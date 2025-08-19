Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Autor:
  20:26
Láska k vínům a smysl pro ocenění jemné chutě jsou jejich kultuře vlastní. Francouzská restaurace v severní Anglii se však rozhodla, že se novým krokem pokusí uspokojit i hosty, kteří alkoholu neholdují. Představuje tak speciální menu, které se bude skládat z různých druhů balené vody.
Francouzská restaurace v severní Anglii představuje speciální menu, které se...

Francouzská restaurace v severní Anglii představuje speciální menu, které se bude skládat z různých druhů balené vody. (14. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Francouzská restaurace v severní Anglii představuje speciální menu, které se...
Francouzská restaurace v severní Anglii představuje speciální menu, které se...
Francouzská restaurace v severní Anglii představuje speciální menu, které se...
Francouzská restaurace v severní Anglii představuje speciální menu, které se...
6 fotografií

Restaurace v hrabství Cheshire se jmenuje La Popote. Kromě jiného je zapsaná v průvodci Michelin a nabízí hostům výběr z téměř 140 druhů vín. Od pátku v nabídce přibudou nové nápoje – tentokrát v sekci „nealko“.

Hosté si budou moci vybrat ze tří různých druhů neperlivé vody a čtyř druhů perlivé vody, stejně tak i z bezplatné vody z kohoutku.

Statistiky jsou neúprosné, konzumace alkoholu celosvětově klesá. La Popote tak chce svým krokem reagovat na trend.

Unikátní francouzskou restauraci jsme našli v zapadlém koutě na Vysočině

Šéfkuchař Joseph Rawlins, který podnik založil a provozuje ho se svou francouzskou partnerkou Gaëlle Radigonovou, pro CNN popisuje, že je s nápadem oslovil certifikovaný someliér vody Doran Binder. Restauraci už tehdy dodával vodu své značky Crag Spring Water.

„Smál jsem se tomu,“ vysvětluje Rawlins. „Zpočátku jsem myslel, že je to směšné,“ tvrdí.

Ale když Binder pozval pár na ochutnávku do „vodního baru“, který sám vlastní v Peak District, národním parku v severní části střední Anglie, získal si je na svou stranu.

VIDEO: Pohlreich odhalil, jak lze špičkovou kuchyni zabít arogancí

„Bylo to ohromující,“ vzpomíná Rawlins a dodává, že teď začal věřit, že „není voda jako voda“. Při první degustaci s partnerkou ochutnali pět nebo šest různých druhů.

„Poté jsme provedli druhou degustaci se stejnými vodami, ale tentokrát jsme je kombinovali s určitými potravinami – například sýrem Manchego, sýrem Comté, čokoládou, parmskou šunkou a olivami. Stejně jako u vína se chuť vody změnila,“ líčí.

Podle someliéra Bindera se restaurace stala první v Británii, která nabízí vodní menu, zároveň je vůbec jednou z mála na světě.

Vzorky pochází z různých koutů Evropy

Binder vodní menu restaurace La Popote osobně sestavil. Zahrnuje výběr z celé Evropy, včetně Británie, Francie, Španělska a Portugalska. Ceny se pohybují od pěti liber (148 korun) za velkou láhev jeho značky Crag až po devatenáct liber (561 korun) za portugalskou perlivou vodu The Palace of Vidago.

„Množství minerálů ve vodě určuje její chuť a aroma,“ objasňuje Binder. „Destilovaná voda například nemá žádné – je tedy skvělá na mytí oken, elektrických spotřebičů nebo autobaterií – ale chuťově dobrá není,“ dodává. Na opačné straně spektra je pak obsahem minerálů třeba mořská voda.

Množství minerálů ve vodě se pak liší i u různých druhů vody zahrnutých v menu La Popote.

Babišova francouzská restaurace v Mougins zavřela, měla problémy s penězi

Třeba francouzská voda chutná zpočátku spíše slaně, míní Rawlins. „Pak ji dáte k něčemu, co je dost slané, jako je parmská šunka, a obě chutě se vyváží. Takže voda už není slaná a chuť šunky vám vydrží v ústech déle,“ říká.

Důležité je také to, jak se voda podává, řekl Rawlins. „Doporučujeme ji podávat při pokojové teplotě s ledem a plátkem citronu. S vodou je to jako s vínem – pokud je příliš studená, zničí veškerou chuť,“ tvrdí.

