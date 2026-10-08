Opatření zdůvodnila rozsáhlým zneužíváním programu, který je dlouhodobě terčem kritiky ze strany Trumpových příznivců, neboť prý znevýhodňuje americké pracovníky.
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„Žádná firma ve Spojených státech nezneužívá tento systém víc než Microsoft,“ prohlásil americký viceprezident J. D. Vance. „Naší zprávou pro Microsoft je: jste skvělá americká firma, musíte však přijímat skvělé americké pracovníky,“ uvedl. Z programu budou podle ministra práce Keitha Sonderlinga vyřazeny také firmy Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL, Capgemini a Adobe, napsala agentura Reuters.
Vance podniky vyzval, aby zaměstnávaly více pracovníků z USA. „Přestaňte okrádat americké pracovníky. Přestaňte dovážet námezdní sílu, aby vykonávala práci, kterou by rád dělal americký pracovník,“ dodal.
Americký viceprezident rovněž uvedl, že úřady prověří devět univerzit, včetně Harvardovy univerzity, Stanfordu a Yale, kvůli možnému zneužívání systému umožňujícího příchod zahraničních studentů do USA.
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Trumpova administrativa již ve středu podnikla další krok namířený proti zahraničním studentům a jejich možnostem pracovat v USA. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti navrhlo zavést poplatek 70 000 dolarů (asi 1,5 milionu Kč), jenž by vysoké školy musely platit za zahraniční studenty, kteří chtějí v USA po studiu pracovat.