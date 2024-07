Německá „ostuda“. Švýcarsko zpožděné rychlíky často na své území nepouští

Podle deníku Süddeutsche Zeitung se v prvním čtvrtletí roku 2024 kvůli zpoždění dostala více než desetina rychlíků z Německa jen do hraniční oblasti Švýcarska. Dál pokračovat nemohla, cestující museli přestoupit a vybrat si cestu místním spojem. Vyplývá to z odpovědi Spolkového ministerstva dopravy na dotaz poslance Spolkového sněmu Matthiase Gastela.

Podle výpovědi musely Švýcarské spolkové dráhy (SBB) v období od ledna do března 2024 předčasně zastavit v pohraniční stanici jedenáct procent všech vlaků na trase Mnichov - Curych. To je více než za celý předchozí rok, kdy to byla dvě procenta. Na trase Freiburg - Basilej nedojelo do cíle 12,4 procenta vlaků, zatímco v roce 2023 to bylo méně než deset procent.

Mezi nejčastěji uváděné důvody zpoždění na německé straně (trať u Bodamského jezera, železnice v údolí Rýna) patří stavební práce, poruchy trakčního vedení, problémy s infrastrukturou či stávky odborového svazu strojvedoucích. Podle deníku je přibližně polovina předčasně zrušených spojů do Švýcarska způsobena zpožděními kvůli stávkám železničářů.

„Desetiletí zanedbávání železniční infrastruktury vedou k tomu, že provozní kvalita německých železnic stále více zaostává za našimi sousedními zeměmi. Ostatní země se vyloženě bojí rizika, že by z Německa importovaly nedochvilnost,“ řekl poslanec Gastel deníku Bild, který ve svém článku o situaci píše o „německé ostudě“.

Švýcarsko již v červenci 2022 zavedlo dočasná opatření k řešení zpoždění německých vlaků. Neblaze totiž ovlivňovaly vnitrostátní železniční systém. Mezitím se však z dočasného řešení stal trvalý zvyk.

A to pro tento rozdíl: v roce 2023 přijelo ve Švýcarsku 92,5 procenta všech vlaků do cíle včas. V Německu to bylo ve stejném období pouze 64 procent.

Ze švýcarského pohledu je tolerance, do kdy se reálné zpoždění ještě nezapočítává, pouhé tři minuty. Přitom podle mluvčího SBB mají německé vlaky v závislosti na trase povolenou rezervu dokonce deset až patnáct minut. Pak už by to bylo moc, řetězovou reakcí by se začaly zpožďovat i švýcarské spoje.