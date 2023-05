Rozpočtové kroky vlády odnesly neřesti. Od nového roku citelně podraží

Lihovarníci, tabákové společnosti i restauratéři proti oznámeným změnám protestují. Mohou totiž podle nich vést k rozvoji černého trhu, k poklesu zaměstnanosti v těchto odvětvích a vyšší poptávce po levnějších a méně kvalitních alternativách ze zahraničí.

Vláda ve svém konsolidačního balíčku nejprve navrhuje růst spotřební daně na tabák, větší zdanění zahřívaného tabáku a nově zavést daň i na elektronické cigarety. Spotřební daň by se měla podle návrhu příští rok zvýšit o deset procent a o dalších pět procent každoročně v letech 2025 až 2027. U zahřívaného tabáku má spotřební daň růst příští rok o 15 procent a stejně až do roku 2027.

Mluvčí společnosti JTI International, která v České republice prodává mimo jiné cigarety Camel nebo Winston, se domnívá, že kvůli oznámeným změnám příští rok krabička cigaret zdraží v průměru o nejméně osm až devět korun a u zahřívaného tabáku o tři až čtyři koruny. Konečná cena ale bude podle něj záležet na jednotlivých výrobcích.

Půllitr lihoviny bude dražší asi o 10 korun

Vláda se rozhodla do daňových změn zahrnout i alkohol. Spotřební daň na lihoviny podle plánu vlády příští rok stoupne o zhruba 32 korun na litr etanolu, což je o růst o deset procent ze současné sazby 322,50 Kč na litr. V následujících letech až do roku 2028 by měla růst o pět procent ročně.

Spotřební daň z lihovin má podle představ vlády přinést příští a přespříští rok 1,1 miliardy navíc, podle lihovarníků jde ale o krok špatným směrem. „V minulosti každé zvýšení spotřební daně na lihoviny s sebou přineslo dlouhodobé snížení celkového inkasa v nadcházejících letech,“ reaguje Výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR Vladimír Darebník.

Ten upozorňuje také na to, že to povede k rozvoji černého trhu a dramaticky zasáhne celé odvětví. „Odhadujeme, že polovina z pěti set pěstitelských pálenic na území ČR bude vážně řešit ukončení činnosti. Stejné úvahy povedou bezesporu i malé řemeslné lihovary. Je to facka poctivému výrobci, přičemž černého paliče vláda vlastně plácá po ramenou,“ dodal.

Nelíbí se to i dalším firmám v odvětví. Třeba likérka Rudolf Jelínek z Vizovic na Zlínsku se kvůli tomuto kroku obává poklesu své konkurenceschopnosti. Nárůst daně se podle představitelů této společnosti projeví i zdražením výrobků. Třeba půllitrová lahev běžné lihoviny z produkce podniku podle obchodně-marketingový ředitel této společnosti Miroslava Motyčky kvůli navýšení daně od příštího roku zdraží minimálně o deset korun.

Nezapomnělo se na pivo

Vládní návrh počítá i se zvýšením DPH z čepovaného piva ze současných deseti na 21 procent. Pokud tedy půllitr piva v hospodě v letošním roce vyjde kupříkladu na 57 korun, po zvýšení daně z přidané hodnoty bude asi o sedm korun dražší. Výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová uvedla, že změny zasáhnou hlavně podniky v menších městech a na vesnicích.

„Mrzí nás, že se vláda rozhodla místo větších úspor jít cestou další zátěže hospod a restaurací. Obáváme se, že tento krok povede k dalšímu odlivu hostů,“ myslí si Ferencová.

Tiché víno se ubránilo

Naproti tomu tichá vína spotřební dani unikla. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) při rozhodování o zdanění převážil argument, že v okolních zemích se taková daň neuplatňuje. Vláda nicméně v rámci úspor zruší daňovou uznatelnost tichého vína jako daru na reprezentaci.

Vinařská sdružení vítají rozhodnutí vlády zachovat nulové spotřební daně na tichá vína vítají. „Pro tuto chvíli jsme rádi, že vláda vyslyšela klíčové argumenty pro zachování nulové sazby, která je běžná ve všech evropských vinařských zemích,“ uvedl Prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 korun ale podle něj některá vinařství zasáhne. Jsou totiž taková, která tímto způsobem prodávají až 40 procent své produkce.

Prodraží se i hazard

Změny dopadnou i na hazardní hry. Vláda v tomto ohledu navrhuje druhou sazbu 23 procent uplatňovanou aktuálně u živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker) zvýšit na 30 procent.

Citelněji ale lidé pravděpodobně pocítí, že vláda navrhuje snížit limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her, a to ze stávajícího jednoho milionu na 50 000 Kč.

„Úplné zrušení tohoto osvobození by již nebylo produktivní, neboť by znamenalo výraznou dodatečnou administrativní zátěž pro stát, kdy by každý hráč musel podávat daňové přiznání a v něm dokládat nejen své příjmy, ale i výdaje (tj. každé „zatočení“ v automatu),“ uvádí ministerstvo financí.