliš pozdě o rozsáhlých finančních závazcích koncernu plynoucích z takzvaného dieselového skandálu, čímž protiprávně ovlivnili cenu akcií podniku na burze. Soud v Brauschweigu se na dotaz agentury DPA v pozdních večerních hodinách k dohodě nevyjádřil.



Volkswagen obvinění obou představitelů automobilky odmítal a označil je za nepodložená. Podle prohlášení Diess a Pötsch souhlasili s ukončením řízení výměnou za platbu 4,5 milionu eur každý. Dohoda je také v zájmu společnosti Volkswagen a rozhodnutí bylo přijato po rozsáhlém zkoumání a zvážení.



Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že zhruba do 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Akcie podniku ve dnech po odhalení skandálu oslabily až o 37 procent.

Pötsch byl v době skandálu finančním ředitelem, už před vypuknutím aféry byl ale navržen do čela dozorčí rady. V říjnu 2015 byl do této funkce zvolen a zároveň opustil post finančního ředitele. Diess do Volkswagenu nastoupil až v červenci 2015 a právníci upozorňovali, že tak nemohl předvídat dopady skandálu na akciový trh.

V případu byl obviněn také bývalý šéf koncernu Martin Winterkorn. Ten se zatím nedohodl na podmínkách ukončení řízení. Také on obvinění odmítl.