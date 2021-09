Vodík vyrobený elektrolýzou jako palivo budoucnosti. V cestě ale stojí překážky

Nová generace lodí tak může být jednou z největších technologických výzev příštího desetiletí. Využívání vodíku jako alternativního paliva totiž může pomoci naplnit cíle klimatické neutrality.

V cestě však stojí několik problémů. Jednou z největších výzev je udržení vodíku tak, aby byl zmrazený na −253 stupňů Celsia. To je o téměř sto stupňů méně, než je teplota, při které se přepravuje zkapalněný zemní plyn (LNG). Jde o nejnižší možnou hodnotu, při které vodík zůstává v kapalné formě, a přitom nehrozí, že praskne přepravní nádoba.

Vůbec první loď na světě pro přepravu zmrazeného vodíku postavila japonská společnost Kawasaki Heavy Industries. Její plavidlo už prošlo potřebnými námořními zkouškami, a ještě letos by měla proběhnout první 9 tisíc kilometrů dlouhá testovací plavba z Austrálie do Japonska. Prototyp bude jezdit na naftu, ale později má přejít na bezemisní vodíkové palivo. Výroba komerčního nosiče, který by měl jít do provozu v roce 2030, má být zahájena do roku 2025.

Na výrobě komerčního plavidla pracuje také třeba jihokorejská společnost Korea Shipbuilding & Offshore Engineering. V rámci projektu vyvíjí novou vysokopevnostní ocel i nové svařovací technologie, které zmírní riziko prasknutí potrubí nebo nádrží. Další možné řešení zvolila norská přepravní společnost Wilhelmsen Group, jejíž loď, která bude přepravovat kapalný vodík pomocí kontejnerů nebo ve speciálních přívěsných zařízeních, by měla být v provozu už v první polovině roku 2024.

Náročná technologie lodní přepravy zmrazeného vodíku s sebou přináší i finanční nároky na realizaci. Cena se může v závislosti na velikosti vodíkového zásobníku pohybovat od 50 do 240 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu více než 5 miliard korun. Podle konzultantů ze společnosti McKinsey by celkové plánované investice na zavádění vodíku do energetiky mohly do roku 2030 dosáhnout na několik stovek miliard dolarů.

Své plány na energetické využívání vodíku v poslední době zveřejnilo více než 30 zemí. Kanada, se chce stát jedním ze tří největších světových producentů vodíku. Kanadská vláda proto zveřejnila i svou vodíkovou strategii, ve které počítá s podporou soukromých investorů ve výši až několik desítek miliard dolarů a s vytvořením 350 000 pracovních míst.

Kanada v letošním březnu uzavřela dohodu o dodávkách kanadského zeleného vodíku do Německa, kterému bude na výrobu tohoto paliva budoucnosti v důsledku rychlého odstavování jaderných i uhelných elektráren chybět elektřina. Než budou k dispozici spolehlivé technologie pro přepravu vodíku, mělo by Německo odebírat i zkapalněný kanadský LNG. Obě země chtějí dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Energetické využití vodíku podporuje i Evropská komise, která loni v červenci oznámila strategii podpory zelenému vodíku do roku 2050. Jde o investice, které se blíží 500 miliardám euro.