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VW kvůli škrtům vypovídá téměř všechny kolektivní smlouvy. Odbory se bouří

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  16:08
Pohled na závod Volkswagenu na výrobu motorů v Chemnitzu.

Pohled na závod Volkswagenu na výrobu motorů v Chemnitzu. | foto: ČTK

Volkswagen Group čelí hluboké krizi. Vedení německého koncernu pracuje na...
Ilustrační snímek.
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume (vpravo) opouští závod VW ve Zwickau...
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume (vpravo) opouští závod VW ve Zwickau...
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Německý automobilový koncern Volkswagen přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall a k 31. prosinci letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv. Chce tak získat větší prostor pro plánované propouštění. Odbory oznámený krok označily za velké zklamání a pohrozily vyhrocením sporu včetně stávek.

Stávky by podle agentury Reuters mohly začít od 1. ledna, kdy vyprší současné příměří, uvedla dnes agentura Reuters.

Podle odborů se chystá vypovězení deseti kolektivních smluv, mezi nimi i důležité rámcové kolektivní smlouvy. Automobilka uvedla, že výpovědi se nedotknou budoucí mzdové dohody ani jejích ustanovení o ochraně pracovních míst.

Automobilka uvedla, že kvůli současnému tlaku na snižování nákladů je potřeba změnit některá ustanovení smluv. Podle člena představenstva značky Volkswagen zodpovědného za personální záležitosti Arneho Meiswinkela se ekonomické podmínky výrazně zhoršily pro celý automobilový průmysl, a tedy i pro Volkswagen.

Automobilka čelí mimo jiné sílící konkurenci čínských výrobců, kteří do Evropy vyvážejí levnější vozy. To podle firmy výrazně zvyšuje tlak na ceny a na konkurenceschopnost.

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Opatření stanovená v plánu do roku 2030 proto musejí být podle Volkswagenu zaváděna rychle a důsledně. Výpověď smluv má podle Volkswagenu otevřít prostor pro nové vyjednávání s odbory. Další jednání s odborovým svazem je naplánováno na druhou polovinu října.

Jedna z vypovězených smluv upravuje řadu základních pracovních podmínek pro více než 100 000 zaměstnanců Volkswagenu v Německu, například pracovní dobu a různé příplatky. Celková kolektivní smlouva Volkswagenu se skládá ze 13 samostatných dohod. Výpověď se netýká dohody z roku 2024, která zaměstnancům garantuje zachování pracovních míst až do konce roku 2030, uvedla agentura DPA.

Součástí koncernu Volkswagen je i česká značka Škoda Auto. Ta ale opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý vliv.

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VW kvůli škrtům vypovídá téměř všechny kolektivní smlouvy. Odbory se bouří

Pohled na závod Volkswagenu na výrobu motorů v Chemnitzu.

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