Bider navazuje s tím, že vodní menu dodává hostům nový rozměr, jak si návštěvu podniku užít. „Stále více lidí nepije alkohol. Sám mezi ně patřím, přestože se považuji za velkého gurmána. Pro mnohé je svět vody přesto stále neprozkoumaným světem. V budoucnu se to může změnit,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to...

Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Jihokorejská odnož kavárenského řetězce Starbucks se musela vypořádat s neobvyklým problémem. Hosté si totiž z kaváren začali dělat kanceláře a nosili si do nich i stolní počítače nebo tiskárny....

Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Láska k vínům a smysl pro ocenění jemné chutě jsou jejich kultuře vlastní. Francouzská restaurace v severní Anglii se však rozhodla, že se novým krokem pokusí uspokojit i hosty, kteří alkoholu...

19. srpna 2025  20:26

Jednu si půjč, jinou vrať. V Americe zažívají boom letištní knihovny

K nemalé radosti literárně nadšených cestovatelů zavádí stále více amerických letišť veřejné knihovny na způsob českých khihobudek. Cestující si v nich do letadla může vzít svazek a po příletu ho...

19. srpna 2025

Korea prozkoumá smlouvu KHNP s Westinghouse. Mohla by být pro zemi nevýhodná

Kancelář prezidenta Korejské republiky v úterý nařídila vyšetřování obvinění, že státní společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) uzavřela s americkou jadernou technologickou firmou Westinghouse...

19. srpna 2025

VIDEO: Ve Švédsku přesouvají historický kostel. Za dva dny urazí pět kilometrů

Téměř 50 let po přesunu kostela v Mostě se opakuje podobný příběh. Tentokrát ve švédské Kiruně, kde dnes začala dvoudenní přeprava 113 let starého kostela. Na pětikilometrovou cestu se červená...

19. srpna 2025  17:28

Výrobce švýcarských armádních nožů zvažuje přesun části produkce do USA

Společnost Victorinox, výrobce proslulých švýcarských armádních nožů, hodlá přesunout část své výroby do Spojených států. Tímto krokem chce zmírnit důsledky dovozních cel na své podnikání, uvedl v...

19. srpna 2025

Lidé se s větrníky sžili a těží z jejich přínosů, říká expertka na energetiku

Když se ve Věžnici a jejím okolí objevily plány na výstavbu větrných elektráren, část obyvatel se obávala hluku, zásahu do krajiny nebo poklesu cen nemovitostí. Dnes mnozí obyvatelé z obce na...

19. srpna 2025  15:27

Zetor loni opět vršil ztrátu a propouštěl. Teď chce nulu a chystá nové traktory

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Vedení věří, že letos se firma...

19. srpna 2025  14:30

Prazdroj zdraží Kozla či Radegast, u vlajkového ležáku cena zůstává

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých...

19. srpna 2025  14:27

Purposia loni utržila 3,7 miliardy. Vedle stavebnictví se pouští i do cestování

Holding Purposia Group, který se věnuje hlavně stavebnictví, se loni rozrostl o dalších 8 firem, aktuálně jich ve své struktuře pojímá 42, zaměstnává asi 300 lidí a rozšiřuje byznys za hranice,...

19. srpna 2025  13:21

Zásobování palivy není ani po přerušení dodávek ropy ohroženo, potvrzuje Slovnaft

Zásobování trhu pohonnými hmotami není po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba ohroženo. V úterý to potvrdila slovenská rafinerie Slovnaft, která vyváží paliva také do Česka. Ropa přestala proudit...

19. srpna 2025  12:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vietnam rozjel investice za bezmála padesát miliard dolarů, chce podpořit růst

Vietnamská vláda představila v úterý 250 nových investičních projektů v celkové hodnotě 48 miliard dolarů, v přepočtu tedy asi bilionu korun. Chce tak masivně podpořit hospodářský růst.

19. srpna 2025  10:08

Boom thajských masáží. Chybí masérky, vláda zvýšila kvóty. Salonům to ale nestačí

Premium

Obliba thajských masáží v Česku strmě narůstá. Dokonce tak, že vláda i kvůli nim navýšila kvóty na počet pracovníků, kteří mohou ročně do republiky přijet za prací. Z Thajska jich nově může být už...

19. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.