Americké volby mohou rozhodnout mladí. Klíčové budou ekonomické plány

Isabellu Morrisovou z Rosenbergu v Texasu, která se nedávno vdala a má dvouletého syna, čekají v listopadu první volby. Jednadvacetiletá matka pracuje na částečný úvazek, aby doplnila manželův příjem na plný úvazek, zatímco si s rodinou pronajímá malý jednopokojový byt.

Plán vypadal jednoduše, dva příjmy, žádná hypotéka ani náklady na školku, přesto to nyní nestačí. „Naše dluhy jsme splatili, ale nemůžeme si dovolit žádné chyby. Nemáme žádné úspory, nic. Dřív nám k životu stačilo jedno zaměstnání, dokonce i s minimální mzdou. Teď máme pocit, že sotva živoříme,“ řekla BBC. V listopadu půjde volit kvůli ekonomickým obavám o svou budoucnost, kterého kandidáta podpoří ale zatím není rozhodnutá.

Isabelle patří mezi osm milionů mladých lidí, kteří budou v prezidentských volbách hlasovat poprvé. O voliče mladší 35 let, kteří tvoří přibližně třetinu amerických voličů, bojují obě strany a podle průzkumů je pro ně v tomto volebním období hlavní prioritou ekonomika.

Podle průzkumu politických priorit mladých voličů Gen Forward, který provedla Chicagská univerzita, považují lidé ve věku 18 až 26 let za nejdůležitější problémy země hospodářský růst, příjmovou nerovnost a chudobu. V roce 2020 ve stejném průzkumu přitom ekonomiku předstihly rasismus, zdravotní péče a pandemie.

„Celková situace se zhoršila,“ uvedla 27letá ekonomka Kyla Scanlonová a poznamenala, že dnešní mladí lidé jsou na tom hůře než předchozí generace, dokonce i mileniálové, kteří nastoupili do práce po finanční krizi v roce 2008. Scanlonová, která sama patří do generace Z, se často obrací na TikTok, kde má více než 180 tisíc sledujících, aby mladým lidem přiblížila ekonomiku.

Podle úvěrové agentury TransUnion mají lidé ve věku 22 až 24 let více dluhů na kreditních kartách, půjček na auto a hypoték, než měli v jejich věku mileniálové. Současným mladým také rychleji rostou dluhy než příjmy.

Abby Kiesaová, zástupkyně ředitele Centra pro výzkum občanského vzdělávání, očekává, že k letošním volbám přijde asi polovina mladých voličů, což je podobná účast jako v roce 2020, kdy byla účast nejvyšší za poslední desetiletí a o jedenáct procent vyšší než v prezidentských volbách v roce 2016.

I takováto, pro mladé rekordní, volební účast je však stále hluboko pod volební účastí ostatních věkových skupin. V roce 2020 se zúčastnilo voleb 69 procent oprávněných Američanů ve věku 35 až 64 let a 74 procent voličů starších 65 let. Podle Kiesaové bude pro kandidáty klíčové zaměřit se na řešení ekonomických potíží. „Potřebujeme kandidáty, kteří mladým voličům rozumí a mluví s nimi. To je to, co se musí změnit,“ uvedla.

Trump i Harrisová v posledních týdnech rozšířili svá ekonomická poselství a zintenzivnili snahu oslovit mladé voliče. Harrisová rozvinula iniciativy Bidenovy administrativy týkající se odpuštění studentských půjček, spotřebitelských cen a dostupnosti bydlení.

Trump se mezitím snažil využít ekonomické nespokojenosti mezi mladými lidmi a vyzdvihoval nižší ceny zboží za jeho vlády. Oba kandidáti slíbili zrušit zdanění spropitného, což je krok zaměřený na odvětví služeb, které zaměstnává miliony mladých lidí, a zavázali se ukončit regulační překážky pro kryptoměny.

Mladí kandidáti

Ekonomické potíže nejenže vedou lidi k volbám, ale také vybízí některé mladé lidi, aby sami kandidovali. Sedmadvacetiletý Gabriel Sanchez, demokratický kandidát do zákonodárného sboru státu Georgia, řekl, že ho motivuje snaha zmírnit finanční zátěž jeho generace. Obává se, že základní potřeby, jako je stabilní bydlení, se pro mnoho mladých Američanů stávají výsadou, na kterou dosáhnou jen málokteří.

„Většina z nás není schopna vlastnit dům, dovolit si zdravotní péči nebo si koupit základní věci, které potřebujeme,“ uvedl Sanchez v příspěvku na TikToku, který zveřejnil na svém volebním účtu. V květnu Sanchez spolu s dalšími třemi mladými kandidáty zvítězil v demokratických primárkách v Georgii. „Potřebujeme zastoupení, kandidáty, kteří rozumí tomu, čím mladí lidé procházejí,“ dodal.

Nejen demokraté však lákají mladé kandidáty. Wyatt Gable, jednadvacetiletý student Východokarolínské univerzity, vyhrál republikánské primárky do Sněmovny reprezentantů Severní Karolíny. Porazil George Clevelanda, pětaosmdesátiletého kandidáta, který byl ve funkci deset let. Pokud bude Wyatt v listopadu zvolen, stane se nejmladší zastupitelem v tomto zákonodárném sboru.

Při přípravě na listopadové hlasování uvedl, že očekává, že ekonomika bude letos pro mladé lidi u volebních uren na prvním místě. „Moje generace to pociťuje. Když vidím, jak špatná je inflace a jak prudce rostou úrokové sazby, bude to pro mladé lidi nejdůležitější věc, kterou budou mít na mysli, až půjdou k volebním urnám,“ uzavřel Gable pro BBC.