Čipová krize zažehnána. Číňané obnovili dodávky pro automobilky

Autor: ,
  20:58
Výrobce automobilových čipů Nexperia obnovil přerušené dodávky. Výrobci aut jako Volkswagen nebo Honda netají úlevu, ale zároveň i obavy, na jak dlouho současná situace vydrží. Hodně to totiž závisí na vrtkavých vztazích mezi Čínou a Spojenými státy.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

O obnově dodávek podle deníku Handelsblatt informoval například člen představenstva největší evropské automobilky, tedy VW, Ralf Brandstätter, který je pověřen záležitostmi s Čínou.

Nizozemská vláda převzala 30. září nad společností Nexperia se sídlem v Nizozemsku kontrolu kvůli obavám, že podnik předá klíčové technologie čínské mateřské firmě Wingtech. Čínská vláda následně od 4. října zablokovala vývoz produktů Nexperie. To vyvolalo velkou nervozitu u evropských ale třeba i japonských výrobců automobilů, kteří čipy firmy při výrobě hojně používají.

Spor o dodávky od Nexperie je součástí širší obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, připomíná Reuters. První náznaky, že by se situaci mohlo podařit vyřešit, přicházely tento týden.

Evropské automobilky jsou jen krůček od zastavení výroby. Zásoby čipů se tenčí

Nexperia ve čtvrtek uvítala zprávu, že na základě dohody mezi USA a Čínou nebude po dobu jednoho roku podléhat americkým vývozním omezením. Čína také oznámila, že bude vývozy povolovat případ od případu.

„První vývozy už se daly do chodu,“ uvedl Brandstätter. „Čínské ministerstvo obchodu po uzavření dohody se Spojenými státy zareagovalo rychle a oznámilo, že udělí krátkodobá zvláštní povolení,“ dodal s tím, že jak udržitelný tento systém bude, závisí zejména na vztazích mezi USA a Čínou.

O tom, že se mu také podařilo zajistit dodávky čipů od Nexperie, v pátek informoval i dodavatel automobilového průmyslu, německá společnost Aumovio. A o průlomu v dodávkách hovoří také druhý největší japonský výrobce automobilů Honda.

5. února 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Dělníci na chrám Sagrada Família v Barceloně umístili dolní část kříže, stavba...

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Čipová krize zažehnána. Číňané obnovili dodávky pro automobilky

Továrna Volkswagen v ruském městě Kaluga (20. října 2009)

Výrobce automobilových čipů Nexperia obnovil přerušené dodávky. Výrobci aut jako Volkswagen nebo Honda netají úlevu, ale zároveň i obavy, na jak dlouho současná situace vydrží. Hodně to totiž závisí...

7. listopadu 2025  20:58

Investor Burry vsadil miliardy na pokles akcií dvou technologických gigantů

Michael Burry

Před sedmnácti lety americký investor Michael Burry celosvětově proslul předpovědí kolapsu amerického trhu s hypotékami. Nyní expert vsadil na pád dvou technologických gigantů, kteří se pohybují ve...

7. listopadu 2025

Ministerstvo nesplnilo úkol. Kamionům chybí u dálnic stovky parkovacích míst

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025)

Nedostatek parkovacích míst pro kamiony a s tím spojené stání nákladních vozidel podél cest ohrožují bezpečnost na dálnicích. Příčinou problémů je pomalá výstavba. Ministerstvo dopravy nesplnilo...

7. listopadu 2025  18:29

Varování před rakovinou patří na slaninu stejně jako na cigarety, tvrdí vědci

Slanina, klobásy a hovězí hamburgery vystavené v řeznictví Hussey’s Butcher ve...

Konzumace některých masných výrobků, jako je šunka nebo slanina, může zvyšovat riziko rakoviny, upozornila skupina vědců z Velké Británie. Po vládě proto požadují, aby se na obalech těchto potravin...

7. listopadu 2025

Gorewear po 40 letech končí. Přinesl unikátní technologii sportovního oblečení

Technologie Gore-Tex byla desítky let využívaná jako ideální pro outdoorové...

Německá značka sportovního oblečení Gorewear ukončí po čtyřiceti letech svou činnost. Proslavila se běžeckými a cyklistickými oděvy s nepromokavou vrstvou Gore-Tex, kterou její vývojáři přinesli na...

7. listopadu 2025

Nová vláda chce zastavit růst sociálních odvodů, podnikatelé to vítají

ilustrační snímek

Poslanci koalice ANO, SPD a Motoristé předložili Sněmovně novelu, která zastavuje růst sociálních odvodů pro živnostníky. Příští rok by se tedy neměly zvýšit, jak předpokládá konsolidační balíček...

7. listopadu 2025  14:58

Léto dopadlo lépe než loni. Ubytované turisty táhli cizinci, počet Čechů stagnoval

Čínští turisté v Praze

V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více. Přibylo hostů ze zahraničí, počet českých hostů naopak stagnoval.

7. listopadu 2025  13:15

Kancléř Merz podpoří plán na ochranu ocelářů, preferuje domácí produkci

Ocelář uprostřed jisker surového železa vycházejících z vysoké pece v ocelárně...

Německo podporuje nový plán Evropské komise na ochranu ocelářského sektoru v Evropské unii. Oceláře chce vláda podpořit také snížením cen energií. „Německá a evropská ocel by měly mít přednost při...

7. listopadu 2025  11:57

Přežijí jen dynamické firmy s hlubokým know-how, říká manažer Šmejc

Jiří Šmejc

Finančník a dlouholetý manažer PPF Jiří Šmejc se po delší době objevil na veřejnosti. Vystoupil na investiční konferenci SHIFTS25, kde zakladatel skupiny Emma Capital varoval před nedostatečnou...

7. listopadu 2025  11:12

Biometan je chytrá cesta k dekarbonizaci. Brzdí ho nejistota investorů, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu Kulatý stůl na téma biometan a dekarbonizace české energetiky jsou...

Biometan umí nahradit část fosilního plynu, využívá české suroviny a dá se bez úprav pouštět do stávající plynárenské sítě. „Myslím si, že bychom se měli zaměřit na jakýkoliv zdroj, který má...

7. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem

Elon Musk (20. ledna 2025)

Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na čtvrteční valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard...

6. listopadu 2025  23:46,  aktualizováno  7. 11. 8:51

Výsledek zákazu plastových příborů: přežily, jsou dražší a spotřebují víc materiálu

Premium
Plastové příbory přežily zákaz. Jsou tlustší a dražší.

Zákaz plastových příborů se u ­českých stánků minul účinkem. Objevily se sice například dřevěné alternativy, ale i po třech letech, co evropské nařízení začalo platit také v tuzemsku, jsou lžíce či...

7. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.