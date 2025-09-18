Že se nám zpomaluje růst? To schválně, abychom potlačili inflaci, vysvětlil Putin

„Jedná se o záměrný krok. Jde o zpomalení růstu výměnou za omezení inflace a udržení makroekonomické stability,“ uvedl Putin při setkání s nejvyššími zákonodárci, které přenášela televize.
Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici
V září zveřejněný graf ruské centrální banky přitom ukázal, že ruský hrubý domácí produkt (HDP) dva kvartály po sobě v mezičtvrtletním srovnání klesl. To splňuje obvyklou definici technické recese.
„Myslím si, že recese je ještě daleko a trh práce to odráží,“ řekl Putin. Stejný názor má guvernérka centrální banky Elvira Nabiullinová.
Spojené státy, Evropa a jejich spojenci uvalili na Rusko více než 25 tisíc různých sankcí v souvislosti s válkou na Ukrajině v roce 2022 a anexí Krymu v roce 2014. Snažili se tak oslabit ruskou ekonomiku a podkopat podporu Putina.
Moskva chystá vyšší daně a škrty v civilních sektorech kvůli výdajům na válku
Ruská válečná ekonomika ale přidala v roce 2023 4,1 procenta a v roce 2024 dokonce 4,3 procenta, což je mnohem rychlejší růst, než vykázala hospodářství nejrozvinutějších zemí sdružených ve skupině G7. Nyní pod tlakem vysokých úrokových sazeb její růst výrazně zpomaluje.
Putin dnes také řekl, že by mohlo být rozumné zavést daň z luxusu. Varoval ale před tím, aby se s ní nezašlo příliš daleko.
Zdroje Reuters uvádějí, že vláda zvažuje také zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH). Má pomoct udržet rozpočtový deficit pod kontrolou a zachovat rezervy.