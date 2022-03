Vodka, whiskey, či tequila? Válka na Ukrajině mění americký trh s lihovinami

Vodka za posledních více než padesát let dokázala Americe vygenerovat příjmy ve výši asi 7,3 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu asi 168 miliard korun. To je pro porovnání asi o dvě miliardy dolarů více než v případě tequily, která se v letošním roce stala druhým nejvíce prodávaným americkým alkoholickým nápojem.

V dalších měsících ale bude spotřeba vodky pravděpodobně klesat. Americký prezident Joe Biden zakázal i dovoz ruského alkoholu. Informoval o tom portál CNBC.

V roce 2021 se v USA prodalo více než 78,1 milionu devítilitrových beden vodky, což je zhruba stejné množství jako v případě rumu, americké whiskey a tequily dohromady. Ačkoliv její popularita začala v posledních letech mírně klesat, stále měla na americkém trhu s lihovinami ještě loni dominantní postavení. To by se však mohlo v blízké době změnit.

Stále větší oblibu má v Americe hlavně whiskey a tequila. Očekává se, že pokud bude tento stoupající trend do budoucna pokračovat, mohly by časem předstihnout i popularitu vodky. Více tequily než Američané vypijí v dlouhodobém horizontu pouze Mexičani. Poptávka po této pálence roste tak rychle, že surovina pro její výrobu téměř nestačí dozrávat. Trvá totiž zhruba sedm let než modrá agáve, z níž se tequila vyrábí, doroste do správné kvality.

Prodeje tequily se loni ve Spojených státech zvýšily oproti předchozímu roku o 30 procent, což byl druhý nejrychlejší nárůst, a to za předmíchanými nápoji. Jejich prodej vzrostl o 42 procent. Třetí místo v tomto srovnání obsadila whiskey.

„Šance tequily jsou velké. Pro toho, kdo má rád nejrůznější alkoholické koktejly, nabízí tequila spoustu možností,“ řekl pro CNBC John Coyle ze společnosti T Edward Wines & Spirits, která se věnuje distribuci vína i jiných lihovin.

Vodce nyní nenahrává ani vojenský konflikt na Ukrajině. Historické vazby tohoto alkoholického nápoje jsou totiž napojené právě na Rusko. Mnozí provozovatelé barů, maloobchodníci i spotřebitelé proto vyjadřují svou podporu Ukrajině právě i v alkoholové oblasti a bojkotují kvůli vazbám na Rusko některé značky.

Americký prezident Joe Biden zároveň v pátek vydal příkaz, kterým zablokoval americký dovoz několika ruských produktů, a to právě včetně vodky. Rusko je zároveň největším producentem vodky na světě. Na druhou stranu většina vodky konzumované v USA nemá ruský původ, a proto se uvalené sankce alkoholové trhu v USA příliš nedotknou.

Třeba světoznámá značka vodky Stoličnaja se kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu přejmenuje a bude se prodávat pod novým názvem Stoli. Lidé si většinou značku Stoličnaja totiž spojují právě s Ruskem. Přejmenováním vodky se firma brání bojkotu ruských výrobků, kterým lidé po celém světě vyjadřují solidaritu s Ukrajinou.