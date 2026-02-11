Vítejte ve světě bolesti. Britský hlídací pes zakázal reklamu na nového Predátora

Jan Dvořák
  18:00
Úřad pro regulaci reklamy (ASA) shledal, že zábavní gigant Disney porušil v Británii pravidla svou reklamou na film Predátor: Nebezpečné území. Outdoorovou plochu zobrazující useknuté tělo androidky zakázal na základě četných stížností rodičů s odůvodněním, že by mohla vyděsit děti a způsobit jim úzkost.

Reklama v podobě obřího digitálního nosiče byla k vidění například u silnice v Giffnocku v Glasgowě. Propagovala sci-fi film od Disneyho před jeho listopadovou premiérou, píše portál BBC.

Plocha zobrazovala velkou mimozemskou postavu připomínající člověka, ale s deformovanou hlavou a zakrytými ústy, jak drží za krk lidskou postavu, jejíž spodní polovina těla chybí a je vidět páteř. Další scény na velkém digitálním plakátu ukazovaly detailní záběry znetvořené tváře mimozemšťana a jeho ostré tesáky s titulkem „Vítejte ve světě bolesti“.

„Rodiče si stěžovali, že digitální plakát, na kterém byl vyobrazen velký mimozemšťan držící nad hlavou rozpůlené tělo menší lidské postavy, byl nevhodný a znepokojující pro malé děti,“ uvedl úřad.

Méně než na dvě sekundy

Studio se brání. Rozřezané tělo bylo podle něj ve skutečnosti tělem robota a fakt, že bylo rozřezáno na dvě části, ještě více zdůrazňoval jeho nehumánní povahu.

Dceřiná společnost Disney Twentieth Century Studios, která film produkovala, namítla, že film byl klasifikován jako kategorie 12A a reklama byla navržena právě s ohledem na tuto skutečnost. Stručná a stylizovaná povaha scény podle studia znamená, že mimozemská postava nebo jiné použité obrazy pravděpodobně nezpůsobí újmu ani neurazí.

Británie zakázala dvě reklamy, zobrazují muže a ženy v stereotypních rolích

Dále společnost argumentovala, že postava, která byla rozříznuta na dvě části, byl takzvaný „synth“, neboli robot, a nevypadala jako člověk. Tato skutečnost ji činila ještě méně podobnou člověku. „Rozříznuté tělo se objevilo na méně než dvě sekundy v desetisekundové reklamě,“ dodala.

Vhodné pro široké publikum

Navzdory argumentům studia britský úřad informoval, že firma má povinnost zajistit, aby scény v jejích reklamách byly vhodné pro široké publikum, včetně malých dětí. „I když jsme vzali na vědomí komentář studia Twentieth Century Studio, že menší postava ve skutečnosti není člověk, ale spíše robot, domníváme se, že to z reklamy není jasné,“ dodala ASA.

Detailní záběry tváře mimozemšťana a titulek „Vítejte ve světě bolesti“ by podle úřadu také mohly vyděsit mladší děti. „Reklama porušila ustanovení britského reklamního kodexu týkající se sociální odpovědnosti, škod a urážek,“ uzavřela komise.

VIDEA ROKU: Kultovní, fastfoodové i zakázané. Reklamy, které vás dostaly

ASA nařídila, že reklama se nesmí znovu objevit v současné podobě a zároveň připomněla společnosti Disney, aby v budoucnu zajistila, že reklamy, které mohou způsobit úzkost, nebudou přístupné dětem.

„Bereme na vědomí rozhodnutí ASA. Svou odpovědnost vůči divákům nebereme na lehkou váhu a snažíme se úzce spolupracovat s partnery, abychom splnili požadované standardy,“ uzavřel mluvčí společnosti Disney podle BBC.

