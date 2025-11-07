Čipová krize zažehnána. Číňané obnovili dodávky pro automobilky

O obnově dodávek podle deníku Handelsblatt informoval například člen představenstva největší evropské automobilky, tedy VW, Ralf Brandstätter, který je pověřen záležitostmi s Čínou.
Nizozemská vláda převzala 30. září nad společností Nexperia se sídlem v Nizozemsku kontrolu kvůli obavám, že podnik předá klíčové technologie čínské mateřské firmě Wingtech. Čínská vláda následně od 4. října zablokovala vývoz produktů Nexperie. To vyvolalo velkou nervozitu u evropských ale třeba i japonských výrobců automobilů, kteří čipy firmy při výrobě hojně používají.
Spor o dodávky od Nexperie je součástí širší obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, připomíná Reuters. První náznaky, že by se situaci mohlo podařit vyřešit, přicházely tento týden.
Nexperia ve čtvrtek uvítala zprávu, že na základě dohody mezi USA a Čínou nebude po dobu jednoho roku podléhat americkým vývozním omezením. Čína také oznámila, že bude vývozy povolovat případ od případu.
„První vývozy už se daly do chodu,“ uvedl Brandstätter. „Čínské ministerstvo obchodu po uzavření dohody se Spojenými státy zareagovalo rychle a oznámilo, že udělí krátkodobá zvláštní povolení,“ dodal s tím, že jak udržitelný tento systém bude, závisí zejména na vztazích mezi USA a Čínou.
O tom, že se mu také podařilo zajistit dodávky čipů od Nexperie, v pátek informoval i dodavatel automobilového průmyslu, německá společnost Aumovio. A o průlomu v dodávkách hovoří také druhý největší japonský výrobce automobilů Honda.
