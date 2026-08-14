Egejské moře vypadalo zcela klidně, když Austin Croteauová, americká digitální nomádka, která nyní žije na ostrově Syros, čekala na nalodění na trajekt. Cestovala se svým manželem a čtyřmi dětmi z řeckého ostrova Syros do Atén. Několik minut poté, co loď opustila přístav, se o její trup začaly rozbíjet obrovské vlny a loď se začala houpat ze strany na stranu. Viděla, jak voda zaplavuje okna, zatímco palubní personál spěchal na pomoc cestujícím. „Běhali kolem nás, ovívali lidi a rozdávali sáčky na źvratky na všechny strany,“ říká „Ani se nevyplatilo snažit se dostat na toaletu,“ říká.
Zatímco někteří cestující sdílejí na sociálních sítích své otřesné zážitky po plavbě Egejským mořem, profesionálové na to mají trochu jiný názor.