Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Restaurace v hrabství Cheshire se jmenuje La Popote. Kromě jiného je zapsaná v průvodci Michelin a nabízí hostům výběr z téměř 140 druhů vín. Od pátku v nabídce přibudou nové nápoje – tentokrát v sekci „nealko“.
Hosté si budou moci vybrat ze tří různých druhů neperlivé vody a čtyř druhů perlivé vody, stejně tak i z bezplatné vody z kohoutku.
Statistiky jsou neúprosné, konzumace alkoholu celosvětově klesá. La Popote tak chce svým krokem reagovat na trend.
Šéfkuchař Joseph Rawlins, který podnik založil a provozuje ho se svou francouzskou partnerkou Gaëlle Radigonovou, pro CNN popisuje, že je s nápadem oslovil certifikovaný someliér vody Doran Binder. Restauraci už tehdy dodával vodu své značky Crag Spring Water.
„Smál jsem se tomu,“ vysvětluje Rawlins. „Zpočátku jsem myslel, že je to směšné,“ tvrdí.
Ale když Binder pozval pár na ochutnávku do „vodního baru“, který sám vlastní v Peak District, národním parku v severní části střední Anglie, získal si je na svou stranu.
„Bylo to ohromující,“ vzpomíná Rawlins a dodává, že teď začal věřit, že „není voda jako voda“. Při první degustaci s partnerkou ochutnali pět nebo šest různých druhů.
„Poté jsme provedli druhou degustaci se stejnými vodami, ale tentokrát jsme je kombinovali s určitými potravinami – například sýrem Manchego, sýrem Comté, čokoládou, parmskou šunkou a olivami. Stejně jako u vína se chuť vody změnila,“ líčí.
Podle someliéra Bindera se restaurace stala první v Británii, která nabízí vodní menu, zároveň je vůbec jednou z mála na světě.
Vzorky pochází z různých koutů Evropy
Binder vodní menu restaurace La Popote osobně sestavil. Zahrnuje výběr z celé Evropy, včetně Británie, Francie, Španělska a Portugalska. Ceny se pohybují od pěti liber (148 korun) za velkou láhev jeho značky Crag až po devatenáct liber (561 korun) za portugalskou perlivou vodu The Palace of Vidago.
„Množství minerálů ve vodě určuje její chuť a aroma,“ objasňuje Binder. „Destilovaná voda například nemá žádné – je tedy skvělá na mytí oken, elektrických spotřebičů nebo autobaterií – ale chuťově dobrá není,“ dodává. Na opačné straně spektra je pak obsahem minerálů třeba mořská voda.
Množství minerálů ve vodě se pak liší i u různých druhů vody zahrnutých v menu La Popote.
Třeba francouzská voda chutná zpočátku spíše slaně, míní Rawlins. „Pak ji dáte k něčemu, co je dost slané, jako je parmská šunka, a obě chutě se vyváží. Takže voda už není slaná a chuť šunky vám vydrží v ústech déle,“ říká.
Důležité je také to, jak se voda podává, řekl Rawlins. „Doporučujeme ji podávat při pokojové teplotě s ledem a plátkem citronu. S vodou je to jako s vínem – pokud je příliš studená, zničí veškerou chuť,“ tvrdí.
Bider navazuje s tím, že vodní menu dodává hostům nový rozměr, jak si návštěvu podniku užít. „Stále více lidí nepije alkohol. Sám mezi ně patřím, přestože se považuji za velkého gurmána. Pro mnohé je svět vody přesto stále neprozkoumaným světem. V budoucnu se to může změnit,“ uzavírá.